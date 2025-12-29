Momente horror Un jucător vital de la Dinamo dezvăluie: „Părinții îmi țineau piciorul în mână, ca să nu mă mișc”. S-a recuperat la baza FCSB +13 foto
Cîrjan în perioada accidentării grave la genunchiul stâng, pe când era la Arsenal. Captură TikTok
Superliga

Momente horror Un jucător vital de la Dinamo dezvăluie: „Părinții îmi țineau piciorul în mână, ca să nu mă mișc”. S-a recuperat la baza FCSB

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 29.12.2025, ora 18:21
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 09:02
  • Cătălin Cîrjan a rămas titular deși nu mai intră sub regula U21 și este căpitanul lui Dinamo în acest sezon, dar parcursul său până aici nu a fost unul ușor

Fotbalistul de 23 de ani a trecut prin momente groaznice din cauza accidentărilor, la o vârstă fragedă.

Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Citește și
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Citește mai mult
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”

Întrebat „Dacă ar fi să nominalizezi un singur om care te-a ajutat în Anglia cât ți-a fost greu, cine ar fi?”, Cîrjan a răspuns, pentru canalul de YouTube Orange Sport:

„E o întrebare grea. Primul gând sare la familia mea. Nu pot să spun un singur om, pentru că au fost momente frumoase în Anglia, dar momente și foarte grele.

Mă întorc la accidentările mele unde am avut niște dureri foarte mari și familia mea, să vă spun acum un mic episod, seara dormeam, nu puteam să mă mișc.

Cei care au trecut prin operația aceasta știu foarte bine ce înseamnă.

Părinții mei îmi țineau piciorul în mână ca să nu mă mișc, să nu mă doară, deci au făcut niște sacrificii imense și le mulțumesc din suflet.

Fără ei nu puteam să ajung până aici. Visul meu a fost și este mult mai mare decât orice durere. Îmi doresc foarte mult să ajung la cel mai înalt nivel și cu ajutorul Dumnezeu și al familiei am trecut peste toate

(n.r. Te-a ajutat acest episod și în maturizarea ta?) Da, m-a ajutat foarte mult, pentru că prima oară am avut ligament încrucișat la 14 ani.

Când alții copii erau pe-afară și se jucau, eu am fost pe patul de operație, am trecut prin recuperare și a fost foarte greu pentru mine, dar m-a ajutat foarte mult”.

Aș vrea să-i mulțumesc și domnului Ovidiu Kurti (n.r. kinetoterapeut FCSB), pentru că m-a ajutat foarte mult, și domnului Meme [Stoica], pentru că m-a lăsat să fac recuperarea la ei, la FCSB. Le mulțumesc pentru asta și chiar m-a ajutat foarte mult. Un sfat pentru cei care trec prin asta e să nu renunțe niciodată, să aibă încredere în Dumnezeu și fotbalul le va da înapoi. Cătălin Cîrjan

Cătălin Cîrjan, accidentări grave la ambii genunchi

Cătălin Cîrjan la Arsenal, dupa accidentare. Captură 48TV
Cătălin Cîrjan la Arsenal, dupa accidentare. Captură 48TV

Galerie foto (13 imagini)

Cătălin Cîrjan la Arsenal, cu Aubameyang. Captură 48TV Cătălin Cîrjan la Arsenal. Captură 48TV Cătălin Cîrjan la Arsenal, cu Saliba. Captură 48TV Cătălin Cîrjan la Arsenal, cu Xhaka. Captură 48TV Cătălin Cîrjan la Arsenal. Captură 48TV
+13 Foto
labels.photo-gallery

Cîrjan a fost remarcat de scouterii lui Arsenal pe când avea doar 14 ani, dar a avut ghinionul de a se accidenta la al treilea antrenament cu formația londoneză.

El și-a rupt ligamentul încrucișat la genunchiul drept și a trebuit să ia o pauză de un an.

La 16 ani a semnat primul contract cu Arsenal și a început munca la echipa U18 a englezilor, cu goluri, pase de gol și evoluții bune. Apoi a trecut la U23, unde a avut un sezon bun și a atras atenția celor de la echipa mare.

A început să se antreneze cu ei, dar într-un meci cu Southampton i-a cedat și celălalt genunchi, stângul.

Această accidentare a fost mai gravă: ligament încrucișat, colateral și menisc. A avut și o infecție, a stat un an și jumătate pe margine.

