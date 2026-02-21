„Să-i batem de două ori în play-off”  Cătălin Cîrjan, după o nouă înfrângere cu Rapid: „S-au apărat cu 6 oameni pe linia de fund” +31 foto
Cătălin Cîrjan/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

„Să-i batem de două ori în play-off” Cătălin Cîrjan, după o nouă înfrângere cu Rapid: „S-au apărat cu 6 oameni pe linia de fund”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.02.2026, ora 23:09
  • RAPID - DINAMO 2-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a vorbit despre înfrângerea echipei sale.

Cîrjan s-a arătat resemnat și a explicat că neatențiile din defensiva lui Dinamo au făcut diferența, în ciuda faptului că echipa lui Zeljko Kopic a dominat partida.

Gol anulat în Derby  FOTO. De ce a anulat Rareș Vidican golul „câinilor” din meciul cu Rapid
Citește și
Gol anulat în Derby FOTO. De ce a anulat Rareș Vidican golul „câinilor” din meciul cu Rapid
Citește mai mult
Gol anulat în Derby  FOTO. De ce a anulat Rareș Vidican golul „câinilor” din meciul cu Rapid

RAPID - DINAMO 2-1. Cătălin Cîrjan: „Trebuie să fim mai atenți pe faza de apărare”

„De fiecare dată se întâmplă la fel. Dominăm, avem multe ocazii, posesie, dar scapă de două ori și ne dau două goluri. Așa a fost de fiecare dată în ultimii doi ani în care am jucat cu ei. Asta e.

Trebuie să mergem la antrenament, să analizăm ce a fost bine și ce a fost rău. Per total, eu cred că a fost un meci bun făcut de noi, dar trebuie să fim mai atenți pe faza de apărare.

Am început bine, am marcat și acel gol, din păcate a fost fault. Ei s-au apărat bine după cele două goluri, cu șase oameni pe linia de fund, a fost greu să-i desfaci. Păcat că am luat acele două goluri repede și asta a fost”, a declarat Cătălin Cîrjan la Digi Sport.

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+31 Foto
labels.photo-gallery

Cătălin Cîrjan: „În play-off sper să-i batem de două ori”

Întrebat dacă Rapid a devenit un complex pentru Dinamo, Cîrjan a replicat:

„Nu cred asta. În play-off sper să-i batem de două ori”, a concluzionat Cîrjan.

În urma acestei înfrângeri, Dinamo a rămas pe locul 2, cu 52 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun.

U Craiova poate profita de eșecul „câinilor”, și se poate distanța în fruntea clasamentului în cazul unei victorii în meciul cu Unirea Slobozia, programat duminică, cu începere de la ora 20:00.

Meciul va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Golul marcat de Daniel Paraschiv în Rapid - Dinamo 2-1

Citește și

Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Superliga
21:29
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Citește mai mult
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Apariție-surpriză la Rapid - Dinamo FOTO: Internaționalul român e pe Arena Națională, la derby-ul etapei 28
Superliga
21:04
Apariție-surpriză la Rapid - Dinamo FOTO: Internaționalul român e pe Arena Națională, la derby-ul etapei 28
Citește mai mult
Apariție-surpriză la Rapid - Dinamo FOTO: Internaționalul român e pe Arena Națională, la derby-ul etapei 28

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
dinamo rapid catalin cirjan superliga
Știrile zilei din sport
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Jocurile Olimpice
13:26
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Citește mai mult
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
Campionate
12:34
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Stranieri
10:26
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Citește mai mult
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic”
Diverse
13:13
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi: „Nu s-a schimbat nimic”
Citește mai mult
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:49
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare
14:58
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
14:56
LIVE FC Argeș - Farul, în etapa #28 » Duel tare în lupta pentru play-off
LIVE FC Argeș - Farul, în etapa #28 » Duel tare în lupta pentru play-off
15:06
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Top stiri din sport
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Superliga
21.02
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Citește mai mult
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Campionate
09:30
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Citește mai mult
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Stranieri
21.02
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Citește mai mult
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”
Campionate
21.02
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”
Citește mai mult
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 53 rapid 45 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
22.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share