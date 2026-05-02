- Ciprian Marica (40 de ani), acționarul minoritar de la Farul, a vorbit despre revenirea lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca naționalei României.
„Regele” a preluat echipa națională și are ca obiectiv calificarea la Campionatul European din 2028.
Ciprian Marica: „Nu va juca Gică Hagi!”
Ciprian Marica, fost atacant al naționalei României, susține că Hagi nu va putea face miracole pe termen scurt.
„În primul rând, mă bucur pentru că Gică Hagi e un om pasionat și poate să vorbească despre fotbal. Nu că poate, dar o și face 24 din 24.
Iubește România cum puțini o fac și are această pasiune teribilă pentru acest sport. Dar nu va juca Gică Hagi!
Știm foarte bine că atunci când a venit Mircea Lucescu l-am primit ca pe un salvator. Sper să se întâmple același lucru și cu Gică Hagi.
Din păcate, domnul Lucescu nu mai este printre noi și după care s-a așternut așa o liniște, nu era nimeni, n-a fost nimeni. Toată răspunderea cumva i-a revenit antrenorului, ceea ce nu mi se pare normal.
Nu trebuie să primim antrenorul ca un salvator. Asta e realitatea fotbalului românesc, că vrem să găsim salvatori, dar eu nu cred că Gică Hagi are o baghetă magică și va schimba lucrurile acum din temelii”, a declarat Ciprian Marica, citat de digisport.ro.
Debutul va fi cu Georgia, primul meci oficial va fi cu Suedia
Pentru Hagi, debutul în acest mandat de selecționer va fi pe 2 iunie, într-o partidă de verificare. Adversară: Georgia, meciul urmând să aibă loc în deplasare.
România va mai disputa o partidă amicală pe 6 iunie, pe stadionul Steaua din București.
Primul meci oficial pentru Hagi va fi abia pe 25 septembrie, cu Suedia, în deplasare, în Liga Națiunilor. De fapt, atunci, România va avea 4 meciuri în decurs de doar 10 zile:
- 25 septembrie: Suedia - România
- 28 septembrie: România - Bosnia
- 2 octombrie: Polonia - România
- 5 octombrie: România - Suedia
Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.
La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.