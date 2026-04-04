Cristi Balaj (54 de ani), fostul președinte al clubului CFR Cluj, a oferit o primă reacție cu privire la potențiala sa mutare în conducerea Rapidului.

După ce Marius Bilașco a fost anunțat oficial, vineri, în funcția de director sportiv adjunct la Rapid, giuleștenii ar dori să-l aducă și pe Cristi Balaj în conducerea clubului.

Cristi Balaj: „Nu iau în calcul o revenire imediată în fotbal”

Cristi Balaj a negat știrile potrivit cărora acesta ar putea ajunge la Rapid.

„Am văzut şi eu informaţiile apărute în ultimele ore, însă nu am avut şi nu există în acest moment nicio discuţie în acest sens. Respect foarte mult clubul Rapid, este o echipă cu tradiţie şi suporteri extraordinari.

Tocmai de aceea, consider că trebuie respectată munca oamenilor care sunt acum acolo şi care îşi fac treaba foarte bine.

În ceea ce mă priveşte, în acest moment sunt concentrat pe proiectele personale şi nu iau în calcul o revenire imediată în fotbal ”, a declarat Cristi Balaj pentru Fanatik, citat de primasport.ro.

Nu este prima dată când Cristi Balaj neagă astfel de mutări. În 2021, înainte să devină președintele clubului CFR, fostul arbitru FIFA a negat faptul că ar fi acceptat oferta formației din Gruia.

O zi mai târziu, Balaj anunța pe Facebook că a acceptat să devină președintele echipei.

În perioada când Cristi Balaj a fost președinte, 2021-2025, CFR a cucerit titlul în sezonul 2021-2022 și Cupa în sezonul 2024/2025.

Mic istoric al înțepăturilor Balaj vs Rapid

Cristi Balaj a intrat de mai multe ori în contre cu rapidiștii, pe când apăra interesele CFR-ului. Mai jos, câteva exemple.

Atac direct la Angelescu, în 2023, după ce acționarul giuleștenilor a acuzat un arbitraj pro-CFR:

„Nu sunt în măsură cei de la Rapid să comenteze despre arbitraje [...] Când am vorbit despre ei mi-am cerut scuze, după am întors spatele și acum mă mușcă de picior. Nu e posibil un astfel de comportament”.

Acuzații după Rapid – CFR 2-1, în 2022, când gazdele au primit un penalty acordat eronat de Cătălin Popa, necorectat din camera VAR de Ovidiu Hațegan:

„Vorbim de 4 faze în care s-a greșit împotriva CFR-ului. Faci asta dacă ai ordin și spatele asigurat”.

Ironie către Rapid, în 2023, sugerând că echipa e ajutată și de arbitri, și de atmosferă:

„Am văzut câteva meciuri în care au fost mai mulți pe teren (n.r. întrebat dacă se referă la arbitri sau suporteri). Amândouă. Cu noi și cu U Cluj (n.r. a fost ajutată Rapid). Există campionate și campionate. Unele în care e avantajată mai mult o echipă, dar în final există echilibru”.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 2 28 6 Dinamo 2 26 *️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

