Lupta la titlu, tot mai strânsă Cum arată clasamentul după remiza albă din Gruia, dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova

CFR Cluj și Universitatea Craiova au remizat, scor 0-0, în etapa #8 din play-off-ul Ligii 1.

În urma acestui rezultat, Craiova rămâne lider, cu 46 de puncte, la 4 lungimi în fața lui U Cluj, care are un meci mai puțin disputat. Va juca mâine seară, acasă, cu Rapid.

Duelul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova a fost unul echilibrat. Prima repriză a fost una lipsită de mari ocazii, cu excepția ultimelor minute. În finalul primei părți, CFR a pus presiune la poarta Craiovei.

Clujenii au ratat două ocazii mari în decurs de 2 minute, prin Zahovic și Cordea. La ambele faze, fundașii Craiovei au reușit să respingă mingea în corner.

Gazdele au început în forță repriza secundă. CFR a fost aproape să deschidă scorul în minutul 49, atunci când șutul de la distanță expediat de Keita a lovit bara laterală a porții apărate de Laurențiu Popescu.

În minutul 54, șutul lui Andrei Cordea l-a lovit în cot pe Adrian Rus. Faza a fost analizată la VAR timp de 5 minute, iar Istvan Kovacs a dictat, ulterior, un ofsaid la poziția lui Biliboc, în construcția fazei.

De la acea fază, nici CFR, nici Craiova nu au mai bifat mari ocazii, iar partida din Gruia s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 7 42 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 7 32 6 FC Argeș 7 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0

Final de meci.

Min. 90+2 - Ștefan Baiaram șutează de la distanță, dar mingea trece mult peste poarta apărată de Popa.

Partida se prelungește cu 5 minute.

Min. 90 - Craiova are o ocazie mare pe final! Assad Al-Hamlawi a primit mingea în careu, dar nu a putut profita.

Min. 81 - CFR Cluj forțează deschiderea scorului. Gazdele au tot mai multe atacuri spre poarta Craiovei.

Min. 73 - Anzor se resimte după o intrare asupra lui Karlo Muhar.

Min. 60 - Carlos Mora este avertizat cu cartonașul galben după o intrare cu talpa asupra lui Mario Camora.

Min. 54 - O fază controversată a fost analizată la VAR timp de mai multe minute. Șutul lui Cordea a fost respins cu cotul de Adrian Rus, iar în camera VAR s-a verificat faza timp de 5 minute pentru un potențial penalty. Istvan Kovacs a dictat o poziție de ofsaid la Lorenzo Biliboc în construcția acelei faze.

Min. 49 - CFR Cluj a fost aproape să deschidă scorul. Keita a șutat puternic de la distanță, dar mingea șutată de jucătorul clujenilor a lovit bara laterală a porții apărate de Popescu.

Min. 46 - Schimbare și la Craiova: Ștefan Baiaram a intrat în locul lui Teles.

Min. 46 - Dublă schimbare la CFR: ies Kun și Korenica și intră Biliboc și Braun.

Prima repriză a meciului din Gruia a luat sfârșit.

Min. 45 - CFR Cluj pune presiune pe U Craiova în finalul primei reprize. Șutul lui Cordea a fost reprins in extremis de fundașii olteni.

Min. 42 - Ocazie de gol pentru CFR! Sinyan i-a pasat lui Zahovic, care intrase în careu, dar șutul jucătorului gazdelor a fost blocat de Rus și respins în corner.

Min. 35 - Andrei Cordea l-a lovit cu cotul peste față pe Nicușor Bancu. Fundașul Craiovei s-a prăbușit la pământ, iar arbitrul Istvan Kovacs a acordat imediat fault.

Min. 30 - Oltenii continuă atacurile la poarta CFR-ului, dar Nicușor Bancu nu a putut prinde o minge, pe care o scapă în afara terenului.

Min. 21 - CFR a avut un atac periculos, dar Vladimir Screciu a intervenit la timp și l-a deposedat pe Zahovic.

Min. 7 - CFR Cluj a obținut primul corner al partidei, după ce Romanchuk a respins mingea în afara terenului.

