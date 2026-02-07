O nouă lovitură pentru FCSB După Cisotti și Graovac, campioana a pierdut încă un titular înainte de meciul cu Oțelul » Cum ar putea arăta primul „11”

După ce Juri Cisotti și Daniel Graovac au suferit leziuni musculare în meciul cu FC Botoșani, urmând să rateze partida cu Oțelul, FCSB a pierdut încă un titular.

În ciuda victoriei esențiale obținute cu FC Botoșani în etapa 25 din Liga 1, scor 2-1, FCSB se confruntă cu probleme mari la nivel de lot după meciul de pe Arena Națională.

FCSB rămâne și fără Ngezana

După ce Juri Cisotti și Daniel Graovac au suferit leziuni musculare în meciul cu FC Botoșani, campioana României a mai pierdut încă un jucător înainte de meciul cu Oțelul.

Este vorba de fundașul central Siyabonga Ngezana. Conform informațiilor GOLAZO.ro, sud-africanul nu a făcut deplasarea la Galați, acuzând dureri la genunchi. Jucătorul va efectua un RMN pentru a se stabili gravitatea accidentării suferite.

32 de meciuri a disputat Ngezana pentru FCSB în acest sezon. Ocupă locul trei în topul celor mai folosiți jucători, după Târnovanu și Florin Tănase

FCSB are două variante de fundași centrali pentru meciul cu Oțelul: Andre Duarte - Joyskim Dawa sau Andre Duarte - Mihai Lixandru.

Echipa probabilă pentru meciul cu Oțelul Galați:

M. Popa - V. Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic - Lixandru, Joao Paulo - Miculescu, Tănase, Olaru - Thiam

În acest moment, FCSB se află pe locul 10 în campionat, cu 37 de puncte, la egalitate cu viitoarea sa adversară, Oțelul, care este pe locul 9.

Meciul cu formația antrenată de Laszlo Balint este decisiv pentru campioana României în vederea luptei pentru ocuparea unui loc în play-off.

