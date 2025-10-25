Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”

Anton Măzărianu, fostul finanțator al celor de la Ceahlăul, a anunțat că clubul din Piatra Neamț este aproape de faliment.

În sezonul trecut, Liga 2 a pierdut astfel mai multe echipe, printre care CS Mioveni și Viitorul Pandurii Târgu-Jiu sau CSM Focșani, care retrogradase oricum în Liga 3.

După ce sezonul trecut a luptat pentru un loc de play-off până în ultimele etape, Ceahlăul are probleme mari în acest sezon, bifând eșec după eșec.

Se află pe locul 15, mai aproape de ultimul loc, decât de play-off, după 11 etape.

Anton Măzărianu: „Cred că sfârșitul este aproape”

Fostul finanțator al nemțenilor a transmis că echipa se confruntă cu mai multe datorii, dintre care două milioane de euro doar către el.

„Așa cum am mai spus, decizia a fost finală și nu am de gând să revin asupra ei. M-am retras de la clubul de fotbal. Îmi pare rău că în ultima perioadă nu se reușește să se atragă nicio finanțare, nici măcar pentru activitățile de bază, plăți de bază și cheltuieli care înseamnă organizări de meciuri și așa mai departe.

Cu toate că echipa de management de acolo face tot ce poate să încerce să atragă finanțări. Dar, din păcate, nu reușește. Este păcat că nu se găsește sprijin pentru această echipă la Piatra Neamț.

Eu am mai încercat și i-am sprijinit pe cât am putut, dar în ritmul acesta, din punctul meu de vedere, dacă nu se găsește o finanțare în următoarele săptămâni, cred că sfârșitul este aproape, din păcate.

Problema este că trebuie să se trezească și autoritățile din județul acesta, să facă ceva pentru echipă. Am văzut că se fac foarte multe lucruri pentru toate cluburile mici din județul Neamț, dar nimic pentru echipa de fotbal.

Echipa de fotbal este în insolvență și în felul acesta se poate pleca de la zero. Pot să îmi asum. Mulți vorbeau că ce datorii are Ceahlăul. Două milioane de euro sunt datorii la mine, restul de 500.000 de euro la ANAF.

Se pot rezolva. Acelea pot să mi le asum, să plătesc eu ratele la ele pe perioada insolvenței. Pot să achit ratele la restul datoriilor, după planul care se va face, dar este momentul în care se poate pleca de la zero”, a declarat Măzărianu, la Monitor TV, potrivit digisport.ro.

Măzărianu și-a confirmat retragerea de la Ceahlăul la începutul lunii septembrie.