„Niciodată n-am avut în gând să mă opresc. M-am întrebat atunci «Doamne, de ce?». Acum, uitându-mă în spate, înțeleg.

Altfel nu reușeam să ajung la această mentalitate și la acest nivel, să joc la echipa mea favorită, una dintre cele mai mari din România, să fiu căpitanul lui Dinamo”, a povestit Cîrjan la 48TV, în august 2025.

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
+25 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Laude pentru Luka Modric Fost campion mondial cu Italia, impresionat de evoluția croatului la AC Milan: „Poate juca și cu o țigară în gură”
Campionate
17:49
Laude pentru Luka Modric Fost campion mondial cu Italia, impresionat de evoluția croatului la AC Milan: „Poate juca și cu o țigară în gură”
Citește mai mult
Laude pentru Luka Modric Fost campion mondial cu Italia, impresionat de evoluția croatului la AC Milan: „Poate juca și cu o țigară în gură”
FCSB sau Rapid? Dinamovistul Cîrjan a închis discuția: „Niciuna, mă las!” + Care e căpitanul lui favorit din istoria roș-albilor
Superliga
20:34
FCSB sau Rapid? Dinamovistul Cîrjan a închis discuția: „Niciuna, mă las!” + Care e căpitanul lui favorit din istoria roș-albilor
Citește mai mult
FCSB sau Rapid? Dinamovistul Cîrjan a închis discuția: „Niciuna, mă las!” + Care e căpitanul lui favorit din istoria roș-albilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
accidentare dinamo liga 1 familie fcsb catalin cirjan
Știrile zilei din sport
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
Superliga
29.12
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
Citește mai mult
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
FIFA anunță revoluția ofsaidului  Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
Campionate
29.12
FIFA anunță revoluția ofsaidului Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
Citește mai mult
FIFA anunță revoluția ofsaidului  Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
„Ți-a spus Kopic că pleacă?” Andrei Nicolescu, întrebat direct despre antrenorul lui Dinamo: a răspuns clar + „Câinii” au făcut primul transfer pentru 2026!
Superliga
29.12
„Ți-a spus Kopic că pleacă?” Andrei Nicolescu, întrebat direct despre antrenorul lui Dinamo: a răspuns clar + „Câinii” au făcut primul transfer pentru 2026!
Citește mai mult
„Ți-a spus Kopic că pleacă?” Andrei Nicolescu, întrebat direct despre antrenorul lui Dinamo: a răspuns clar + „Câinii” au făcut primul transfer pentru 2026!
„Gâlcă și Coelho mănâncă bani” Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie”
Superliga
29.12
„Gâlcă și Coelho mănâncă bani” Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie”
Citește mai mult
„Gâlcă și Coelho mănâncă bani” Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:25
Secretele lui Boateng Cum a ajuns unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1: „Sunt convins că așa poți reuși” » Când a simțit că poate lua titlul cu Dinamo
Secretele lui Boateng Cum a ajuns unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1: „Sunt convins că așa poți reuși” » Când a simțit că poate lua titlul cu Dinamo
19:14
FIFA anunță revoluția ofsaidului Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
FIFA anunță revoluția ofsaidului  Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
20:51
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
22:47
Deces în lumea atletismului Fosta sportivă Tudorița Chidu, medaliată cu bronz la Mondiale, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani
Deces în lumea atletismului Fosta sportivă Tudorița Chidu, medaliată cu bronz la Mondiale, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Top stiri din sport
Victoria care l-a dus la Sporting GOLAZO.ro reconstituie momentul în care Boloni a decis să renunțe la naționala României: ce i-a convins pe portughezi
Nationala
29.12
Victoria care l-a dus la Sporting GOLAZO.ro reconstituie momentul în care Boloni a decis să renunțe la naționala României: ce i-a convins pe portughezi
Citește mai mult
Victoria care l-a dus la Sporting GOLAZO.ro reconstituie momentul în care Boloni a decis să renunțe la naționala României: ce i-a convins pe portughezi
Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia” la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă” » Cum l-a impresionat Korenica
Superliga
29.12
Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia” la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă” » Cum l-a impresionat Korenica
Citește mai mult
Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia” la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă” » Cum l-a impresionat Korenica
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Campionate
29.12
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Citește mai mult
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui
Box
29.12
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți » Care e starea lui
Citește mai mult
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 13 rapid 12 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share