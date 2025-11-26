Steaua Roșie - FCSB. Denis Alibec (34 de ani), atacantul campioanei, nu a putut face deplasarea la Belgrad pentru duelul din etapa #5 din Europa League. Care e motivul, în rândurile mai jos.

Steaua Roșie - FCSB se va juca joi, de la ora 22:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În actuala ediție de Europa League, Denis Alibec a jucat pentru FCSB doar în meciul câștigat cu Go Ahead Eagles, 1-0, acolo unde a oferit o pasă de gol, și în partida pierdută cu Young Boys, 0-2.

Denis Alibec, operat!

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Denis Alibec, atacantul campioanei, a fost operat, astfel că nu a făcut deplasarea la Belgrad pentru duelul cu Steaua Roșie.

Jucătorului roș-albaștrilor i s-a extirpat un chist, intervenția fiind una de rutină, nefiind vorba despre ceva grav. Alibec e în afara oricărui pericol.

În ultimele două partide din Europa League, cele cu Bologna, 1-2, și Basel, 1-3, Denis Alibec nu a jucat niciun minut.

În acest sezon, atacantul campioanei a fost folosit în 13 meciuri și a bifat, în total, 346 de minute. Alibec a marcat și un gol, în partida din Cupa României cu Gloria Bistrița, scor 3-1.

FCSB se află pe locul 31 în grupa XXL din Europa League, cu doar 3 puncte obținute după 4 partide disputate.

FOTO. Basel - FCSB 3-1 , în ultimul meci jucat de roș-albaștri în Europa League

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

