Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Paul Seixas FOTO Imago
Ciclism

Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani

alt-text Adrian Cochino
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 10:00
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 10:00
  • Turul Franței este una dintre cele mai urmărite competiții sportive din lume, dar pentru francezi, este ceva mai mult decât atât.
  • Echipa lui Paul Seixas a comunicat cu abilitate participarea sa în importanta competiție, generând emoție.
  • Anunțul, făcut în timpul discuției cu bunicii, a făcut apel la imaginarul tradițional francez al Turului, implicând familia și teritoriul.

Paul Seixas, ciclistul de 19 ani al echipei franceze Decathlon CMA CGM, a anunțat săptămâna aceasta că va participa în Turul Franței.

Anunțul așteptat de toată lumea a fost făcut printr-un clip postat pe rețelele sociale, în care Seixas discută cu bunicii săi din Haute-Savoie, unde a început să practice ciclismul.

Planul Anei Bărbosu Sursele GOLAZO.ro au dezvăluit strategia prin care gimnasta din România vrea să-și reducă suspendarea
Citește și
Planul Anei Bărbosu Sursele GOLAZO.ro au dezvăluit strategia prin care gimnasta din România vrea să-și reducă suspendarea
Citește mai mult
Planul Anei Bărbosu Sursele GOLAZO.ro au dezvăluit strategia prin care gimnasta din România vrea să-și reducă suspendarea

Deși aflat la primul mare tur, tânărul a asigurat miercuri, într-un interviu pentru RMC Sport, că va alerga pentru victorie - în ciuda faptului că va lupta împotriva unor vedete ale sportului, Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard, susținuți de super echipele lor, UAE Team Emirates și Visma-Lease a Bike.

Este greu de crezut că Seixas are o șansă la victorie anul acesta - majoritatea observatorilor spun că aceasta e improbabilă acum, dar că lucrurile se vor schimba în anii următori.

Cert este însă că intrarea în luptă a tânărului de 19 ani a animat întreaga lume a ciclismului, în special, evident, pe cea din Franța.

Franța care este tot mai pesimistă în privința forței sale și a viitorului ei de decenii bune, care se confruntă cu incertitudini politice și economice, în vreme ce încearcă să depășească diviziunile sociale și culturale, are iarăși un motiv pentru a spera - cel puțin în materie de ciclism.

Paul Seixas este numele mare despre care vorbește toată lumea și e pe cale să participe la primul său Tur. Îl văd drept câștigător de Mare Tur în anii următori. Fostul ciclist Robbie McEwan pentru GOLAZO.ro

Un anunț bine pus în scenă

Anunțul făcut de Seixas în discuția cu bunicii, în timpul unei vizite la casa lor din Haute-Savoie a fost emoționant.

„În iulie voi participa la o cursă”, a spus Seixas, lăsându-i să ghicească. „Turul Franței? Oh!”, a exclamat bunica lui.

„Te-ai gândit la mine, nu mai sunt tânăr”, a adăugat și bunicul său, „am 85 de ani. Anii își spun cuvântul. Sunt cel mai fericit om din lume”, a mai spus acesta.

Într-un articol ulterior, cotidianul Le Parisien a scris că decizia nu a fost un impuls, ci rezultatul unui proces atent calculat - clipul fiind vehiculul emoțional prin care intenția a fost comunicată.

Decizia reală fusese luată încă după victoria lui Seixas în Turul Țării Bascilor, pe 12 aprilie, factorul decisiv fiind datele fiziologice și capacitatea de recuperare.

De atunci, Seixas a mai câștigat La Flèche Wallonne de la prima încercare și a terminat pe doi în spatele lui Pogacar în Liège-Bastogne-Liège.

Paul Seixas. FOTO Imago Paul Seixas. FOTO Imago
Paul Seixas. FOTO Imago

Turul Franței este al francezilor

Turul Franței este una dintre cele mai urmărite competiții sportive din lume, dar pentru francezi, el este ceva mai mult decât o competiție sportivă.

În excelentul documentar La Grand-Messe (Holy Tour) din 2018, regizorii insistă nu pe cicliști, care apar în trecere, ci pe spectatorii care urmăresc de la fața locului sărbătoarea franceză.

Oameni în general vârstnici, veniți din toată țara, își iau rulotele și poposesc o săptămână sau două în Alpi, așteptând să vadă pentru câteva clipe plutonul și în special să îi vadă pe cicliștii francezi.

În rest, urmăresc cursa la televizoarele portabile, discută cu vecinii și fac plimbări pe munte. Pentru unii asta este singura lor vacanță.

Turul nu e neapărat o pasiune sportivă - oamenii nu au biciclete moderne, nu discută despre FTP (Functional Threshold Power) sau necesarul de carbohidrați - cursa este o parte a vieții lor, iar ei fac această călătorie alpină an de an, unii de decenii.

Ar fi o problemă. Visul francezilor ca unul de-al lor să câștige Turul Franței a rămas neîmplinit din 1985, de la ultimul tricou galben al lui Bernard Hinault.

Până acum, în orice caz.

Copilul, bunicii și teritoriul

Seixas este cu siguranță un admirator al lui Pogacar.

Dar comunicarea echipei sale a sugerat, în subtext, o diferențiere a tânărului de 19 ani în raport cu rivalii săi.

În vreme ce Pogacar este sportivul unei super-echipe din Orientul Mijlociu, suficient de bogată pentru a-i asigura toate condițiile, Seixas este copilul din inima Franței.

