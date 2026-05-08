Lupta la titlu, tot mai strânsă  Cum arată clasamentul după remiza albă din Gruia, dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova +16 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Lupta la titlu, tot mai strânsă Cum arată clasamentul după remiza albă din Gruia, dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 23:02
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 23:03
  • CFR Cluj și Universitatea Craiova au remizat, scor 0-0, în etapa #8 din play-off-ul Ligii 1.
  • În urma acestui rezultat, Craiova rămâne lider, cu 46 de puncte, la 4 lungimi în fața lui U Cluj, care are un meci mai puțin disputat. Va juca mâine seară, acasă, cu Rapid.

Duelul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova a fost unul echilibrat. Prima repriză a fost una lipsită de mari ocazii, cu excepția ultimelor minute. În finalul primei părți, CFR a pus presiune la poarta Craiovei.

„E ca o bombă atomică” Cum simte Răzvan Lucescu presiunea, frica de înfrângere și gestionarea eșecului la PAOK
Citește și
„E ca o bombă atomică” Cum simte Răzvan Lucescu presiunea, frica de înfrângere și gestionarea eșecului la PAOK
Citește mai mult
„E ca o bombă atomică” Cum simte Răzvan Lucescu presiunea, frica de înfrângere și gestionarea eșecului la PAOK

Clujenii au ratat două ocazii mari în decurs de 2 minute, prin Zahovic și Cordea. La ambele faze, fundașii Craiovei au reușit să respingă mingea în corner.

Gazdele au început în forță repriza secundă. CFR a fost aproape să deschidă scorul în minutul 49, atunci când șutul de la distanță expediat de Keita a lovit bara laterală a porții apărate de Laurențiu Popescu.

În minutul 54, șutul lui Andrei Cordea l-a lovit în cot pe Adrian Rus. Faza a fost analizată la VAR timp de 5 minute, iar Istvan Kovacs a dictat, ulterior, un ofsaid la poziția lui Biliboc, în construcția fazei.

CFR - Craiova, hentul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc. Captura Prima Sport (21).jpg
CFR - Craiova, hentul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc. Captura Prima Sport (21).jpg

Galerie foto (16 imagini)

CFR - Craiova, hentul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc. Captura Prima Sport.jpg CFR - Craiova, hentul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc. Captura Prima Sport (21).jpg CFR - Craiova, hentul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc. Captura Prima Sport (1).jpg CFR - Craiova, hentul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc. Captura Prima Sport (2).jpg CFR - Craiova, hentul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc. Captura Prima Sport (3).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

De la acea fază, nici CFR, nici Craiova nu au mai bifat mari ocazii, iar partida din Gruia s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj742
3CFR Cluj841*
4Dinamo734
5Rapid732
6FC Argeș730
*beneficiază de rotunjire

CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0

Final de meci.

Min. 90+2 - Ștefan Baiaram șutează de la distanță, dar mingea trece mult peste poarta apărată de Popa.

Partida se prelungește cu 5 minute.

Min. 90 - Craiova are o ocazie mare pe final! Assad Al-Hamlawi a primit mingea în careu, dar nu a putut profita.

Min. 81 - CFR Cluj forțează deschiderea scorului. Gazdele au tot mai multe atacuri spre poarta Craiovei.

CFR - U Craiova, meci FOTO Sportpictures (4).jpg
CFR - U Craiova, meci FOTO Sportpictures (4).jpg

Galerie foto (10 imagini)

CFR - U Craiova, meci FOTO Sportpictures (2).jpg CFR - U Craiova, meci FOTO Sportpictures (3).jpg CFR - U Craiova, meci FOTO Sportpictures (1).jpg CFR - U Craiova, meci FOTO Sportpictures (2).jpg CFR - U Craiova, meci FOTO Sportpictures (3).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Min. 73 - Anzor se resimte după o intrare asupra lui Karlo Muhar.

Min. 60 - Carlos Mora este avertizat cu cartonașul galben după o intrare cu talpa asupra lui Mario Camora.

Min. 54 - O fază controversată a fost analizată la VAR timp de mai multe minute. Șutul lui Cordea a fost respins cu cotul de Adrian Rus, iar în camera VAR s-a verificat faza timp de 5 minute pentru un potențial penalty. Istvan Kovacs a dictat o poziție de ofsaid la Lorenzo Biliboc în construcția acelei faze.

Min. 49 - CFR Cluj a fost aproape să deschidă scorul. Keita a șutat puternic de la distanță, dar mingea șutată de jucătorul clujenilor a lovit bara laterală a porții apărate de Popescu.

Min. 46 - Schimbare și la Craiova: Ștefan Baiaram a intrat în locul lui Teles.

Min. 46 - Dublă schimbare la CFR: ies Kun și Korenica și intră Biliboc și Braun.

Prima repriză a meciului din Gruia a luat sfârșit.

Min. 45 - CFR Cluj pune presiune pe U Craiova în finalul primei reprize. Șutul lui Cordea a fost reprins in extremis de fundașii olteni.

Min. 42 - Ocazie de gol pentru CFR! Sinyan i-a pasat lui Zahovic, care intrase în careu, dar șutul jucătorului gazdelor a fost blocat de Rus și respins în corner.

Min. 35 - Andrei Cordea l-a lovit cu cotul peste față pe Nicușor Bancu. Fundașul Craiovei s-a prăbușit la pământ, iar arbitrul Istvan Kovacs a acordat imediat fault.

Min. 30 - Oltenii continuă atacurile la poarta CFR-ului, dar Nicușor Bancu nu a putut prinde o minge, pe care o scapă în afara terenului.

