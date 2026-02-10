Junior U19 cercetat pentru pariuri Fost portar la Academia FCSB,  chemat de FRF la audieri în dosarul „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”

Un fost junior la FCSB e citat de FRF la audieri pentru 16 februarie 2026, în calitate de pârât, într-unul dintre cele mai fierbinți dosare de trucare de meciuri pentru pariuri, anchetat de câteva luni de Federație.

Este vorba despre portarul Mihai Iuțalîm (19 ani), care a jucat 3 ani și la Academia FCSB.

Problemele tânărului goalkeeper provin din perioada în care evolua pentru Vulturii Fărcășești, club vizat de Comisia de Disciplină și Etică a FRF în legătură cu partida Jiul Petroșani - Vulturii Fărcășești, scor 3-2, după ce la pauză tabela arăta 0-2, disputată în sezonul trecut din Liga 3.

Portarul Mihai Iuțalîm, fost junior la FCSB, citat în dosarul de pariuri despre care a vorbit Răzvan Burleanu

La acest caz s-a referit și președintele FRF, Răzvan Burleanu, care a declarat luni, 9 februarie:

„Pot să confirm că suntem în mijlocul audierilor și că avem jucători, arbitri și membrii ai staffurilor tehnice care sunt implicați în pariuri ilegale în fotbalul românesc în eșaloanele inferioare.

Avem un parteneriat cu Poliția Română care funcționează perfect, dar și cu Procuratura, astfel că în perioada următoare ne așteptăm și la alte decizii din partea comisiilor FRF. În ce direcție, nu știm”.

VIDEO. Conferință de presă, Răzvan Burleanu, 9 februarie 2026

Alături de portarul Mihai Iuțalîm, de la CS Vulturii Fărcășești, pe lista pârâților prezentată pe site-ul FRF se mai află:

Patru oficiali: Mihai Robert Dumitru (președinte), Fănuț Vlăduțoiu (delegat de joc), Bucă Ionuț Cătălin (antrenor), Oprița Alexandru (antrenor);

Mihai Robert Dumitru (președinte), Fănuț Vlăduțoiu (delegat de joc), Bucă Ionuț Cătălin (antrenor), Oprița Alexandru (antrenor); Opt jucători: Samson Nwabueze, Bălășoiu Constantin Fabian, Peia Horațiu, Mainerici Ionuț Alexandru, Bubuioc Robert Mădălin, Oiță Gabriel Marin, Leonard Gheorghe Gavril, Vulpe Răzvan Florentin.

În dosar au mai fost citați: Iuliana Demetrescu (arbitru), Mihoc Alina (observator) și Preda Erika (președinte CSM Jiul Petroșani).

GOLAZO.ro a încercat să obțină o reacție de la Mihai Iuțalîm, însă portarul a evitat să comenteze.

Mihai Iuțalîm a fost implicat într-o fază dubioasă la primul gol marcat de Jiul

În minutul 50, când scorul era încă 2-0 pentru Vulturii Fărcășești, Mihai Iuțalîm a reluat jocul într-un mod curios, cu o pasă pe centru, la 30 de metri de poartă, spre Răzvan Florentin Vulpe.

Acesta a preluat larg, a fost deposedat, iar Jiul a redus din handicap prin Ramon Gașpar.

VIDEO. Meciul Jiul Petroșani - Vulturii Fărcășești 3-2

Mihai Iuțalîm și-a reziliat de comun acord contractul cu Vulturii Fărcășești

Aventura lui Iuțalîm la Vulturii Fărcășești s-a încheiat pe 29 ianuarie 2026. Clubul a anunțat că încetarea contractului s-a făcut de comun acord. În analiza video a meciului Jiul Petroșani - Vulturii Fărcășești (3-2), tânărul goalkeeper a fost implicat într-un moment considerat controversat.

Portarul Mihai Iuțalîm și-a început cariera la LPS Târgu-Jiu în 2013, evoluând acolo până în 2019. Ulterior, s-a alăturat Academiei U17 a FCSB, unde a evoluat timp de trei ani, între 2019 și 2022. În 2022 a semnat cu Gilortul, de unde a fost transferat în 2023 la Vulturii Fărcășești.

