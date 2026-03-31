Scandal în Portugalia Antrenorul și un jucător de la Sporting, transportați la spital înainte de derby-ul cu FC Porto, din cauza unui miros intens în vestiar

Antrenorul Ricardo Costa (49 de ani) și jucătorul Christian Moga (27 de ani), de la Sporting, au ajuns la spital după ce au acuzat probleme provocate de un miros puternic resimțit în vestiarul destinat echipei oaspete, la Dragao Arena, sala lui FC Porto.

Jucătorii și membrii staffului de la Sporting s-au plâns de prezența unui „miros puternic” în vestiar, descris inițial ca fiind asemănător cu înălbitorul sau cu o substanță toxică, motiv pentru care au ales să se echipeze pe coridor, în afara cabinelor.

Antrenorul și un jucător de la Sporting, transportați la spital înainte de derby-ul cu FC Porto

Situația a escaladat rapid, iar o ambulanță a fost chemată la arenă. Ricardo Costa și Christian Moga au fost consultați la fața locului, iar ulterior au fost duși la spital la recomandarea echipei medicale sosite la Dragao Arena, conform abola.pt.

În ciuda incidentului petrecut înaintea partidei, Sporting a câștigat derby-ul cu FC Porto, scor 33-30, însă tensiunile au continuat și după fluierul final.

Clubul din Lisabona a reacționat ferm și a anunțat că va solicita de urgență o întâlnire cu ministra Culturii, Tineretului și Sportului.

„Sporting Club consideră absolut revoltătoare acțiunile repetate pe care FC Porto le-a avut în ultima perioadă și va solicita, în regim de urgență, o întâlnire cu ministrul Culturii, Tineretului și Sportului.

Nu mai este posibil să asistăm la această succesiune rușinoasă, repetată și deliberată de comportamente fără ca de aici să rezulte consecințe imediate și exemplare”, a notat Sporting, în comunicatul său.

În comunicat, Sporting a mers mai departe și a sugerat că nu este vorba despre un caz izolat, ci despre un tipar repetat de provocări și presiuni, care afectează atât competiția, cât și imaginea sportului portughez.

„Sporting CP consideră imperativ ca toate instituțiile care au responsabilități în coordonarea sportului să apere adevărul sportiv. Nu este acceptabil ca astfel de comportamente, repetate de aceiași actori, să compromită și să pună sub semnul întrebării imaginea sportului portughez la nivel internațional.

În acest sens, este esențial ca autoritățile care reglementează sportul în Portugalia să adopte o poziție fermă și necruțătoare și să sancționeze cu toată severitatea aceste comportamente nedemne, care depășesc deja limitele acceptabile într-un stat de drept.

Dacă mai exista vreo iluzie naivă că practicile obscure din trecut au fost eradicate, realitatea s-a ocupat să o distrugă într-un mod brutal și fără echivoc. Ceea ce se vede astăzi nu este doar o repetare, ci o escaladare rafinată. Mai josnică, mai meschină și chiar mai greu de calificat decât cele mai negre episoade care au pătat sportul portughez.

Aceste episoade nu sunt izolate și nici accidentale. Ele arată un tipar continuu, conștient și sistematic de lipsă de respect, provocare și tentativă de influențare, care nu poate și nu va fi ignorat”.

Sporting susține că nu a fost vorba despre un simplu incident, ci despre un gest intenționat

Sporting a invocat și alte episoade petrecute în trecut, despre care susține că întăresc ideea unui comportament repetat și intenționat, nu a unui incident izolat.