Min. 21 - CFR a avut un atac periculos, dar Vladimir Screciu a intervenit la timp și l-a deposedat pe Zahovic.

Min. 7 - CFR Cluj a obținut primul corner al partidei, după ce Romanchuk a respins mingea în afara terenului.

Min. 4 - Primul atac al Craiovei. Nsimba a primit mingea în careu, pe care i-a trimis-o lui Matei, dar fundașii CFR-ului au îndepărtat rapid pericolul.

Min. 1 - A început partida!

Echipe de start:

  • CFR: M. Popa – Sinyan, Ilie, Huja – Kun, Keita, Muhar, Camora – Cordea, Zahovic, Korenica
  • Rezerve: Vâlceanu, Braun, Abeid, Djokovic, Perianu, Deac, Păun, Biliboc, Fică, Sfaiţ, Gligor, Aliev
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • U Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu – Matei, Nsimba, Teles
  • Rezerve: Glodean, Goncalves, Mogoş, Ştefan, Stevanovic, Creţu, Băluţă, Băsceanu, Al-Hamlawi, Baiaram, Etim, Rădulescu
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Stadion: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)
  • Arbitru: Kovacs Istvan, Asistenți: Tunyogi Ferencz, Neacșu Ionuț Traian, VAR: Bîrsan Marcel, AVAR: Bojan Cosmin

CFR Cluj și U Craiova sunt echipele cu cele mai multe meciuri cu gol marcat, 32 de partea clujenilor și 31 reușite de olteni.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga: 6 aprilie 2026, Universitatea Craiova - CFR Cluj 2-0, goluri marcate de Anzor Mekvabishvili și Assad Al-Hamlawi.

Daniel Pancu: „Sper să ajungem la capacitatea noastră maximă”

Daniel Pancu, antrenor celor de la CFR Cluj, a prefațat partida cu Universitatea Craiova.

„Ne așteaptă un meci foarte complicat, împotriva unei echipe pe care nu am reușit să o învingem în acest sezon. Ne dorim foarte mult ca acest lucru să se întâmple mâine (n.r. - 8 mai) și sper să ajungem la capacitatea noastră maximă la ora jocului.

Încerc să transmit jucătorilor același lucru pe care îl simt și eu. Mi-aș dori să fiu din nou jucător și să joc cu o echipă pe care nu am bătut-o în ultimele 3 meciuri”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Filipe Coelho: „Vom da totul pentru a câștiga toate cele 3 puncte”

Filipe Coelho, antrenorul Craiovei, a prefațat la rândul său partida din etapa 8 din play-off.

„Bineînțeles că avem un meci dificil în fața unei echipe care a pierdut ultima dată acasă în luna octombrie. Când joacă acasă sunt foarte buni. Au un moment bun și vom da totul pentru a câștiga toate cele 3 puncte.

Toate meciurile sunt diferite, momente diferite, contexte diferite. Joacă acasă (n.r. CFR), cred că este important și pentru ei, dar suntem pregătiți să încercăm să câștigăm cele 3 puncte.

Vom da totul, pentru că este minimum ce putem face, să dăm totul pentru acest club și pentru acest oraș. O săptămână normală, am dat tot ce am avut mai bun ca să pregătim jocul în condiții bune.

Respectăm adversarul, joacă bine, toți adversarii sunt buni. Cred că am făcut treabă bună toată săptămâna. Acum o să jucăm cât de bine putem, încercăm să dăm totul și o să vedem dacă vom lua cele 3 puncte.

Cred că ultimul meci ține de trecut, nu trebuie să ne gândim la trecut. Trebuie să ne gândim la prezent. Încercăm să fim fericiți pe viitor. Ziua de astăzi este cea mai importantă, apoi următoarea. O să vedem la final unde ne vom clasa”, a declarat Coelho, conform digisport.ro.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova745
2U Cluj742
3CFR Cluj740*
4Dinamo734
5Rapid732
6FC Argeș730
*beneficiază de rotunjire

Citește și

„Tineri extrem de agresivi” Deputat UDMR, mesaj dur după ce fani ai U Cluj au atacat etnici maghiari: „Știu că Boc e fan U, dar să spună public că e inacceptabil”
Superliga
17:05
„Tineri extrem de agresivi” Deputat UDMR, mesaj dur după ce fani ai U Cluj au atacat etnici maghiari: „Știu că Boc e fan U, dar să spună public că e inacceptabil”
Citește mai mult
„Tineri extrem de agresivi” Deputat UDMR, mesaj dur după ce fani ai U Cluj au atacat etnici maghiari: „Știu că Boc e fan U, dar să spună public că e inacceptabil”
„E ca o bombă atomică” Cum simte Răzvan Lucescu presiunea, frica de înfrângere și gestionarea eșecului la PAOK
Campionate
16:53
„E ca o bombă atomică” Cum simte Răzvan Lucescu presiunea, frica de înfrângere și gestionarea eșecului la PAOK
Citește mai mult
„E ca o bombă atomică” Cum simte Răzvan Lucescu presiunea, frica de înfrângere și gestionarea eșecului la PAOK

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 play-off
Știrile zilei din sport
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Gimnastica
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Citește mai mult
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Superliga
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Citește mai mult
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Tenis
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Citește mai mult
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Ciclism
10:00
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Citește mai mult
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
09:37
„Două ore pierdute din viață” Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
„Două ore pierdute din viață”  Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Top stiri
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Superliga
08.05
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la hențul lui Rus
Citește mai mult
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Campionate
08.05
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Citește mai mult
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Alte sporturi
08.05
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Citește mai mult
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
B365
07.05
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
Citește mai mult
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor

Echipe/Competiții

fcsb 22 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 35 rapid 30 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share