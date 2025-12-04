„Escrocherie” Biletele pentru CM 2026 au ajuns la 100.000 de $ pe siteurile de revânzare acceptate de FIFA. Alertă pentru fanii noștri!
Donald Trump, Gianni Infantino și imaginea unui bilet la finala CM 2026 Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Escrocherie” Biletele pentru CM 2026 au ajuns la 100.000 de $ pe siteurile de revânzare acceptate de FIFA. Alertă pentru fanii noștri!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 14:49
alt-text Actualizat: 04.12.2025, ora 15:16
  • FIFA acceptă prețurile dinamice pentru biletele de Mondial și revânzarea lor uneori în schimbul unor sume imense chiar prin intermediul siteurilor acceptate de forul de la Zurich. 
  • Unde s-a ajuns și ce acuză organizația fanilor europeni în scrisoarea de protest trimisă la FIFA. 
  • Atenție pentru suporterii tricolori! În cazul tichetelor cumpărate din lotul celor oferite de FIFA fiecărei federații, trebuie să plătească în februarie. Ce se întâmplă dacă naționala nu se califică. 

FIFA vrea să transforme Campionatul Mondial într-o afacere și mai mare decât era oricum pe spatele fanilor, care se revoltă.

„Scalpare” pentru bilete la Mondialul american. FIFA ia 30% la fiecare tichet

Profită de sistemul prețurilor dinamice (se modifică în funcție de cererea pieței), considerat legal de justiția americană și canadiană (nu și în Mexic), la fel ca revânzarea pentru sume din ce în ce mai mari cu scopul obținerii rapide a unui profit major. Operațiune numită sugestiv: „Scalpare”.

Sindicatul pariurilor ilegale Scandal uriaș în Premier League: patronul unui club dirijează în secret pariuri de 700 de milioane. Mizează pe fotbal!
Citește și
Sindicatul pariurilor ilegale Scandal uriaș în Premier League: patronul unui club dirijează în secret pariuri de 700 de milioane. Mizează pe fotbal!
Citește mai mult
Sindicatul pariurilor ilegale Scandal uriaș în Premier League: patronul unui club dirijează în secret pariuri de 700 de milioane. Mizează pe fotbal!

Biletele pentru CM 2026 au ajuns până la cer. Tichetele distribuite de FIFA au atins un nivel nemaivăzut pe siteurile de revânzare acceptate de forul de la Zurich.

Iar organizația ce conduce fotbalul câștigă și mai mult. La fiecare revânzare, taxează ambele părți, și vânzătorul, și cumpărătorul, cu un procent de 15%. În total, 30 la sută din sumă se întoarce în contul FIFA.

300 de dolari
va primi FIFA pentru un bilet revândut cu 1.000 de dolari: 150 de la cumpărător (care plătește 1.150$) și 150 de la vânzător (care primește 850 $)

Bilet de 100.000 de dolari la primul meci jucat de SUA la Mondial

„Escrocherie la Mondial”, titrează The Times, care dezvăluie prețurile vehiculate pentru meciurile turneului final, organizat de SUA, Canada și Mexic anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie.

Momentan, în cazul finalei CM, prețurile sunt încă departe de punctul culminant la ofertele de revânzare:

  • Minimum 8.000 de dolari, echivalentul a 6.850 de euro, la cele mai ieftine bilete. 
  • Maximum 57.000 $ (49.000 de euro), la tichetele scumpe. 

Diferența este însă uriașă la primul meci al naționalei Statelor Unite la CM, programat pe 12 iunie, la Inglewood, Los Angeles.

  • Biletul cel mai ieftin pe stadionul SoFi, de categoria a 4-a, care ar fi trebuit să coste inițial 60 de dolari (51 de euro), pleacă de la 560 $ (480 de euro) și a ajuns deja la 1.569 $ (1.340 de euro). 
  • Tichetul de categoria 1 variază de la 4.255 de dolari (3.643 de euro) până la 99.513 $ (85.330 de euro). 

Protest contra FIFA: „Fanii se simt excluși și exploatați”

The Times susține că FIFA nu e transparentă. Și că pe hărțile stadioanelor majoritatea biletelor apar la categoria întâi, cea mai scumpă. Cu o secțiune mică pentru categoria 4, cea mai ieftină.

Organizația fanilor europeni (FSE-Football Supporters Europe) și grupul Euroconsumers s-au revoltat și au trimis o scrisoare de protest la FIFA.

Faptul că «scalparea» este legală nu înseamnă că FIFA trebuie să devină cel care scalpează Organizația europeană a fanilor

FSE i-a transmis lui Heimo Schirgi, directorul operațional FIFA: „Prețurile dinamice, indiferent dacă sunt ajustate algoritmic sau manual, nu își au locul în fotbal.

Implementarea unei astfel de strategii este percepută ca maximizarea veniturilor sub pretextul unui răspuns la realitatea pieței.

Cupa Mondială nu e însă un produs comercial ca oricare altul, ci un eveniment cultural global care depinde de pasiunea, loialitatea și incluziunea suporterilor obișnuiți”.

Ne temem că fanii vor continua să se simtă excluși și exploatați de un model de prețuri care nu reflectă spiritul Cupei Mondiale Organizația europeană a fanilor

FIFA taxează fiecare bilet rambursat dacă naționala nu se califică

Fiecare federație va primi la fiecare din meciurile naționalei sale un procent de bilete de 8% din capacitatea stadionului, tichete pe care le va vinde propriilor fani.

Dar și aceste bilete pot fi revândute la un preț mai mare.

Suporterii trebuie să plătească în februarie pentru astfel de tichete. Dacă echipa lor nu se califică, vor primi banii înapoi în iulie. Numai că FIFA va taxa și aici: 10 dolari pentru fiecare bilet rambursat.

Citește și

Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026
Campionatul Mondial
11:09
Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026
Citește mai mult
Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026
Show în stil Hollywood la tragerea CM Cine sunt starurile care întrețin atmosfera când naționala își află traseul la Mondial
Campionatul Mondial
12:29
Show în stil Hollywood la tragerea CM Cine sunt starurile care întrețin atmosfera când naționala își află traseul la Mondial
Citește mai mult
Show în stil Hollywood la tragerea CM Cine sunt starurile care întrețin atmosfera când naționala își află traseul la Mondial

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
FIFA Campionatul Mondial bilete FANI cm 2026
Știrile zilei din sport
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
07:30
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
10:33
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
09:37
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Campionate
09:13
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Citește mai mult
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:32
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
16:13
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026: „Cu o singură condiție”
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026:  „Cu o singură condiție”
16:30
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
15:00
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Superliga
04.12
FCSB - Dinamo Câte bilete s-au vândut la Derby de România, cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Citește mai mult
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Cupa Romaniei
04.12
Nemulțumirea lui Angelescu Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Citește mai mult
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Campionate
04.12
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Citește mai mult
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Superliga
04.12
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Citește mai mult
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 34 rapid 10 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share