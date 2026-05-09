Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani

Turul Franței este una dintre cele mai urmărite competiții sportive din lume, dar pentru francezi, este ceva mai mult decât atât.

Echipa lui Paul Seixas a comunicat cu abilitate participarea sa în importanta competiție, generând emoție.

Anunțul, făcut în timpul discuției cu bunicii, a făcut apel la imaginarul tradițional francez al Turului, implicând familia și teritoriul.

Paul Seixas, ciclistul de 19 ani al echipei franceze Decathlon CMA CGM, a anunțat săptămâna aceasta că va participa în Turul Franței.

Anunțul așteptat de toată lumea a fost făcut printr-un clip postat pe rețelele sociale, în care Seixas discută cu bunicii săi din Haute-Savoie, unde a început să practice ciclismul.

Deși aflat la primul mare tur, tânărul a asigurat miercuri, într-un interviu pentru RMC Sport, că va alerga pentru victorie - în ciuda faptului că va lupta împotriva unor vedete ale sportului, Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard, susținuți de super echipele lor, UAE Team Emirates și Visma-Lease a Bike.

Este greu de crezut că Seixas are o șansă la victorie anul acesta - majoritatea observatorilor spun că aceasta e improbabilă acum, dar că lucrurile se vor schimba în anii următori.

Cert este însă că intrarea în luptă a tânărului de 19 ani a animat întreaga lume a ciclismului, în special, evident, pe cea din Franța.

Franța care este tot mai pesimistă în privința forței sale și a viitorului ei de decenii bune, care se confruntă cu incertitudini politice și economice, în vreme ce încearcă să depășească diviziunile sociale și culturale, are iarăși un motiv pentru a spera - cel puțin în materie de ciclism.

Paul Seixas este numele mare despre care vorbește toată lumea și e pe cale să participe la primul său Tur. Îl văd drept câștigător de Mare Tur în anii următori. Fostul ciclist Robbie McEwan pentru GOLAZO.ro

Un anunț bine pus în scenă

Anunțul făcut de Seixas în discuția cu bunicii, în timpul unei vizite la casa lor din Haute-Savoie a fost emoționant.

„În iulie voi participa la o cursă”, a spus Seixas, lăsându-i să ghicească. „Turul Franței? Oh!”, a exclamat bunica lui.

„Te-ai gândit la mine, nu mai sunt tânăr”, a adăugat și bunicul său, „am 85 de ani. Anii își spun cuvântul. Sunt cel mai fericit om din lume”, a mai spus acesta.

Într-un articol ulterior, cotidianul Le Parisien a scris că decizia nu a fost un impuls, ci rezultatul unui proces atent calculat - clipul fiind vehiculul emoțional prin care intenția a fost comunicată.

Decizia reală fusese luată încă după victoria lui Seixas în Turul Țării Bascilor, pe 12 aprilie, factorul decisiv fiind datele fiziologice și capacitatea de recuperare.

De atunci, Seixas a mai câștigat La Flèche Wallonne de la prima încercare și a terminat pe doi în spatele lui Pogacar în Liège-Bastogne-Liège.

Turul Franței este al francezilor

Turul Franței este una dintre cele mai urmărite competiții sportive din lume, dar pentru francezi, el este ceva mai mult decât o competiție sportivă.

În excelentul documentar La Grand-Messe (Holy Tour) din 2018, regizorii insistă nu pe cicliști, care apar în trecere, ci pe spectatorii care urmăresc de la fața locului sărbătoarea franceză.

Oameni în general vârstnici, veniți din toată țara, își iau rulotele și poposesc o săptămână sau două în Alpi, așteptând să vadă pentru câteva clipe plutonul și în special să îi vadă pe cicliștii francezi.

În rest, urmăresc cursa la televizoarele portabile, discută cu vecinii și fac plimbări pe munte. Pentru unii asta este singura lor vacanță.

Turul nu e neapărat o pasiune sportivă - oamenii nu au biciclete moderne, nu discută despre FTP (Functional Threshold Power) sau necesarul de carbohidrați - cursa este o parte a vieții lor, iar ei fac această călătorie alpină an de an, unii de decenii.

Ar fi o problemă. Visul francezilor ca unul de-al lor să câștige Turul Franței a rămas neîmplinit din 1985, de la ultimul tricou galben al lui Bernard Hinault.

Până acum, în orice caz.