Situația din vestiarul arbitrului Febio Veríssimo, unde au fost afișate în repetate rânduri imagini cu deciziile sale, într-o tentativă clară de influențare și presiune, copiii de mingi care ascund deliberat mingile și conurile în spatele panourilor publicitare sau furtul prosoapelor portarului lui Sporting CP. Până în acest moment, nu a existat niciun semn de regret și nicio încercare de explicație sau de asumare a responsabilității din partea celor implicați Sporting CP, în comunicatul emis

Sporting a precizat că s-a opus disputării meciului, pentru că echipa era fără antrenor și fără unul dintre jucători:

„Cel mai recent episod din acest lanț inacceptabil de incidente atinge un nivel care depășește orice limită: un vestiar cu un miros toxic și intens, care a afectat starea fizică a jucătorilor și a membrilor staffului echipei de handbal. Acest lucru nu este doar regretabil, ci este criminal.

În fața acestei situații, Sporting CP și-a exprimat opoziția față de disputarea meciului, având în vedere că echipa era lipsită de antrenor și de unul dintre jucători.

Chiar și așa, clubul a fost informat oficial că existau toate condițiile necesare pentru ca partida să se joace, motiv pentru care s-a văzut obligat să intre pe teren, făcând acest lucru sub protest”, a mai notat Sporting, în comunicatul său.

Sporting CP consideră că aceste comportamente denaturează în mod semnificativ adevărul sportiv. Este vorba despre o subminare totală a valorilor care ar trebui să guverneze orice competiție sportivă, realizată în mod conștient, repetat și sistematic de aceiași actori ca întotdeauna Sporting CP, în comunicatul emis

Porto neagă acuzațiile: „Astfel de insinuări sunt grave, abuzive și lipsite de fundament”

De cealaltă parte, FC Porto a respins categoric versiunea rivalilor. Într-un comunicat oficial citat de presa portugheză, clubul a dezmințit relatarea rivalilor și a calificat acuzațiile drept „inadmisibile”.

„FC Porto neagă în mod absolut, clar și fără echivoc relatările făcute publice cu privire la incidentele despre care s-a susținut că ar fi avut loc în vestiarul rezervat echipei oaspete din Dragao Arena. Astfel de insinuări sunt grave, abuzive și complet lipsite de orice fundament.

Având în vedere gravitatea acuzațiilor apărute, FC Porto a contactat imediat Federația Portugheză de Handbal, în fața căreia a negat categoric faptele invocate.

De asemenea, clubul a luat legătura și cu Poliția de Securitate Publică, pentru ca și această instituție să poată verifica imediat și direct faptul că în vestiarul oaspeților din Dragao Arena nu există nicio situație anormală.

În plus, și cu acordul Federației Portugheze de Handbal, FC Porto și-a exprimat disponibilitatea totală ca reprezentanți ai mass-media acreditați să poată avea acces la instalații, pentru a verifica în mod direct și independent condițiile existente.

FC Porto respinge ferm orice tentativă de asociere a numelui său, a infrastructurii sale sau a profesioniștilor săi cu situații care nu corespund realității. Clubul consideră că este vorba despre o acuzație inadmisibilă, care afectează în mod nedrept reputația instituției”, a notat FC Porto.

În ceea ce privește stările de rău acuzate de membri ai lui Sporting CP, clubul se limitează să precizeze că serviciile de urgență au fost alertate prompt și că a fost oferit tot sprijinul necesar, cu profesionalism și responsabilitate. FC Porto, în comunicatul emis

Antrenorul intoxicat a reacționat: „Nimeni nu ne poate lua strălucirea”

La o zi după incident, Ricardo Costa a rupt tăcerea printr-o postare pe rețelele sociale.

Acesta nu a comentat direct cazul, dar a lăsat să se înțeleagă o critică indirectă după episodul care l-a ținut departe de derby.

„Această echipă nu se stinge și nimeni nu ne poate lua strălucirea. Pentru cei cărora le place handbalul, joi vom intra pe teren pentru a onora sportul portughez”, a scris tehnicianul, pe rețelele de socializare.

După victoria obținută pe terenul lui FC Porto, Sporting și-a consolidat poziția de lider, ajungând la 36 de puncte, în timp ce rivala sa a rămas cu 31.

