Din gafă în gafă Iulian Cristea a comis-o iar! După Cupă, a „trimis” și titlul în Bănie! S-a întâmplat și în perioada FCSB

U CRAIOVA - U CLUJ. Duminică, o seară de coșmar pentru Iulian Cristea, care a greșit la primele trei goluri ale Craiovei. Stoperul lui U Cluj, un dezastru.

Iulian Cristea a fost din nou unul dintre oamenii-cheie ai meciului Universitatea Craiova - U Cluj, dar din nou în sens negativ pentru ardeleni.

Cristea a greșit la primele 3 goluri ale Craiovei

Fundașul central a greșit grav încă din startul partidei, la golul marcat de David Matei în minutul 3, când a ieșit târziu la întâmpinare și nu a reușit să blocheze șutul acestuia.

Apoi, Cristea a fost protagonistul unei erori majore. L-a scăpat pe Al Hamlawi după un duel în care stoperul lui U Cluj s-a făcut de râs: s-a prăbușit lamentabil, fără să fie lovit de atacantul Universității Craiova. Palestinianul a făcut 2-0, după doar 8 minute.

Și la reușita de 3-0 a lui Assad parte de vină are și Cristea. Stoperul îl pierde pe atacant, care a urmărit recentrarea și a înscris.

Trei erori, dintre care a doua de-a dreptul uriașă, au îngropat definitiv șansele Universității Cluj la titlu.

Pentru Cristea episodul vine la doar patru zile după un alt moment greu. Fostul fundaș de la FCSB a fost cel care a ratat penalty-ul decisiv în finala Cupei, contra oltenilor, la Sibiu. Cristea a fost al șaselea executant al ardelenilor și a ratat imediat după ce Crețu transformase pentru adversari, trimițând trofeul la Craiova.

„Decisiv” și pentru Farul

Nu este însă pentru prima dată când Iulian Cristea are un rol decisiv într-o luptă pentru titlu. Pe vremea când evolua la FCSB, fundașul a comis o gafă uriașă în meciul Farul - FCSB, scor 3-2, disputat pe 21 mai 2023.

În penultima etapă a sezonului 2022-2023, Cristea a pasat greșit în minutul 85, direct către un adversar, iar Louis Munteanu a profitat și a marcat golul victoriei. A fost reușita care a trimis titlul la Farul și a lăsat-o pe FCSB fără trofeu.