Min. 4 - Primul atac al Craiovei. Nsimba a primit mingea în careu, pe care i-a trimis-o lui Matei, dar fundașii CFR-ului au îndepărtat rapid pericolul.

Min. 1 - A început partida!

Echipe de start:

CFR : M. Popa – Sinyan, Ilie, Huja – Kun, Keita, Muhar, Camora – Cordea, Zahovic, Korenica

: M. Popa – Sinyan, Ilie, Huja – Kun, Keita, Muhar, Camora – Cordea, Zahovic, Korenica Rezerve: Vâlceanu, Braun, Abeid, Djokovic, Perianu, Deac, Păun, Biliboc, Fică, Sfaiţ, Gligor, Aliev

Vâlceanu, Braun, Abeid, Djokovic, Perianu, Deac, Păun, Biliboc, Fică, Sfaiţ, Gligor, Aliev Antrenor : Daniel Pancu

: Daniel Pancu U Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu – Matei, Nsimba, Teles

L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu – Matei, Nsimba, Teles Rezerve : Glodean, Goncalves, Mogoş, Ştefan, Stevanovic, Creţu, Băluţă, Băsceanu, Al-Hamlawi, Baiaram, Etim, Rădulescu

: Glodean, Goncalves, Mogoş, Ştefan, Stevanovic, Creţu, Băluţă, Băsceanu, Al-Hamlawi, Baiaram, Etim, Rădulescu Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho Stadion : CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)

: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca) Arbitru: Kovacs Istvan, Asistenți: Tunyogi Ferencz, Neacșu Ionuț Traian, VAR: Bîrsan Marcel, AVAR: Bojan Cosmin

CFR Cluj și U Craiova sunt echipele cu cele mai multe meciuri cu gol marcat, 32 de partea clujenilor și 31 reușite de olteni.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga: 6 aprilie 2026, Universitatea Craiova - CFR Cluj 2-0, goluri marcate de Anzor Mekvabishvili și Assad Al-Hamlawi.

Daniel Pancu: „Sper să ajungem la capacitatea noastră maximă”

Daniel Pancu, antrenor celor de la CFR Cluj, a prefațat partida cu Universitatea Craiova.

„Ne așteaptă un meci foarte complicat, împotriva unei echipe pe care nu am reușit să o învingem în acest sezon. Ne dorim foarte mult ca acest lucru să se întâmple mâine (n.r. - 8 mai) și sper să ajungem la capacitatea noastră maximă la ora jocului.

Încerc să transmit jucătorilor același lucru pe care îl simt și eu. Mi-aș dori să fiu din nou jucător și să joc cu o echipă pe care nu am bătut-o în ultimele 3 meciuri”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Filipe Coelho: „Vom da totul pentru a câștiga toate cele 3 puncte”

Filipe Coelho, antrenorul Craiovei, a prefațat la rândul său partida din etapa 8 din play-off.

„Bineînțeles că avem un meci dificil în fața unei echipe care a pierdut ultima dată acasă în luna octombrie. Când joacă acasă sunt foarte buni. Au un moment bun și vom da totul pentru a câștiga toate cele 3 puncte.

Toate meciurile sunt diferite, momente diferite, contexte diferite. Joacă acasă (n.r. CFR), cred că este important și pentru ei, dar suntem pregătiți să încercăm să câștigăm cele 3 puncte.

Vom da totul, pentru că este minimum ce putem face, să dăm totul pentru acest club și pentru acest oraș. O săptămână normală, am dat tot ce am avut mai bun ca să pregătim jocul în condiții bune.

Respectăm adversarul, joacă bine, toți adversarii sunt buni. Cred că am făcut treabă bună toată săptămâna. Acum o să jucăm cât de bine putem, încercăm să dăm totul și o să vedem dacă vom lua cele 3 puncte.

Cred că ultimul meci ține de trecut, nu trebuie să ne gândim la trecut. Trebuie să ne gândim la prezent. Încercăm să fim fericiți pe viitor. Ziua de astăzi este cea mai importantă, apoi următoarea. O să vedem la final unde ne vom clasa”, a declarat Coelho, conform digisport.ro.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 7 45 2 U Cluj 7 42 3 CFR Cluj 7 40* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 7 32 6 FC Argeș 7 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport