„O vrăjeală de ofsaid” Iuliu Mureșan l-a luat la țintă pe Marcel Bîrsan, după decizia luată de arbitrul VAR: „Nu-l vrea nimeni!”

CFR Cluj - U Craiova 0-0. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele formației din Gruia, a comentat momentul controversat din minutul 51, care putea decide soarta partidei.

La acea fază, Adrian Rus a respins cu cotul balonul șutat de Andrei Cordea, iar fotbaliștii de la CFR au cerut penalty.

După ce a fost analizată intervenția în camera VAR timp de 5 minute și i-a fost comunicată situația, Istvan Kovacs a semnalizat o poziție de ofsaid la Lorenzo Biliboc, la faza premergătoare hențului.

CFR Cluj - Craiova 0-0 . Iuliu Mureșan: „Un arbitru pe care nu-l vrea nimeni”

Nemulțumit de decizia pe care a luat-o Marcel Bîrsan, Iuliu Mureșan l-a criticat pe arbitrul din camera VAR, considerând că linia trebuia trasă la umărul fotbalistului Craiovei, nu la picior.

„E un răspuns, din punctul meu de vedere, foarte clar. E un arbitru pe care nu-l prea vrea nimeni (n.r. Marcel Bîrsan, arbitru VAR).

Bîrsan e un arbitru pe care jumătate din cluburile din Liga 1 nu îl vor. Și ca arbitru de centru, și ca arbitru VAR. Acum m-am convins de asta.

A fost o vrăjeală de ofsaid (n.r. la Lorenzo Biliboc). Trebuia să fie mult mai clar, să tragă mai multe linii. Jucătorul era aplecat (n.r. al Craiovei) și pare că umărul era mai în față. Nu s-a analizat bine toată faza, dar asta e”, a declarat Iuliu Mureșan la Digi Sport.

Brigada de arbitri de la CFR - Craiova:

Arbitru: Kovacs Istvan

Asistenți: Tunyogi Ferencz, Neacșu Ionuț Traian

VAR: Bîrsan Marcel

AVAR: Bojan Cosmin

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 7 42 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 7 32 6 FC Argeș 7 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport