A depășit un record de 72 de ani! Ce performanță a reușit Real Madrid cu jucătorii săi de la Mondial

Real Madrid are cei mai prolifici reprezentanți la CM 2026.

A bătut un record ce rezista de la Mondialul din 1954.

Un club infiltrat în Top 5 ținut în spate de un singur jucător.

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S-au încheiat și sferturile de finală, mai sunt încă patru meciuri de jucat la acest Campionat Mondial, primul turneu final cu 48 de naționale.

Prima semifinală, 14 iulie (ora 22:00): Franța - Spania (Dallas).

A doua semifinală, 15 iulie (22:00): Anglia - Argentina (Atlanta).

Finala mică, 19 iulie (00:00, Miami).

Finala mare, 19 iulie (22:00, New York).

100 de partide s-au disputat la turneul final organizat în SUA, Canada și Mexic

„Los blancos” marcatori: Mbappe + Bellingham + Vinicius + Arda. Real e nr. 1!

În acest punct al competiției, Real Madrid știe că a depășit un record ce rezista de 72 de ani.

Este clubul ai căror jucători au înscris cele mai multe goluri la o ediție de Mondial.

Kylian Mbappe (Franța) - 8 reușite.

Golul lui Mbappe, în „sfertul” Franța - Maroc 2-0. Foto: Imago

Jude Bellingham (Anglia) - 6.

Vinicius (Brazilia) - 4.

Arda Guler (Turcia) - 1.

19 goluri au marcat reprezentanții lui Real Madrid la CM 2026

Doi dintre acești internaționali sunt încă în cursă și s-ar putea întâlni în finală, Mbappe și Bellingham.

Real, peste Honved, Bayern și PSG

Clubul maghiar Honved Budapesta a stabilită un record încă de la CM 1954, 18 goluri.

De atunci, în 72 de ani, alte două grupări au putut doar egala performanța faimoasei campioane ungare.

Al doilea gol al lui Bellingham în Anglia - Norvegia 2-1. Foto: Imago

Bayern Munchen - 2014.

Paris Saint-Germain - 2022.

Real a trecut de această barieră la CM 2026.

Messi a propulsat Inter Miami de unul singur în Top 5

Un club s-a infiltrat în Top 5 ținut în spate de un singur jucător.

Leo Messi, 39 de ani, căpitanul Argentinei, a înscris opt goluri la turneul final american.

Inter Miami este acolo numai datorită lui.

Top 5 cluburi la Mondial!

Real Madrid - 19 goluri. Paris SG - 13. Bayern - 12. Arsenal - 9. Inter Miami - 8.

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