U CRAIOVA - U CLUJ. Oucasse Mendy (24 de ani), atacantul ardelenilor, a fost eliminat în minutul 42 pentru două cartonașe galbene.

Coșmar pentru formația antrenată de Cristiano Bergodi în prima repriză din Bănie.

Condusă cu 2-0 încă din minutul 9, U Cluj a primit o nouă lovitură înainte de pauză.

În minutul 42, Oucasse Mendy a avut o intrare cu talpa sus, direct pe genunchiul lui Mora. Atacantul francez avea deja un cartonaș galben, primit tot pentru un fault asupra mijlocașului din Costa Rica.

Inițial, Marcel Bîrsan a ezitat să-i acorde al doilea cartonaș galben, însă, după protestele jucătorilor de la Craiova și consultarea cu tușierul Valentin Avram, a decis, în cele din urmă, să-l elimine pe Mendy.

Atacantul ardelenilor a dat mâna cu „centralul” și asistenul, dar apoi a avut o reacție nervoasă.

În drum spre vestiare a șutat cu piciorul într-o minge aflate pe marginea terenului. Francezul a fost calmat cu greu de secundul lui Bergodi, Eugeniu Cebotaru.

Imediat după eliminarea lui Mendy, Alexandru Chipciu, căpitanul „șepcilor roșii”, a avut un scurt dialog cu arbitrul de rezervă, Iulian Călin, căruia i-a transmis: „V-ați făcut meciul ușor!”.

FOTO. U Craiova - U Cluj, finala campionatului

U Craiova - U Cluj, echipele de start:

U Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Baiaram

Rezerve: Goncalves, Badelj, Băluță, Băsceanu, Crețu, Etim, Mogoș, Nsimba, Rădulescu, Ștefan, Stevanovic, Teles

Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chipciu - Codrea, Bic - Stanojev, Nistor, Mendy - Lukic

Rezerve: Coșa, Drammeh, El Sawy, Gertmonas, Gheorghiță, Macalou, Pall, Postolachi, Silva, Simion, Trică

Antrenor: Cristiano Bergodi

Arbitru : Bîrsan Marcel, Asistenți : Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR : Popa Cătălin, AVAR : Marinescu Vasile

Stadion: „Ion Oblemenco" - Craiova