Copilul, bunicii și teritoriul

Seixas este cu siguranță un admirator al lui Pogacar.

Dar comunicarea echipei sale a sugerat, în subtext, o diferențiere a tânărului de 19 ani în raport cu rivalii săi.

În vreme ce Pogacar este sportivul unei super-echipe din Orientul Mijlociu, suficient de bogată pentru a-i asigura toate condițiile, Seixas este copilul din inima Franței.

Anunțul făcut în timpul discuției cu bunicii a făcut apel la imaginarul tradițional francez al Turului, implicând familia (bunicul cu care copilul Seixas se uita la ciclism) și teritoriul - casa din Haute-Savoie.

Le Parisien a observat că intenția a fost aceea a unei scene „sincere și pline de naturalețe”.

Un copil simplu, care se uita la Tur cu bunicii, și nu produsul unui sistem de performanță.

Spectatorii francezi din documentarul amintit îl vor aștepta cu nerăbdare pe Seixas în Alpi și îi vor striga numele, atunci când va trece în goană pe lângă ei, alături de Pogacar și Vingegaard.

Și totuși, echipa lui Seixas nu mai este una mică

Narațiunea aceasta poate fi corectă până la un punct.

Decathlon CMA CGM, echipa lui Seixas, are o istorie de mai bine de 30 de ani în pluton, sub mai multe nume, dar nu a dominat niciodată cursele, deși a avut rutieri francezi de succes precum Jean-Christophe Péraud sau Romain Bardet.

Constant, echipa nu a reușit să facă față cicliștilor mai talentați din țări precum Marea Britanie, Danemarca, Spania sau Slovenia, susținuți de echipe mai bogate. Franța a suferit din cauza asta.

Din 2023 însă, sosirea gigantului Decathlon a schimbat regulile jocului. Echipa nu se mai poate identifica ca o mică forță care luptă cu adversarii uriași ai plutonului.

Potrivit informațiilor, Decathlon CMA CGM are un buget de cel puțin 40 de milioane de euro în 2026.

UAE Team Emirates-XRG, Visma-Lease a Bike, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Lidl-Trek și Ineos ajung la 50 de milioane sau depășesc această sumă, potrivit Gazzetta dello Sport și Cycling News, dar ideea e că echipa lui Seixas e și ea în liga mare.

„Paul Seixas, nu semna pentru UAE”

Acestea fiind spuse, emoția pe care apariția lui Seixas a generat-o în lumea ciclismului și în Franța a fost vizibilă în momentul discuțiilor despre viitorul tânărului ciclist.

În vreme ce a ales deocamdată să rămână la Decathlon CMA CGM, mai toate echipele au sărit pentru a-i oferi un contract, sau chiar pentru a-l răscumpăra înainte de terminarea actualului contract cu echipa franceză.

Nu în ultimul rând, UAE.

Perspectiva ca Seixas să i se alăture lui Pogacar și să anihileze nu doar un șansele unui posibil duel spectaculos, dar și pe cele ale unei victorii franceze la o echipă franceză a stârnit anxietate și iritare.

O piesă compusă de un fan german, Kilian Willems (Killow pe Youtube sau Spotify), l-a rugat pe Seixas, în niște versuri glumețe, să nu facă compromisul de a semna pentru UAE.

Piesa lui Willems nu va influența transferurile din ciclism, dar a atins un punct sensibil, dovadă fiind numărul mare de vizualizări pe toate platformele.

Fanii au părut nemulțumiți sau chiar scandalizați de posibilitatea ca echipa cu cei mai mulți bani să le ucidă visul în fașă, din simplul fapt că își permite să facă ce vrea.

„Să-l transferi pe Seixas când îl ai deja pe Pogacar este un gest ostentativ”, a spus fostul manager belgian Patrick Lefevere.

Potrivit Eurosport Spania, chiar Emmanuel Macron a intervenit pentru a se asigura că Seixas va rămâne la echipa franceză.

Informația nu a fost confirmată ferm, dar Macron a mai intervenit în trecut în cazuri similare, spre exemplu pentru a-l convinge pe Kylian Mbappé să rămână la Paris Saint-Germain.

Tot Eurosport Spania a scris că Decathlon CMA CGM ar fi gata să-i ofere lui Seixas un salariu apropiat de cel al lui Pogacar - adică opt milioane de euro pe sezon.

Totul pentru ca un ciclist francez de la o echipă franceză să câștige Turul Franței.

