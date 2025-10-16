A surprins la interviu Jucătorul de la Csikszereda care a marcat din „scăriță” cu CFR e născut la Târgu Secuiesc, dar a vorbit în engleză cu jurnaliștii

Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Lorand Paszka (29 de ani) a oferit o primă reacție după ce a marcat golul care a adus un punct pentru formația sa, în ultimele minute.

Jucătorul ciucanilor a surprins prin declarații, pe care le-a oferit în limba engleză, deși este născut în România.

CFR Cluj a bifat un nou meci fără victorie în Liga 1 și continuă forma slabă din această primă parte de sezon, în timp ce formația din Miercurea-Ciuc este neînvinsă de 6 etape.

Csikszereda - CFR Cluj 2-2 . Lorand Paszka: „A fost gol valabil cel care s-a anulat”

Paszka a transformat un penalty în minutul 90+9, din „scăriță”, iar la flash-interviu a surprins printr-o declarație în limba engleză, deși este născut la Târgu Secuiesc, în județul Covasna.

Născut în 1996, el a crescut la academia celor de la Szeged din 2011. Pe contul personal de Instagram postează doar în engleză și maghiară.

„Cred că meritam acest punct la felul în care am jucat. N-am început bine repriza a doua, am suferit o perioadă, dar apoi, pas cu pas, am început să ținem de minge, să punem pericol la poarta adversă.

Un punct e bun pentru noi, i-am urmărit, i-am analizat, au mulți jucători de valoare.

A fost gol valabil cel care s-a anulat, așa am văzut noi.

Acum, ne bucurăm astăzi, dar de mâine revenim la treabă, ne gândim la următorul meci.

Arătăm din ce în ce mai bine, au venit mulți jucători, avem nevoie de timp pentru a ne omogeniza, dar e bine”, a declarat Paszka, la Prima Sport.

Lorand Paszka la Ferencvaros, cu steagul Ținutului Secuiesc. Foto: Instagram Ferencvaros

Întrebat cum s-a hotărât să transforme penalty-ul prin „scăriță” într-un moment atât de important, Paszka a răspuns:

„Am decis înainte să ajung la minge, pentru că știam că portarul lor se va arunca”.

VIDEO. Golul anulat de George Găman în Csikszereda - CFR Cluj 2-2

