„Escrocherie” Biletele pentru CM 2026 au ajuns la 100.000 de $ pe siteurile de revânzare acceptate de FIFA. Alertă pentru fanii noștri!

FIFA acceptă prețurile dinamice pentru biletele de Mondial și revânzarea lor uneori în schimbul unor sume imense chiar prin intermediul siteurilor acceptate de forul de la Zurich.

Unde s-a ajuns și ce acuză organizația fanilor europeni în scrisoarea de protest trimisă la FIFA.

Atenție pentru suporterii tricolori! În cazul tichetelor cumpărate din lotul celor oferite de FIFA fiecărei federații, trebuie să plătească în februarie. Ce se întâmplă dacă naționala nu se califică.

FIFA vrea să transforme Campionatul Mondial într-o afacere și mai mare decât era oricum pe spatele fanilor, care se revoltă.

„Scalpare” pentru bilete la Mondialul american. FIFA ia 30% la fiecare tichet

Profită de sistemul prețurilor dinamice (se modifică în funcție de cererea pieței), considerat legal de justiția americană și canadiană (nu și în Mexic), la fel ca revânzarea pentru sume din ce în ce mai mari cu scopul obținerii rapide a unui profit major. Operațiune numită sugestiv: „Scalpare”.

Biletele pentru CM 2026 au ajuns până la cer. Tichetele distribuite de FIFA au atins un nivel nemaivăzut pe siteurile de revânzare acceptate de forul de la Zurich.

Iar organizația ce conduce fotbalul câștigă și mai mult. La fiecare revânzare, taxează ambele părți, și vânzătorul, și cumpărătorul, cu un procent de 15%. În total, 30 la sută din sumă se întoarce în contul FIFA.

300 de dolari va primi FIFA pentru un bilet revândut cu 1.000 de dolari: 150 de la cumpărător (care plătește 1.150$) și 150 de la vânzător (care primește 850 $)

Bilet de 100.000 de dolari la primul meci jucat de SUA la Mondial

„Escrocherie la Mondial”, titrează The Times, care dezvăluie prețurile vehiculate pentru meciurile turneului final, organizat de SUA, Canada și Mexic anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie.

Momentan, în cazul finalei CM, prețurile sunt încă departe de punctul culminant la ofertele de revânzare:

Minimum 8.000 de dolari, echivalentul a 6.850 de euro, la cele mai ieftine bilete.

Maximum 57.000 $ (49.000 de euro), la tichetele scumpe.

Diferența este însă uriașă la primul meci al naționalei Statelor Unite la CM, programat pe 12 iunie, la Inglewood, Los Angeles.

Biletul cel mai ieftin pe stadionul SoFi, de categoria a 4-a, care ar fi trebuit să coste inițial 60 de dolari (51 de euro), pleacă de la 560 $ (480 de euro) și a ajuns deja la 1.569 $ (1.340 de euro).

Tichetul de categoria 1 variază de la 4.255 de dolari (3.643 de euro) până la 99.513 $ (85.330 de euro).

Protest contra FIFA: „Fanii se simt excluși și exploatați”

The Times susține că FIFA nu e transparentă. Și că pe hărțile stadioanelor majoritatea biletelor apar la categoria întâi, cea mai scumpă. Cu o secțiune mică pentru categoria 4, cea mai ieftină.

Organizația fanilor europeni (FSE-Football Supporters Europe) și grupul Euroconsumers s-au revoltat și au trimis o scrisoare de protest la FIFA.

Faptul că «scalparea» este legală nu înseamnă că FIFA trebuie să devină cel care scalpează Organizația europeană a fanilor

FSE i-a transmis lui Heimo Schirgi, directorul operațional FIFA: „Prețurile dinamice, indiferent dacă sunt ajustate algoritmic sau manual, nu își au locul în fotbal.

Implementarea unei astfel de strategii este percepută ca maximizarea veniturilor sub pretextul unui răspuns la realitatea pieței.

Cupa Mondială nu e însă un produs comercial ca oricare altul, ci un eveniment cultural global care depinde de pasiunea, loialitatea și incluziunea suporterilor obișnuiți”.

Ne temem că fanii vor continua să se simtă excluși și exploatați de un model de prețuri care nu reflectă spiritul Cupei Mondiale Organizația europeană a fanilor

FIFA taxează fiecare bilet rambursat dacă naționala nu se califică

Fiecare federație va primi la fiecare din meciurile naționalei sale un procent de bilete de 8% din capacitatea stadionului, tichete pe care le va vinde propriilor fani.

Dar și aceste bilete pot fi revândute la un preț mai mare.

Suporterii trebuie să plătească în februarie pentru astfel de tichete. Dacă echipa lor nu se califică, vor primi banii înapoi în iulie. Numai că FIFA va taxa și aici: 10 dolari pentru fiecare bilet rambursat.

Citește și

Campionatul Mondial 11:09 Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026 Citește mai mult Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026

Campionatul Mondial 12:29 Show în stil Hollywood la tragerea CM Cine sunt starurile care întrețin atmosfera când naționala își află traseul la Mondial Citește mai mult Show în stil Hollywood la tragerea CM Cine sunt starurile care întrețin atmosfera când naționala își află traseul la Mondial

VIDEO: cele mai noi imagini din sport