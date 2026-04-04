FC Botoșani - FCSB 3-2. Valeriu Iftime, finanțatorul clubului din Moldova, și-a lăudat jucătorii și a vorbit despre ce urmează pentru echipa pe care o deține.

De asemenea, omul de afaceri și-a înțepat și adversarii de vineri, spunând că „sunt terminați”. Nu a uitat nici de Gigi Becali, patronul echipei din București.

FC Botoșani a învins-o pentru a doua oară pe FCSB în acest sezon, primul succes fiind în turul sezonului regulat, atunci când moldovenii s-au impus cu 3-1.

Valeriu Iftime: „Superspectacol!”

La finalul meciului de vineri, Iftime și-a felicitat echipa și a vorbit despre obiectivele botoșănenilor.

„Superspectacol! Să bați FCSB cu trei goluri marcate… Ăsta-i Croitoru de care unii ziariști ziceau: «Ah, Croitoru!». Ăsta e Croitoru, dacă are material și timp, face spectacol la Botoșani! Are și el păcatele lui, dar fotbal știe.

Un meci frumos, o seară frumoasă pentru botoșăneni, un spectacol pe care-l meritam acum în prag de Florii”, a declarat Iftime pentru Prima Sport.

Întrebat dacă obiectivul echipei este primul loc în play-out sau pregătirea sezonului viitor, finanțatorul botoșănenilor a răspuns:

„Nu știu, și una și alta, ce să spun? Deocamdată e un meci frumos, am bătut FCSB de maniera asta, cu trei bare, nu? Trei bare, mai dai și trei goluri, ai posesie, ai 500 de pase reușite, 300 ale lor… adică am văzut o statistică incredibilă.

Toate lucrurile astea arată că am jucat fotbal. De aici încolo nu vreau să mă aventurez iar, că am mai fost în play-off, am mai fost campion… adică nu. Suntem unde trebuie în momentul ăsta. Dacă sâmbăta viitoare câștigăm la Arad, atunci ne gândim poate la locul 7. Dar până acolo e cale lungă”, a continuat Iftime.

Valeriu Iftime: „Toată țara mă făcea capra lui Becali!”

Valeriu Iftime a vorbit și despre adversara din meciul de vineri, amintind indirect și de criticile pe care le-a primit după înfrângerea suferită în fața celor de la FCSB în returul sezonului regulat, scor 2-1.

Atunci, Valeriu Iftime a plecat din interviul pe care-l acorda la finalul meciului, după ce a acuzat fost de blat de spectatori.

„Ori am fost noi prea buni, sincer, ori FCSB e o echipă subțire. În seara asta n-au putut nimic, adică n-am văzut ceva care să mă sperie la ei. Îți dai seama că sunt terminați, unde au ajuns… Ei n-au jucat nimic! Deci au avut două goluri norocoase. În rest, nicio fază. Iar portarul meu n-a avut ce apăra”, a continuat Iftime.

„Nu mă uit acum la cifre sau la cât de frumos e în spatele nostru. Mă gândesc la meciul ăsta, că e greu să bați FCSB-ul în maniera asta, serios. Noi tot timpul eram abonații bătăilor și toată țara mă făcea capra lui Becali și noi stăm și ei ne bat.

Și se mai și lăuda: «Am bătut pe Botoșani de i-am spart, 4-0!». Botoșani cu Marius Croitoru joacă fotbal.

Ei n-au nimic acolo. E o ceaţă, nu e echipă, din păcate. Adică nu e o echipă care să joace fotbal, să te pună la respect.

Au câțiva jucători buni, restul e o ceață. Păcat, echipă atât de valoroasă și de titrată cândva să ajungă în situația asta. Și e doar o chestiune de management, nu-i nimic altceva, așa cred”, a concluzionat patronul de la FC Botoșani.

VIDEO. Valeriu Iftime, agresat de suporteri după meciul FCSB - FC Botoșani 2-1 din februarie 2026

