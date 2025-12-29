Laude pentru Luka Modric Fost campion mondial cu Italia, impresionat de evoluția croatului la AC Milan: „Poate juca și cu o țigară în gură”

Luca Toni (48 de ani), fost atacant italian, a lăudat prestația lui Luka Modric (40 de ani), care și-a continuat cariera în Serie A, după despărțirea de Real Madrid.

Croatul l-a impresionat pe Toni prin prestațiile în tricoul lui AC Milan, în ciuda vârstei sale.

Luka Modric a ajuns la AC Milan în vara lui 2025, liber de contract, după o perioadă impresionantă de 13 ani petrecută la Real Madrid.

Luca Toni: „Modric este cea mai bună achiziție a anului 2025”

Acum, după o primă parte a acestui sezon, fostul atacant italian de la Juventus și Fiorentina, Luca Toni, s-a declarat impresionat de evoluția mijlocașului croat.

„Modric este cea mai bună achiziție a anului 2025 pentru că a adus calitate. Am văzut că unii campioni, chiar și la 38 sau 39 de ani, pot juca în Italia și cu o țigară în gură.

Ar fi putut merge în Emiratele Arabe Unite să câștige o avere. Totuși, a decis să aleagă o provocare. Este același lucru care s-a întâmplat și cu De Bruyne, deși impactul a fost foarte diferit”, a spus Luca Toni, potrivit as.com.

Sebastien Frey, un alt fost jucător al Fiorentinei, a avut și el doar cuvinte de laudă la adresa lui Modric:

„Pentru mine, Modric a fost cea mai bună achiziție din Serie A anul acesta. Pentru oricine iubește fotbalul, sosirea lui Modric este... Vorbim despre un campion, iar campionii merg, uneori, să joace în altă parte.

Dar un campion care, în ciuda trecutului său la Real Madrid, vine să joace în Italia, pentru AC Milan, un club de top, și să-l vezi jucând în continuare astfel, este minunat”, a spus francezul.

18 apariții a bifat Modric pentru AC Milan în acest sezon, în toate competițiile, majoritatea ca integralist

Cu Real Madrid, Modric a cucerit de 6 ori Liga Campionilor, iar cu naționala Croației a încheiat pe locul 2, respectiv 3, la două ediții consecutive de Mondial, în 2018 și 2022.

