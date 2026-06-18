Cehia și Africa de Sud și-au diminuat dramatic șansele la calificarea în șaisprezecimile Mondialului, după remiza din meciul direct.

Cehia și Africa de Sud au încheiat la egalitate partida disputată la Atlanta, scor 1-1.

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După ce ambele echipe au pierdut meciurile din prima etapă a Cupei Mondiale, în etapa a doua și-au împărțit punctele, terminând la egalitate.

Șanse minime de calificare pentru Cehia și Africa de Sud! Cum s-a ajuns aici

Acest rezultat le poate trimite pe amândoua acasă la finalul fazei grupelor.

Atât Cehia, cât și Africa de Sud au un punct în grupă, fiind la două distanță de Mexic și Coreea de Sud, echipe care se vor întâlni vineri, la 04:00

Potrivit Football Meets Data, grupa A de la Campionatul Mondial are cele mai mici șanse la calificarea de pe locul al treilea în acest moment, 23%, iar cel mai bine stă grupa F, cu 85% șanse la calificarea mai departe.

Doar 8 grupe din cele 12 ale turneului final vor trimite echipe în șaisprezecimi, patru formații de pe locul al treilea urmând să plece acasă la finalul grupelor.

Clasamentul grupei B de la Campionatul Mondial:

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Mexic 1 3 2. Coreea de Sud 1 3 3. Cehia 2 1 4. Africa de Sud 2 1

În acest moment, echipele aflate pe poziția a treia în grupele de la Campionatul Mondial sunt:

Cehia (Grupa A)

Canada (Grupa B)

Brazilia (Grupa C)

Turcia (Grupa D)

Ecuador (Grupa E)

Olanda (Grupa F)

Belgia (Grupa G)

Spania (Grupa H)

Senegal (Grupa I)

Iordania (Grupa J)

Portugalia (Grupa K)

Panama (Grupa L)

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