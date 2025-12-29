Cătălin Cîrjan a rămas titular deși nu mai intră sub regula U21 și este căpitanul lui Dinamo în acest sezon, dar parcursul său până aici nu a fost unul ușor

Fotbalistul de 23 de ani a trecut prin momente groaznice din cauza accidentărilor, la o vârstă fragedă.

Întrebat „Dacă ar fi să nominalizezi un singur om care te-a ajutat în Anglia cât ți-a fost greu, cine ar fi?”, Cîrjan a răspuns, pentru canalul de YouTube Orange Sport:

„E o întrebare grea. Primul gând sare la familia mea. Nu pot să spun un singur om, pentru că au fost momente frumoase în Anglia, dar momente și foarte grele.

Mă întorc la accidentările mele unde am avut niște dureri foarte mari și familia mea, să vă spun acum un mic episod, seara dormeam, nu puteam să mă mișc.

Cei care au trecut prin operația aceasta știu foarte bine ce înseamnă.

Părinții mei îmi țineau piciorul în mână ca să nu mă mișc, să nu mă doară, deci au făcut niște sacrificii imense și le mulțumesc din suflet.

Fără ei nu puteam să ajung până aici. Visul meu a fost și este mult mai mare decât orice durere. Îmi doresc foarte mult să ajung la cel mai înalt nivel și cu ajutorul Dumnezeu și al familiei am trecut peste toate

(n.r. Te-a ajutat acest episod și în maturizarea ta?) Da, m-a ajutat foarte mult, pentru că prima oară am avut ligament încrucișat la 14 ani.

Când alții copii erau pe-afară și se jucau, eu am fost pe patul de operație, am trecut prin recuperare și a fost foarte greu pentru mine, dar m-a ajutat foarte mult”.

Aș vrea să-i mulțumesc și domnului Ovidiu Kurti (n.r. kinetoterapeut FCSB), pentru că m-a ajutat foarte mult, și domnului Meme [Stoica], pentru că m-a lăsat să fac recuperarea la ei, la FCSB. Le mulțumesc pentru asta și chiar m-a ajutat foarte mult. Un sfat pentru cei care trec prin asta e să nu renunțe niciodată, să aibă încredere în Dumnezeu și fotbalul le va da înapoi. Cătălin Cîrjan

Cătălin Cîrjan, accidentări grave la ambii genunchi

Cîrjan a fost remarcat de scouterii lui Arsenal pe când avea doar 14 ani, dar a avut ghinionul de a se accidenta la al treilea antrenament cu formația londoneză.

El și-a rupt ligamentul încrucișat la genunchiul drept și a trebuit să ia o pauză de un an.

La 16 ani a semnat primul contract cu Arsenal și a început munca la echipa U18 a englezilor, cu goluri, pase de gol și evoluții bune. Apoi a trecut la U23, unde a avut un sezon bun și a atras atenția celor de la echipa mare.

A început să se antreneze cu ei, dar într-un meci cu Southampton i-a cedat și celălalt genunchi, stângul.

Această accidentare a fost mai gravă: ligament încrucișat, colateral și menisc. A avut și o infecție, a stat un an și jumătate pe margine.

„Niciodată n-am avut în gând să mă opresc. M-am întrebat atunci «Doamne, de ce?». Acum, uitându-mă în spate, înțeleg.

Altfel nu reușeam să ajung la această mentalitate și la acest nivel, să joc la echipa mea favorită, una dintre cele mai mari din România, să fiu căpitanul lui Dinamo”, a povestit Cîrjan la 48TV, în august 2025.

