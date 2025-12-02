Probleme la U Craiova? Ștefan Baiaram, furios după ce a fost schimbat de Coelho: „Nu vreau să cred că deja este o problemă” +20 foto
Ștefan Baiaram. Foto: Captură, orangesport.ro
Superliga

Probleme la U Craiova? Ștefan Baiaram, furios după ce a fost schimbat de Coelho: „Nu vreau să cred că deja este o problemă”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 02.12.2025, ora 12:08
Actualizat: 02.12.2025, ora 12:47
  • U Cluj - U Craiova 0-0. Ștefan Baiaram (22 de ani), fotbalistul Universității Craiova, a fost vizibil nervos în momentul în care a fost înlocuit, la decizia antrenorului Filipe Coelho (45 de ani).

Deși a avut o ocazie mare în debutul meciului, când a lovit bara, Baiaram nu a reușit să influențeze rezultatul pe tabelă.

Ștefan Baiaram, nervos după ce a fost înlocuit de Coelho în meciul cu U Cluj

Baiaram a părăsit supărat terenul în minutul 73, fiind înlocuit de Monday Etim. Momentul a atras atenția analistului sportiv Basarab Panduru.

„Tu crezi că Baiaram îi trage o înjurătură lui Rădoi şi nu lui Coelho, care a venit de două săptămâni? Nu vreau să cred că deja este o problemă. Toată lumea este supărată (n.r. – când un jucător este schimbat).

Baiaram este unul dintre cei mai buni jucători. Nu știu dacă este ok să îl schimbi sau să îl lași, că poate face ceva.

Problema este că, atunci când este 0-0 și ai 5 schimbări, este foarte probabil ca toți ăia din față să fie schimbați, în cazul în care vrei să câștigi.

Şi eu l-aş ţine pe Baiaram”, a declarat Panduru, conform primasport.ro.

Reacția lui Baiaram după ce a fost înlocuit de tehnicianul Coelho. Foto: Captură, orangesport.ro Reacția lui Baiaram după ce a fost înlocuit de tehnicianul Coelho. Foto: Captură, orangesport.ro Reacția lui Baiaram după ce a fost înlocuit de tehnicianul Coelho. Foto: Captură, orangesport.ro Reacția lui Baiaram după ce a fost înlocuit de tehnicianul Coelho. Foto: Captură, orangesport.ro Reacția lui Baiaram după ce a fost înlocuit de tehnicianul Coelho. Foto: Captură, orangesport.ro
Coelho l-a introdus pe Monday Etim în locul lui Baiaram și în meciul cu Mainz, câștigat cu 1-0. Atunci, portughezul și-a explicat decizia:

„Pe final, păream puțin obosiți, simțeam că pierdem forță. Baiaram părea puțin obosit, de asta l-am schimbat”, a spus Filipe Coelho, la Prima Sport.

În meciul cu nemții, Ștefan Baiaram a primit un cartonaș galben, după ce a criticat decizia arbitrului Dario Bel de a fluiera finalul primei reprize.

Galbenul încasat de Baiaram
Galbenul încasat de Baiaram

Galbenul încasat de Baiaram Galbenul încasat de Baiaram Galbenul încasat de Baiaram Galbenul încasat de Baiaram Galbenul încasat de Baiaram
Baiaram a înscris 44 de goluri și a oferit 19 pase decisive în cele 223 de meciuri jucate pentru Universitatea Craiova.

Baiaram, conflict cu Mirel Rădoi

Mirel Rădoi, fostul antrenor al echipei, a avut o relație tensionată cu Ștefan Baiaram.

Înaintea partidei cu Noah, încheiată 1-1, Rădoi l-a trimis pe Baiaram în tribună.

Antrenorul a explicat că jucătorul a fost trimis în tribune după ce a reacționat nervos la vestea că va fi rezervă, trântind ușa vestiarului.

Foto: Ștefan Baiaram, trimis în tribune la meciul U Craiova - FC Noah 1-1

Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro.
Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro.

Ștefan Baiaram, trimis în tribună de Rădoi (foto: captură Prima Sport) Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro. Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro. Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro. Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro.
Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 stefan baiaram Filipe Coelho
