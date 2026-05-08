„Bine că a fost ofsaid”  Adrian Rus răsuflă ușurat după  momentul-cheie din CFR - Craiova: „Nu mai înțeleg” +16 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

„Bine că a fost ofsaid” Adrian Rus răsuflă ușurat după momentul-cheie din CFR - Craiova: „Nu mai înțeleg”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 23:28
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 23:31
  • CFR Cluj - U Craiova 0-0. Adrian Rus (30 de ani), fundașul oltenilor, a vorbit despre faza controversată din minutul 51 al meciului, care a fost analizată timp de 5 minute în camera VAR.

La acea fază, Adrian Rus a respins cu cotul balonul șutat de Andrei Cordea, iar fotbaliștii de la CFR au cerut penalty.

După ce a fost analizată acea intervenție și i-a fost comunicată situația, Istvan Kovacs a semnalizat o poziție de ofsaid la Lorenzo Biliboc, la faza premergătoare hențului.

Accesul spre Arena Națională, blocat!  FOTO. Au început pregătirile pentru concertele găzduite de cel mai mare stadion al țării
Citește și
Accesul spre Arena Națională, blocat! FOTO. Au început pregătirile pentru concertele găzduite de cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Accesul spre Arena Națională, blocat!  FOTO. Au început pregătirile pentru concertele găzduite de cel mai mare stadion al țării

CFR Cluj - U Craiova 0-0. Adrian Rus: „Nu mai înțeleg unde să-mi pun mâna”

Adrian Rus, fundașul Craiovei, a vorbit despre acea fază, care putea decide soarta meciului de la Cluj.

„După l-am întrebat pe domnul arbitru (n.r. Istvan Kovacs) și a zis că, dacă nu era ofsaid, cred că era penalty, pentru că gestul mi-a mărit aria corpului.

Era puțin dificil. Nu mai înțeleg unde să îmi pun mâna sau, probabil, din reflex îmi măresc aria. Dar e bine că a fost ofsaid”, a declarat Adrian Rus la Digi Sport.

CFR - Craiova, hentul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc. Captura Prima Sport (15).jpg
CFR - Craiova, hentul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc. Captura Prima Sport (15).jpg

Galerie foto (16 imagini)

CFR - Craiova, hentul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc. Captura Prima Sport.jpg CFR - Craiova, hentul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc. Captura Prima Sport (21).jpg CFR - Craiova, hentul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc. Captura Prima Sport (1).jpg CFR - Craiova, hentul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc. Captura Prima Sport (2).jpg CFR - Craiova, hentul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc. Captura Prima Sport (3).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Cât despre remiza cu CFR, Adrian Rus s-a declarat nemulțumit de rezultat, pentru că oltenii voiau victoria:

Este un rezultat pe care nu ni-l doream, am venit aici să câștigăm. Ne pare rău pentru suporterii care au venit până aici, dar până la urmă este un punct care probabil o să ne ajute.

Cred că în construcția noastră nu am fost destul de dinamici. Trebuie să analizăm ceea ce am făcut rău, ceea ce am făcut bine, și să ridicăm capul pentru că în câteva zile avem finala Cupei (n.r. cu U Cluj, miercuri). Vom fi foarte motivați, este o finală.

Pentru noi, în play-off, toate meciurile au fost finale până acum și sper să o ținem pe aceeași linie, adică să nu pierdem”.

CFR - U Craiova, meci FOTO Sportpictures (4).jpg
CFR - U Craiova, meci FOTO Sportpictures (4).jpg

Galerie foto (10 imagini)

CFR - U Craiova, meci FOTO Sportpictures (2).jpg CFR - U Craiova, meci FOTO Sportpictures (3).jpg CFR - U Craiova, meci FOTO Sportpictures (1).jpg CFR - U Craiova, meci FOTO Sportpictures (2).jpg CFR - U Craiova, meci FOTO Sportpictures (3).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj742
3CFR Cluj841*
4Dinamo734
5Rapid732
6FC Argeș730
*beneficiază de rotunjire

Citește și

Accesul spre Arena Națională, blocat!  FOTO. Au început pregătirile pentru concertele găzduite de cel mai mare stadion al țării
Superliga
22:57
Accesul spre Arena Națională, blocat! FOTO. Au început pregătirile pentru concertele găzduite de cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Accesul spre Arena Națională, blocat!  FOTO. Au început pregătirile pentru concertele găzduite de cel mai mare stadion al țării
Revine Mutu la Rapid?   „Briliantul” nu ar refuza oferta giuleștenilor, dar e „încurcat” de Pancu: „S-au înțeles cu el”
Superliga
22:07
Revine Mutu la Rapid? „Briliantul” nu ar refuza oferta giuleștenilor, dar e „încurcat” de Pancu: „S-au înțeles cu el”
Citește mai mult
Revine Mutu la Rapid?   „Briliantul” nu ar refuza oferta giuleștenilor, dar e „încurcat” de Pancu: „S-au înțeles cu el”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 play-off
Știrile zilei din sport
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Gimnastica
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Citește mai mult
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Superliga
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Citește mai mult
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Tenis
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Citește mai mult
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Ciclism
10:00
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Citește mai mult
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
09:37
„Două ore pierdute din viață” Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
„Două ore pierdute din viață”  Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Top stiri
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Superliga
08.05
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la hențul lui Rus
Citește mai mult
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Campionate
08.05
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Citește mai mult
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Alte sporturi
08.05
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Citește mai mult
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
B365
07.05
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
Citește mai mult
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor

Echipe/Competiții

fcsb 22 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 35 rapid 30 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share