„Să-i batem de două ori în play-off” Cătălin Cîrjan, după o nouă înfrângere cu Rapid: „S-au apărat cu 6 oameni pe linia de fund”

RAPID - DINAMO 2-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a vorbit despre înfrângerea echipei sale.

Cîrjan s-a arătat resemnat și a explicat că neatențiile din defensiva lui Dinamo au făcut diferența, în ciuda faptului că echipa lui Zeljko Kopic a dominat partida.

RAPID - DINAMO 2-1 . Cătălin Cîrjan: „Trebuie să fim mai atenți pe faza de apărare”

„De fiecare dată se întâmplă la fel. Dominăm, avem multe ocazii, posesie, dar scapă de două ori și ne dau două goluri. Așa a fost de fiecare dată în ultimii doi ani în care am jucat cu ei. Asta e.

Trebuie să mergem la antrenament, să analizăm ce a fost bine și ce a fost rău. Per total, eu cred că a fost un meci bun făcut de noi, dar trebuie să fim mai atenți pe faza de apărare.

Am început bine, am marcat și acel gol, din păcate a fost fault. Ei s-au apărat bine după cele două goluri, cu șase oameni pe linia de fund, a fost greu să-i desfaci. Păcat că am luat acele două goluri repede și asta a fost”, a declarat Cătălin Cîrjan la Digi Sport.

Cătălin Cîrjan: „În play-off sper să-i batem de două ori”

Întrebat dacă Rapid a devenit un complex pentru Dinamo, Cîrjan a replicat:

„Nu cred asta. În play-off sper să-i batem de două ori”, a concluzionat Cîrjan.

În urma acestei înfrângeri, Dinamo a rămas pe locul 2, cu 52 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun.

U Craiova poate profita de eșecul „câinilor”, și se poate distanța în fruntea clasamentului în cazul unei victorii în meciul cu Unirea Slobozia, programat duminică, cu începere de la ora 20:00.