Anunțul făcut în timpul discuției cu bunicii a făcut apel la imaginarul tradițional francez al Turului, implicând familia (bunicul cu care copilul Seixas se uita la ciclism) și teritoriul - casa din Haute-Savoie.

Le Parisien a observat că intenția a fost aceea a unei scene „sincere și pline de naturalețe”.

Un copil simplu, care se uita la Tur cu bunicii, și nu produsul unui sistem de performanță.

Spectatorii francezi din documentarul amintit îl vor aștepta cu nerăbdare pe Seixas în Alpi și îi vor striga numele, atunci când va trece în goană pe lângă ei, alături de Pogacar și Vingegaard.

Paul Seixas. FOTO Imago Paul Seixas. FOTO Imago
Paul Seixas. FOTO Imago

Și totuși, echipa lui Seixas nu mai este una mică

Narațiunea aceasta poate fi corectă până la un punct.

Decathlon CMA CGM, echipa lui Seixas, are o istorie de mai bine de 30 de ani în pluton, sub mai multe nume, dar nu a dominat niciodată cursele, deși a avut rutieri francezi de succes precum Jean-Christophe Péraud sau Romain Bardet.

Constant, echipa nu a reușit să facă față cicliștilor mai talentați din țări precum Marea Britanie, Danemarca, Spania sau Slovenia, susținuți de echipe mai bogate. Franța a suferit din cauza asta.

Din 2023 însă, sosirea gigantului Decathlon a schimbat regulile jocului. Echipa nu se mai poate identifica ca o mică forță care luptă cu adversarii uriași ai plutonului.

Potrivit informațiilor, Decathlon CMA CGM are un buget de cel puțin 40 de milioane de euro în 2026.

UAE Team Emirates-XRG, Visma-Lease a Bike, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Lidl-Trek și Ineos ajung la 50 de milioane sau depășesc această sumă, potrivit Gazzetta dello Sport și Cycling News, dar ideea e că echipa lui Seixas e și ea în liga mare.

„Paul Seixas, nu semna pentru UAE”

Acestea fiind spuse, emoția pe care apariția lui Seixas a generat-o în lumea ciclismului și în Franța a fost vizibilă în momentul discuțiilor despre viitorul tânărului ciclist.

În vreme ce a ales deocamdată să rămână la Decathlon CMA CGM, mai toate echipele au sărit pentru a-i oferi un contract, sau chiar pentru a-l răscumpăra înainte de terminarea actualului contract cu echipa franceză.

Nu în ultimul rând, UAE.

Perspectiva ca Seixas să i se alăture lui Pogacar și să anihileze nu doar un șansele unui posibil duel spectaculos, dar și pe cele ale unei victorii franceze la o echipă franceză a stârnit anxietate și iritare.

O piesă compusă de un fan german, Kilian Willems (Killow pe Youtube sau Spotify), l-a rugat pe Seixas, în niște versuri glumețe, să nu facă compromisul de a semna pentru UAE.

Piesa lui Willems nu va influența transferurile din ciclism, dar a atins un punct sensibil, dovadă fiind numărul mare de vizualizări pe toate platformele.

Fanii au părut nemulțumiți sau chiar scandalizați de posibilitatea ca echipa cu cei mai mulți bani să le ucidă visul în fașă, din simplul fapt că își permite să facă ce vrea.

„Să-l transferi pe Seixas când îl ai deja pe Pogacar este un gest ostentativ”, a spus fostul manager belgian Patrick Lefevere.

Potrivit Eurosport Spania, chiar Emmanuel Macron a intervenit pentru a se asigura că Seixas va rămâne la echipa franceză.

Informația nu a fost confirmată ferm, dar Macron a mai intervenit în trecut în cazuri similare, spre exemplu pentru a-l convinge pe Kylian Mbappé să rămână la Paris Saint-Germain.

Tot Eurosport Spania a scris că Decathlon CMA CGM ar fi gata să-i ofere lui Seixas un salariu apropiat de cel al lui Pogacar - adică opt milioane de euro pe sezon.

Totul pentru ca un ciclist francez de la o echipă franceză să câștige Turul Franței.

Citește și

Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Campionate
18:18
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Citește mai mult
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Gemenii golului VIDEO. Cine sunt doi dintre oamenii fără de care seara magică a Stelei la Sevilla n-ar fi existat
Special
09:00
Gemenii golului VIDEO. Cine sunt doi dintre oamenii fără de care seara magică a Stelei la Sevilla n-ar fi existat
Citește mai mult
Gemenii golului VIDEO. Cine sunt doi dintre oamenii fără de care seara magică a Stelei la Sevilla n-ar fi existat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
ciclism Turul Frantei Paul Seixas Decathlon CMA CGM
Știrile zilei din sport
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
Campionate
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Citește mai mult
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Superliga
22:09
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Citește mai mult
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Alte sporturi
21:39
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Citește mai mult
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Superliga
19:21
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Citește mai mult
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
22:07
„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”
„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”
21:25
LIVE Barcelona - Real Madrid se joacă acum, în etapa #35 din La Liga » Ocazie imensă ratată de Rashford
LIVE Barcelona - Real Madrid se joacă acum, în etapa #35 din La Liga » Ocazie imensă ratată de Rashford
22:09
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Top stiri
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Alte sporturi
17:15
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Citește mai mult
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Superliga
19:14
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Citește mai mult
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Stranieri
19:03
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Citește mai mult
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!
B365
08.05
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!
Citește mai mult
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!

Echipe/Competiții

fcsb 16 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 42 rapid 35 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share