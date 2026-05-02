Probleme pentru Dinamo Cătălin Cîrjan, incert pentru derby-ul cu U Craiova! Accidentat de un coechipier

- U CRAIOVA - DINAMO. Cătălin Cîrjan (23 de ani, căpitanul „câinilor”, este incert pentru duelul din Bănie.
- U Craiova - Dinamo se joacă duminică, de la ora 21:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
În timpul unui antrenament efectuat zilele trecute, mijlocașul a fost lovit la genuchi de un coechipier, iar prezența sa la derby-ul de pe „Ion Oblemenco” este pusă sub semnul întrebării.
Cîrjan a efectuat ședința de pregătire de vineri, însă genuchiul său era în continuare umflat. Cu toate acestea, Cătălin va face deplasarea la Craiova, scrie prosport.ro.
Zeljko Kopic va lua o decizie în privința căpitanului său cu câteva ore înaintea fluierului de start al partidei.
Antrenorul croat l-ar putea lăsa pe banca de rezervă pe Cîrjan și să-l introducă după pauză, așa cum s-a întâmplat la derby-ul cu Rapid (3-1).
Atunci, mijlocașul și-a pus imediat amprenta asupra jocului, cu reușita din minutul 59.
FOTO. Bucuria lui Cîrjan după golul din Dinamo - Rapid 3-1
Cătălin Cîrjan va deveni tată de fată
Cătălin Cîrjan și partenera lui de viață, Evelyn, au făcut o petrecere tip gender reveal în cantonamentul lui Dinamo de la Săftica, apoi au postat imaginile pe rețelele de socializare, dezvăluind public că vor avea o fetiță:
„Așteptarea micii noastre prințese este cea mai frumoasă binecuvântare. Fiecare moment din această călătorie se simte ca un mic miracol, umplându-ne inimile cu o iubire pe care nici nu știam că o putem simți. Mulțumim Doamne!”.
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|6
|42
|2
|U Cluj
|6
|39
|3
|CFR Cluj
|6
|37*
|4
|Dinamo
|6
|34
|5
|Rapid
|6
|32
|6
|FC Argeș
|6
|30
*beneficiază de rotunjire