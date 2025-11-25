Transfer bizar Românul care a câștigat două titluri în Liga 1  a semnat cu ultima clasată din Kosovo
Transfer Casap FOTO: Sport Pictures / Montaj GOLAZO.ro
Transfer bizar Românul care a câștigat două titluri în Liga 1 a semnat cu ultima clasată din Kosovo

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 25.11.2025, ora 22:31
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 22:31
  • Carlo Casap (26 de ani), dublu campion al României, a semnat cu ultima clasată din Kosovo, KF Prishtina e Re.

Fostul mijlocaș central de la naționala de tineret a evoluat ultima dată la Farul Constanța, echipă pe care a părăsit-o în august 2025.

Carlo Casap a semnat cu ultima clasată din Kosovo

Carlo Casap este un produs al Academiei Hagi, fiind promovat în fotbalul mare de FC Viitorul (actuala Farul Constanța), echipă pentru care a jucat nu mai puțin de 117 meciuri, reușind să înscrie de nouă ori.

De-a lungul carierei sale, Casap a câștigat două titluri de campion al României, ambele cu formația patronată de Gheorghe Hagi. Lângă cele două titluri se adaugă și o Cupă, trofeu câștigat în 2019, tot cu Viitorul.

Casap a părăsit în vară formația constănțeană, fiind liber de contract până în acest moment. El a semnat cu KF Prishtina e Re, formația de pe ultimul loc din Kosovo, cu doar 9 puncte acumulate în 15 etape.

Conform comunicatului clubului, înțelegerea dintre cele două părți este valabilă până la finalul acestui sezon.

De-a lungul carierei sale, Carlo Casap a mai evoluat la Concordia Chiajna și FC Botoșani. Conform site-ului transfermarkt.com, cota sa este de 300.000 de euro.

În perioada în care a fost liber de contract, Carlo Casap s-a antrenat cu cei de la Poli Timișoara, echipa din orașul său natal. Timișoara evoluează în acest moment în Liga a 3-a.

