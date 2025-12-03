„Am contactat FRF și UEFA” Fosta președintă de la Olimpia Satu Mare acuză: „Știm că sunt implicați în lucruri necurate”

Cecilia Lihv, fostă investitoare și președintă a clubului Olimpia Satu Mare, a vorbit despre motivele pentru care a decis să renunțe.

Lihv susține că atât ea, cât și celălalt investitor al echipei, Giuseppe Funicello, au avut parte de un tratament discriminatoriu în România.

Investitorii s-au retras din conducerea clubului Olimpia Satu Mare, iar gruparea nu știe dacă va reuși să termine sezonul.

În Satu Mare există două echipe de fotbal: echipa pe care cuplul de investitori străini a susținut-o până recent, Olimpia MCMXXI Satu Mare, în Liga 3, și echipa susținută de primăria orașului, CSM Olimpia Satu Mare, care evoluează în Liga 2.

Cecilia Lihv, despre motivele pentru care a abandonat pe Olimpia Satu Mare: „Nu suntem implicați politic”

Cecilia Lihv, fosta conducătoare a echipei din Liga 3 a dezvăluit presiunile puse de către autoritățile locale înaintea unui meci direct, din sezonul trecut, între echipele din oraș:

„Anul trecut, când am avut meci direct, au vrut să mutăm jocul vinerea, în loc de sâmbătă. Noi am fost oameni deschiși, am acceptat.

Ne-au zis că dacă nu am fi acceptat, n-am mai fi putut să folosim niciun teren din oraș, că nici ambulanța nu ar mai fi venit la meciurile noastre.

Primarul controlează tot la Satu Mare și dacă nu ești, cum să zic, ascultător, nu primești nimic. Absolut nimic. Plăteam câte 3.000 de dolari pentru fiecare meci acasă. Normal, nu?

Eu eram din Suedia, Joe din Italia, deci eram străini, nu primeam aceleași prețuri precum un localnic cu legături politice. În România, 90-95% dintre echipe sunt susținute de primării, iar fotbalul e un instrument pentru partidele politice”, a mărturisit Lihv, potrivit sursei menționate.”, a spus antreprenoarea suedeză.

Lihv acuză arbitrajul din România: „Știm că sunt implicați în lucruri necurate”

„Eu și Joe Funicello am crezut întotdeauna în acest club, în istoria lui și în ceea ce reprezintă. Dar e greu să construiești dacă nu ai platforma potrivită.

Când am venit în România, nu aveam nimic, nici măcar teren de antrenament. Ceilalți oameni din club ne-au spus: «V-au mințit!».

A trebuit să plătim o grămadă de bani diverșilor furnizori din Satu Mare și nu ni s-a zis cât e totul de politizat în România ”, a spus Cecilia Lihv, potrivit as.ro.

Suedeza acuză arbitrajul din România ca fiind unul părtinitor, fapt care nu ar afecta doar rezultatele echipei, ci și planul de business al clubului.

„Noi nu umblăm cu BMW-uri și Mercedesuri mari, nu suntem implicați politic. Noi muncim. Am făcut o greșeală.

Noi am venit să investim, să creștem jucători și să-i vindem. Dar ca să vinzi jucători, trebuie să câștigi meciuri. Și când dai de arbitri care fac cu ochiul în timpul meciurilor…

Am contactat FRF și UEFA, ne-au cerut declarații și am dat toate numele celor care știm că sunt implicați în lucruri necurate, în pariuri ilegale. Ancheta este în desfășurare”, a continuat Cecilia Lihv.

Tratament discriminatoriu pentru investitorii străini: „Eu am venit aici să mă adaptez”

Cei doi investitori ar fi avut parte de un tratament ostil în România:

„Nimănui nu ar trebui să i se strige cuvântul cu «n», să fie scuipat sau să i se zică «Du-te înapoi în țara ta!». Nouă ni s-a zis direct: «Nu vă vrem aici, banii voștri nu sunt bineveniți, plecați la voi în țară». E urât.

Eu am venit aici să mă adaptez, să trăiesc, cu mintea deschisă, chiar dacă nu am învățat prea bine limba română. Nu mi se pare normal ca arbitrii să îi spună antrenorului Funicello «taci din gură, că nu vorbești românește».

Am venit aici să cresc clubul ăsta. Joe și-a dat toată viața, la fel și eu, pentru această echipă. Am vrut să devină din nou mare, cum a fost odată. Nu vreau să-mi cer scuze că nu putem continua, pentru că de fapt nu ține de noi, dar îi doresc Olimpiei numai bine. O voi urmări în continuare. Viața și fotbalul sunt o călătorie, mereu înveți Cecilia Lihv

Proiectul ambițios al Ceciliei Lihv și a lui Giuseppe Funicello: „Este un club cu foarte mult potențial”

Cecilia Lihv și Giuseppe Funicello au devenit acționarii clubului Olimpia Satu Mare în ianuarie 2024, cu gândul de a ajuta sportivii nord-americani să acceseze fotbalul european.

„Este un club cu multă istorie, mulți fani și cu foarte mult potențial.

Să fim în Europa înseamnă că jucătorii din centrul nostru de dezvoltare vor avea mai multe oportunități să meargă la probe prin Europa.

Puteam alege un club din Italia, Spania, Portugalia, dar când ne-am documentat, am realizat cât de greu este pentru jucători să primească viza în aceste țări.

Așa că am ales o țară în care este mai ușor să obții viza”, a spus italianul crescut în SUA, pe pagina de Instagram a proiectului lor, Soccer Viza.

De la preluarea clubului, Olimpia Satu Mare a cumpărat 22 de jucători din alte țări, predominant din Statele Unite ale Americii și Canada.

Toți jucătorii care au semnat cu echipa de pe stadionul „Someșul” au venit liberi de contract.

În prezent, aproape jumătate din lotul echipei este format din jucători străini: 11.

47.5% dintre jucătorii celor de la Olimpia Satu Mare sunt stranieri

În acest sezon, clubul de pe stadionul „Someșul” se află pe locul 11 din 12 în Seria 8 a Ligii 3, cu 8 puncte obținute.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport