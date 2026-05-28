Ce șanse are Arsenal să câștige în premieră trofeul Champions League?
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 14:48
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 15:18
  • Ediția cu numărul 71 a Champions League își dispută finala pe Puskas Arena.
  • Pe stadionul din Budapesta se întâlnesc PSG și Arsenal.
Partida este programată sâmbătă, 30 mai, începând cu ora 19:00 și este transmisă live de posturile Digi și Prima.

PSG, 44 goluri în cele 16 meciuri din acest sezon UCL

PSG este deținătoarea trofeului, unul pe care l-a cucerit în premieră sezonul trecut. A fost primul sezon cu format de 36 de echipe, parizienii terminând grupa în afara primelor 8.

Au jucat play-off pentru optimi, acolo unde au trecut de o formație din Franța. În optimi și sferturi au eliminat două formații din Premier League. În semifinale au trecut de Arsenal, în vreme ce în finală au învins-o pe Inter Milano cu 5-0.

În acest sezon parizienii au încheiat încă o dată în afara primelor 8 în grupă. În play-off-ul pentru optimi au întâlnit din nou o formație din Franța. În optimi și sferturi au trecut iar de formații din Premier League. În semifinale au eliminat-o pe Bayern Munchen, după ce în tur am asistat la o partidă cu nu mai puțin de 9 goluri, parizienii ieșind învingători. În retur s-a înregistrat o remiză cu două goluri.

Parcurs PSG în acest sezon de Champions League

  • Grupă: Loc 11 (patru victorii, două remize, două înfrângeri)
  • Play-off optimi: vs Monaco: 3-2, 2-2
  • Optimi: vs Chelsea: 5-2, 3-0
  • Sferturi: vs Liverpool: 2-0, 2-0
  • Semifinale: vs Bayern Munchen: 5-4, 1-1
Prestație solidă pentru Arsenal în grupă, însă neconvingătoare în fazele eliminatorii

Arsenal a încheiat pe poziția a treia în grupa Champions League sezonul trecut. A ajuns până în semifinalele competiției, acolo unde a fost eliminată chiar de PSG. Acum Arsenal a câștigat grupa Champions League, cu maximum de puncte. În schimb, în toate cele trei duble manșe din fazele eliminatorii, formația antrenată de Mikel Arteta a obținut o victorie și un rezultat de egalitate.

După cum era de așteptat, Arsenal pornește cu șansa a doua la trofeu, fiind creditată cu cota 2.22 pe platforma de pariuri TopBet, în timp ce PSG are cota 1.63 să-și apere trofeul.

Cea mai dificilă dublă manșă a avut-o în sferturi, când a trecut doar cu 1-0 de Sporting Lisabona. Singurul gol a venit în turul din Portugalia, în prelungirile partidei. Este a doua finală Champions League la care Arsenal participă. Pe prima a disputat-o în urmă cu 20 de sezoane, când a fost învinsă de Barcelona. În ultimul act a pătruns după ce a eliminat-o pe Atletico Madrid. După o remiză înregistrată în deplasare, a urmat o victorie la scor minim pe teren propriu.

Ediția trecută Arsenal a jucat trei meciuri împotriva lui PSG. În fiecare dintre cele două partide din semifinale a fost învinsă la diferență de un gol. În grupa ligii, „tunarii” s-au impus cu 2-0.

Cele două s-au întâlnit și în sezonul 2016-2017, în grupele Champions League. S-au înregistrat atunci două rezultate de egalitate. Primele două întâlniri directe au avut loc în sezonul 1993-1994. S-a întâmplat în semifinalele Cup Winners' Cup. Arsenal s-a impus atunci cu 2-1 la general, pentru ca, mai apoi, să câștige finala.

Parcurs Arsenal în acest sezon de Champions League

  • Grupă: Loc 11 (8 victorii, 0 egaluri, 0 înfrângeri)
  • Optimi: vs Leverkusen: 1-1, 2-0
  • Sferturi: vs Sporting Lisabona: 1-0, 0-0
  • Semifinale: vs Atletico Madrid: 1-1, 1-0

Parizienii au cota 1.63 la câștigarea trofeului

La fel ca în finala sezonului trecut de Champions League contra lui Inter Milano, PSG pornește favorită și în finala cu Arsenal. Cotele 1X2 la pariuri pentru această partidă sunt:

  • Victorie PSG: 2.12
  • Egal: 3.40
  • Victorie Arsenal: 3.10

Cota pentru ca PSG să câștige Liga Campionilor, indiferent de metodă, este 1.63, iar formația antrenată de Mikel Arteta are 2.22 pentru a obține trofeul. În finala cu Inter parizienii s-au impus cu 5-0. De asemenea, în două meciuri din fazele eliminatorii ale acestui sezon de Champions League, PSG a marcat de 5 ori. S-a întâmplat pe teren propriu cu Chelsea și Bayern Munchen. Cota ca acum PSG să câștige și să se înscrie peste 2.5 goluri în timpul regulamentar este 3.40.

Ambele finaliste au câștigat titlul în competiția internă

Arsenal a trăit periculos finalul de sezon din Premier League, însă, în cele din urmă, a câștigat titlul. Este titlul cu numărul 14 din campionatul Angliei pentru „tunari”, primul din sezonul 2003-2004.

De cealaltă parte, PSG a câștigat și ea titlul în acest sezon din Ligue 1. Din ultimele 14 ediții, parizienii au ratat titlul în doar două rânduri. S-a întâmplat în sezoanele 2016-2017 și 2020-2021, când au încheiat pe poziția secundă. Și pentru parizieni, acesta a fost tot titlul cu numărul 14 din competiția internă.

De menționat că valoarea lotului lui Arsenal este de 1.23 miliarde de euro, cei mai valoroși jucători ai lotului fiind Declan Rice și Bukayo Saka, ambii cotați la 120 de milioane de euro. De cealaltă parte, valoarea lotului parizienilor este de 1.21 miliarde de euro, iar cei mai valoroși jucători ai lotului sunt Vitinha și Joao Neves, portughezi cotați la 110 milioane de euro fiecare.

Campionatul Mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic va începe în mai puțin de două săptămâni. Mai exact, pe 11 iunie. Atât Arsenal, cât și PSG au mai mult de 10 jucători selecționați pentru turneul final. Partea bună pentru aceștia este că vor juca la un interval de o săptămână meciurile din grupă, ca urmare a numărului mare de echipe de la turneul final.

