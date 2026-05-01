Foto: IMAGO
Campionate

„Manita” lui Cristiano Ronaldo VIDEO. Ironizat de un fan al rivalilor, starul lui Al-Nassr a dat un răspuns pe măsură: „Eu am cinci!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 11:35
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 11:35
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani), starul lui Al-Nassr, i-a oferit un răspuns inedit unui fan al echipei Al-Ahli, la finalul meciului direct, scor 2-0.

Al-Nassr și Al-Ahli s-au întâlnit în cadrul etapei #30 din campionatul Arabiei Saudite.

Gazdele au învins câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei cu scorul de 2-0, iar Cristiano Ronaldo a fost unul dintre marcatori. L-a învins pe portarul advers cu o lovitură de cap, în minutul 76.

VIDEO. Cristiano Ronaldo, răspuns pentru un fan al echipei Al-Ahli

La flash-interviul de după meciul de miercuri, un fan al lui Al-Ahli i-a amintit lui Ronaldo de cele două Ligi ale Campionilor Asiei câștigate consecutiv de echipa sa favorită.

Starul portughez a început să zâmbească și i-a răspuns imediat acelui fan. Ronaldo i-a arătat cele 5 degete de la mână și i-a spus: „Eu am 5 Ligi ale Campionilor câștigate (n.r. în Europa)”.

Răspunsul lui Cristiano Ronaldo pentru un fan al lui Al-Ahli. Foto: captură X/@thmanyahsports

Galerie foto (5 imagini)

+5 Foto
Cristiano Ronaldo a cucerit patru din cele cinci „urecheate” din palmares cu Real Madrid, club pentru care a marcat 450 de goluri în 438 de apariții. Celălalt trofeu a fost câștigat alături de Manchester United.

Sezoanele în care Ronaldo a câștigat Liga Campionilor: 2007/08 (Manchester United), 2013/14, 2015/16, 2016/17 și 2017/18 (Real Madrid).

a marcat Cristiano Ronaldo, până acum, în cariera sa. Obiectivul său este să ajungă la 1.000 de reușite

Al-Ahli a câștigat Liga Campionilor Asiei în două sezoane consecutive. Primul trofeu a fost în 2025, iar celălalt a fost cucerit în urmă cu aproximativ o săptămână, atunci când saudiții au învins Machida (Japonia) cu scorul de 1-0.

Gestul făcut de Cristiano Ronaldo este asemănător cu „manita” lui Gerard Pique, fostul mare fundaș al Barcelonei.

În 2010, după ce catalanii au învins Real Madrid cu 5-0. Pique le-a arătat arătat fanilor marei rivale cele 5 degete de la mână, aluzie la golurile marcate în acel meci.

Gestul lui Gerard Pique după Barcelona - Real Madrid 5-0, din 2010. Foto: captură X/@alimo_philip

Ronaldo, aproape de primul titlu în Arabia Saudită

Victoria cu Al-Ahli a fost crucială pentru Al-Nassr în lupta pentru titlu. Ronaldo poate câștiga campionatul pentru prima oară de când s-a alăturat echipei în 2023.

Al-Nassr se află pe primul loc, cu 79 de puncte, la 8 lungimi distanță de Al-Hilal, care are un meci mai puțin disputat.

27 de goluri
și 4 pase de gol a reușit Cristiano Ronaldo în acest sezon pentru Al-Nassr

Echipa la care este legitimat Ronaldo mai are 4 meciuri de disputat în campionat:

  • Al-Qadsiah (deplasare), pe 3 mai
  • Al-Shabab (d), pe 7 mai
  • Al-Hilal (acasă), pe 12 mai
  • Damac (a), pe 21 mai

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Liga Campionilor cristiano ronaldo Arabia Saudita FANI al ahli al nassr
Știrile zilei din sport
Opinii
Top stiri
Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 37 rapid 51 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
02.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share