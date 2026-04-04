Cătălin Aflat, directorul Direcției Investiții din cadrul Primăriei Municipiului București, a precizat că acoperișul Arenei Naționale este funcțional și că toate problemele tehnice s-au rezolvat.

Vineri, Ciprian Ciucu a organizat o dezbatere chiar la Arena Națională pentru a discuta despre cum poate fi administrat mai bine stadionul din București.

La finalul dezbaterii, primarul Ciprian Ciucu a ieșit pe gazonul Arenei Naționale, alături de Cătălin Aflat, și a fost întrebat despre problemele acoperișului celui mai mare stadion al țării. În acel moment, Cătălin Aflat a intervenit.

„Acoperișul funcționează! Poate fi folosit conform manualului de întreținere și exploatare. El a fost proiectat la nivelul anului 2008 să fie acționat în conformitate cu un manual.

Are o stație meteo proprie, sunt 36 de scripeți care îl acționează și poate fi acționat în anumite condiții.

Se poate acționa cu o zi înainte de eveniment! Știți cazul arenei din Frankfurt, unde a fost un blocaj de 3 săptămâni și nu s-a putut juca acolo. Sunt 36 de motorașe. Dacă se blochează unul, e o problemă.

Ultima dată a fost folosit când ni s-a solicitat și condițiile din manualul de exploatare au permis. E funcțional, avem o firmă privată care se asigură de mentenanța acoperișului. Astăzi, acoperișul poate fi retractat ”, a declarat directorul Direcției Investiții din cadrul Primăriei Municipiului București.

Acoperișul celui mai mare stadion al României nu a mai fost folosit din luna decembrie a anului 2020, atunci când sistemul electromecanic special s-a blocat.

Când a fost întrebat de ce nu a mai fost folosit dacă este funcțional, primarul Ciucu a spus: „Poate fi și o problemă de comunicare. Poate s-a știut mult timp că n-a mers și nu a mai facut nimeni cerere. Ar trebui să-i facem și o probă”.

La eveniment au participat, printre alții, Valeriu Argăseală, președintele FCSB, Alexandru Cândea, manager al departamentului de evenimente la FRF, Mircea Mereuță, directorul executiv al Rapidului, și Orlando Nicoară, director general eAD, deținătoarea drepturilor TV pentru meciurile din Liga 1.

Mă preocupa subiectul, am doar trei luni de mandat, n-am putut mai repede să mă concentrez pe acest subiect, am și altele, Transportul, Economia, Investițiile, dar fiind un obiectiv foarte important al Bucureștiului, trebuie să mă preocup să fie unul bine administrat, să fie folosit la potențialul maxim și să nu mai existe atâtea pierderi. Ciprian Ciucu

