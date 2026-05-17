- U CRAIOVA - U CLUJ. Oucasse Mendy (24 de ani), atacantul ardelenilor, a fost eliminat în minutul 42 pentru două cartonașe galbene.
Coșmar pentru formația antrenată de Cristiano Bergodi în prima repriză din Bănie.
Condusă cu 2-0 încă din minutul 9, U Cluj a primit o nouă lovitură înainte de pauză.
U CRAIOVA - U CLUJ. Oucasse Mendy, eliminat înainte de pauză
În minutul 42, Oucasse Mendy a avut o intrare cu talpa sus, direct pe genunchiul lui Mora. Atacantul francez avea deja un cartonaș galben, primit tot pentru un fault asupra mijlocașului din Costa Rica.
Inițial, Marcel Bîrsan a ezitat să-i acorde al doilea cartonaș galben, însă, după protestele jucătorilor de la Craiova și consultarea cu tușierul Valentin Avram, a decis, în cele din urmă, să-l elimine pe Mendy.
Atacantul ardelenilor a dat mâna cu „centralul” și asistenul, dar apoi a avut o reacție nervoasă.
În drum spre vestiare a șutat cu piciorul într-o minge aflate pe marginea terenului. Francezul a fost calmat cu greu de secundul lui Bergodi, Eugeniu Cebotaru.
Imediat după eliminarea lui Mendy, Alexandru Chipciu, căpitanul „șepcilor roșii”, a avut un scurt dialog cu arbitrul de rezervă, Iulian Călin, căruia i-a transmis: „V-ați făcut meciul ușor!”.
U Craiova - U Cluj, echipele de start:
- U Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Baiaram
- Rezerve: Goncalves, Badelj, Băluță, Băsceanu, Crețu, Etim, Mogoș, Nsimba, Rădulescu, Ștefan, Stevanovic, Teles
- Antrenor: Filipe Coelho
- U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chipciu - Codrea, Bic - Stanojev, Nistor, Mendy - Lukic
- Rezerve: Coșa, Drammeh, El Sawy, Gertmonas, Gheorghiță, Macalou, Pall, Postolachi, Silva, Simion, Trică
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Marinescu Vasile
- Stadion: „Ion Oblemenco” - Craiova