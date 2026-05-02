Probleme pentru Dinamo Cătălin Cîrjan, incert pentru derby-ul cu U Craiova! Accidentat de un coechipier

U CRAIOVA - DINAMO. Cătălin Cîrjan (23 de ani, căpitanul „câinilor”, este incert pentru duelul din Bănie.

În timpul unui antrenament efectuat zilele trecute, mijlocașul a fost lovit la genuchi de un coechipier, iar prezența sa la derby-ul de pe „Ion Oblemenco” este pusă sub semnul întrebării.

Cîrjan a efectuat ședința de pregătire de vineri, însă genuchiul său era în continuare umflat. Cu toate acestea, Cătălin va face deplasarea la Craiova, scrie prosport.ro.

Zeljko Kopic va lua o decizie în privința căpitanului său cu câteva ore înaintea fluierului de start al partidei.

Antrenorul croat l-ar putea lăsa pe banca de rezervă pe Cîrjan și să-l introducă după pauză, așa cum s-a întâmplat la derby-ul cu Rapid (3-1).

Atunci, mijlocașul și-a pus imediat amprenta asupra jocului, cu reușita din minutul 59.

FOTO. Bucuria lui Cîrjan după golul din Dinamo - Rapid 3-1

Cătălin Cîrjan va deveni tată de fată

Cătălin Cîrjan și partenera lui de viață, Evelyn, au făcut o petrecere tip gender reveal în cantonamentul lui Dinamo de la Săftica, apoi au postat imaginile pe rețelele de socializare, dezvăluind public că vor avea o fetiță:

„Așteptarea micii noastre prințese este cea mai frumoasă binecuvântare. Fiecare moment din această călătorie se simte ca un mic miracol , umplându-ne inimile cu o iubire pe care nici nu știam că o putem simți. Mulțumim Doamne!”.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 42 2 U Cluj 6 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 6 30

*beneficiază de rotunjire