Cotele care au alarmat FRF

Partida vizată, Jiul Petroșani - Vulturii Fărcășești, s-a disputat pe 3 mai 2025, în etapa a 7-a din play-out-ul Ligii 3, seria 8, și s-a încheiat 3-2 pentru gazde, după ce oaspeții au condus 2-0 la pauză.

Potrivit prosport.ro, pe platforme asiatice de pariuri au circulat cote între 90 și 110 pentru scenariul „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”.

Poziția clubului Vulturii Fărcășești

Contactat de GOLAZO.ro, în decembrie, președintele CS Vulturii Fărcășești, Robert Dumitru Mihai, a susținut că sesizarea depusă la FRF are ca sursă un conflict personal cu fostul jucător Roncea Ion Constantin, îndepărtat din lot din motive disciplinare.

Conducătorul clubului gorjean susține că acuzațiile de trucare pentru pariuri sunt nefondate și reprezintă, în opinia sa, consecința frustrărilor acumulate de fostul jucător după despărțirea de echipă.

Președintele CS Vulturii Fărcășești a explicat felul în care s-a format dosarul:

„Ancheta FRF a început de la o reclamație făcută de un fost jucător, Roncea Ion Constantin, pe care l-am dat afară pentru că venea beat la antrenamente. S-a dus la FRF și a dat declarații împotriva noastră, cum că am fi trucat meciuri”.

„Băieții erau cam în vacanță de vreo două-trei etape”

Conducătorul formației din Gorj a precizat că „Roncea a reclamat la FRF trei meciuri disputate după ce l-am dat afară. Două amicale, unul cu FCU Craiova și altul cu CSM Slatina, și un meci oficial cu Jiul Petroșani”.

Referindu-se la meciul cu Jiul Petroșani, Robert Dumitru Mihai spune că Vulturii Fărcășești a pierdut cu 3-2, după ce a condus cu 2-0 la pauză, pentru că jucătorii nu s-au mai concentrat în partea secundă.

„Am condus 2-0 la pauză, dar am pierdut 3-2. Am folosit și juniori, iar băieții erau cam în vacanță de vreo două-trei etape. Noi ratasem play-off-ul, în ultima etapă, la Câmpulung, și nu mai aveam cum să retrogradăm în play-out”.

„Domnul Virgil Pascu, de la Integritate, a scos niște lucruri fără legătură cu fotbalul”

Președintele CS Vulturii Fărășești a criticat modul în care anumite informații ar fi fost interpretate în cadrul verificărilor preliminare:

„Domnul Virgil Pascu, de la Integritate, a scos niște lucruri fără legătură cu fotbalul.

A început să spună că eu sunt administrator la Serviciului Public de Alimentare cu Apă și că acolo se fac combinațiile cu bani în club. Ceea ce e total eronat. Niște chestii care n-au nicio logică cu speța de față.

Eu sunt angajat din 2017 la Primărie și sunt responsabil că mă ocup de clubul de fotbal. Eu sper să se rezolve odată. Nu se poate să se arunce cu noroi în noi pe baza declarațiilor unei persoane despre care există dovezi că a făcut numai prostii pe unde a fost”.

În spatele trucărilor meciurilor de fotbal nu avem de cele mai multe ori niște decizii individuale ale unui jucător sau antrenor. Vorbim de o întreagă mafie, vorbim de aceleași rețele de infracționalitate pe care le întâlnim și în alte domenii precum traficul de persoane, traficul de droguri sau spălare de bani. Deci astea sunt rețelele din spate. Iar noi o dată ce am pornit acest război nu ne vom opri, pentru că mai presus de orice e integritatea jocului de fotbal. Și după primele cazuri cred că statul român ar trebui să modifice codul penal astfel încât trucarea de meciuri să fie incriminată în Codul Penal. Răzvan Burleanu, președinte FRF

