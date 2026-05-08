CFR Cluj - U Craiova 0-0. Adrian Rus (30 de ani), fundașul oltenilor, a vorbit despre faza controversată din minutul 51 al meciului, care a fost analizată timp de 5 minute în camera VAR.

La acea fază, Adrian Rus a respins cu cotul balonul șutat de Andrei Cordea, iar fotbaliștii de la CFR au cerut penalty.

După ce a fost analizată acea intervenție și i-a fost comunicată situația, Istvan Kovacs a semnalizat o poziție de ofsaid la Lorenzo Biliboc, la faza premergătoare hențului.

Adrian Rus, fundașul Craiovei, a vorbit despre acea fază, care putea decide soarta meciului de la Cluj.

„După l-am întrebat pe domnul arbitru (n.r. Istvan Kovacs) și a zis că, dacă nu era ofsaid, cred că era penalty, pentru că gestul mi-a mărit aria corpului.

Era puțin dificil. Nu mai înțeleg unde să îmi pun mâna sau, probabil, din reflex îmi măresc aria. Dar e bine că a fost ofsaid ”, a declarat Adrian Rus la Digi Sport.

Cât despre remiza cu CFR, Adrian Rus s-a declarat nemulțumit de rezultat, pentru că oltenii voiau victoria:

„Este un rezultat pe care nu ni-l doream, am venit aici să câștigăm. Ne pare rău pentru suporterii care au venit până aici, dar până la urmă este un punct care probabil o să ne ajute.

Cred că în construcția noastră nu am fost destul de dinamici. Trebuie să analizăm ceea ce am făcut rău, ceea ce am făcut bine, și să ridicăm capul pentru că în câteva zile avem finala Cupei (n.r. cu U Cluj, miercuri). Vom fi foarte motivați, este o finală.

Pentru noi, în play-off, toate meciurile au fost finale până acum și sper să o ținem pe aceeași linie, adică să nu pierdem”.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 7 42 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 7 32 6 FC Argeș 7 30 *beneficiază de rotunjire

