891 de debutanți la CM 2026! Toate loturile au fost anunțate pentru Mondial. Detalii inedite despre jucători și antrenori

Campionatul Mondial, primul cu 48 de echipe în trei țări, SUA, Canada și Mexic, este gata de start.

Toate loturile de 26 de jucători au fost anunțate. Detalii inedite legate de cei 1.248 de actori prezenți la CM.

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Primul Campionat Mondial cu 48 de echipe, 104 meciuri, 39 de zile și trei țări-gazdă este în ultima fază a pregătirii.

FIFA a dezvăluit toate loturile de 26 de jucători și ies la lumină detalii interesante.

Cu patru naționale debutante la turneul final, Capul Verde, Curacao, Iordania și Uzbekistan, era nornal ca mulți fotbaliști să evolueze pentru prima oară în cea mai importantă competiție globală.

8 zile mai sunt până la startul Campionatului Mondial (11 iunie - 19 iulie)

Numărul lor este mare, impresionant, la fel ca procentul lor.

891 de jucători debutează acum la Mondial. Numai 357 au mai evoluat la CM.

71,4% este procentul debutanților la Campionatul Mondial din această vară

Cel mai în vârstă jucător are 43 de ani. Cel mai tânăr, 17

Atrage atenția diferența dintre polii de vârstă ai participanților la CM, potrivit listelor prezentate de FIFA.

Craig Gordon (Scoția), portarul lui Hearts, are 43 de ani și 162 de zile.

Gilberto Mora (Mexic), mijlocașul Tijuanei, are 17 ani și 240 de zile.

25 de ani este diferența între Gordon și Mora

La actuala ediție de Mondial, sunt 22 de jucători U20 și șapte de peste 40 de ani!

22 de câștigători ai Cupei Mondiale sunt prezenți la startul turneului final din SUA, Canada și Mexic

Messi, Ronaldo și Ochoa, al 6-lea Mondial. Queiroz, al 5-lea !

Trei dintre participanți, Leo Messi (39 de ani, Argentina), Cristiano Ronaldo (41, Portugalia) și Guillermo Ochoa (40, Mexic), bat în 2026 recordul de turnee.

Toți trei joacă acum pentru a 6-a oară la Campionatul Mondial.

Messi a cucerit CM 2022 cu Argentina. Foto: Imago

În același timp, un selecționer egalează recordul antrenorilor.

Carlos Queiroz, 73 de ani, a ajuns la al 5-lea CM (2010, cu Portugalia, 2014-2018-2022, cu Iran). E pe banca naționalei Ghanei.

Recordul de 5 participări aparținea până acum sârbului Bora Milutinovic, între 1986 și 2002.

23,2% din totalul jucătorilor nu evoluează la CM pentru țara natală

Cei 1.248 de internaționali reprezintă la acest Mondial 449 de cluburi din 71 de țări (35 din Europa, 14 din Asia, 8 din America de Sud, 7 din America de Nord și Centrală, 6 din Africa și 1 din Oceania).

Două naționale, Arabia Saudită și Qatar, au 25 din 26 de jucători proveniți din campionatul intern.

În contrast, Uruguay, Senegal, Cote d'Ivoire, RD Congo, Capul Verde și Curacao au întregul lot de la cluburi din străinătate.

289 de jucători dispută CM 2026 pentru o selecționată diferită de țara natală.

Înseamnă 23,2% din totalul fotbaliștilor selectați pentru acest Mondial.

El fútbol y la globalización: el porcentaje de jugadores que no representan a su país de nacimiento en los Mundiales desde 2002 pic.twitter.com/d3ayO86SOb — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) June 2, 2026

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