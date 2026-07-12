A depășit un record de 72 de ani! Ce performanță a reușit Real Madrid cu jucătorii săi de la Mondial

- Real Madrid are cei mai prolifici reprezentanți la CM 2026.
- A bătut un record ce rezista de la Mondialul din 1954.
- Un club infiltrat în Top 5 ținut în spate de un singur jucător.
S-au încheiat și sferturile de finală, mai sunt încă patru meciuri de jucat la acest Campionat Mondial, primul turneu final cu 48 de naționale.
- Prima semifinală, 14 iulie (ora 22:00): Franța - Spania (Dallas).
- A doua semifinală, 15 iulie (22:00): Anglia - Argentina (Atlanta).
- Finala mică, 19 iulie (00:00, Miami).
- Finala mare, 19 iulie (22:00, New York).
„Los blancos” marcatori: Mbappe + Bellingham + Vinicius + Arda. Real e nr. 1!
În acest punct al competiției, Real Madrid știe că a depășit un record ce rezista de 72 de ani.
Este clubul ai căror jucători au înscris cele mai multe goluri la o ediție de Mondial.
- Kylian Mbappe (Franța) - 8 reușite.
- Jude Bellingham (Anglia) - 6.
- Vinicius (Brazilia) - 4.
- Arda Guler (Turcia) - 1.
Doi dintre acești internaționali sunt încă în cursă și s-ar putea întâlni în finală, Mbappe și Bellingham.
Real, peste Honved, Bayern și PSG
Clubul maghiar Honved Budapesta a stabilită un record încă de la CM 1954, 18 goluri.
De atunci, în 72 de ani, alte două grupări au putut doar egala performanța faimoasei campioane ungare.
- Bayern Munchen - 2014.
- Paris Saint-Germain - 2022.
Real a trecut de această barieră la CM 2026.
Messi a propulsat Inter Miami de unul singur în Top 5
Un club s-a infiltrat în Top 5 ținut în spate de un singur jucător.
Leo Messi, 39 de ani, căpitanul Argentinei, a înscris opt goluri la turneul final american.
Inter Miami este acolo numai datorită lui.
Top 5 cluburi la Mondial!
- Real Madrid - 19 goluri.
- Paris SG - 13.
- Bayern - 12.
- Arsenal - 9.
- Inter Miami - 8.