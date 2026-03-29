 Datorii mari la CFR Cluj Ce  restanțe salariale ar avea jucătorii lui Daniel Pancu + reacția lui Varga +6 foto
Datorii mari la CFR Cluj Ce restanțe salariale ar avea jucătorii lui Daniel Pancu + reacția lui Varga

alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 20:11
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 21:21
  • CFR Cluj traversează o formă foarte bună în campionat, fiind la doar 3 puncte distanță de lider, însă clubul ar trece prin multiple probleme de ordin financiar.

Patronul Ioan Varga a fost nevoit să achite mai multe datorii care ar fi pus echipa în pericol în ultimii ani, iar acum s-ar confrunta din nou cu probleme financiare, având restanțe și față de jucători.

„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”

Jucătorii de la CFR Cluj ar avea trei salarii restante

Situația ardelenilor ar fi mult mai dificilă decât pare, întrucât jucătorii lui Daniel Pancu ar avea de primit trei salarii, la care se mai adaugă și alte prime promise de conducere, conform gsp.ro.

Care sunt variantele clubului în acest caz? Fie achită salariile, dar și alte datorii, până la data 31 martie, fie reușește să obțină acorduri de amânare.

Dacă oficialii nu vor reuși să plătească datoriile până la acest termen, clubul nu va primi licența pentru cupele europene din partea UEFA și ar putea risca chiar și o depunctare din partea FRF.

Datoria totală a celor de la CFR Cluj s-ar ridica la peste un milion de euro, însă patronul Ioan Varga a oferit asigurări că situația va fi rezolvată în zilele următoare.

„Rezolv zilele astea totul. Nu se pune problema să nu achit din datorii și să nu primim licența. Vă promit!”, a fost mesajul lui Varga către cei din conducere, aflați la Cluj.

CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures
CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures

CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures
Daniel Pancu: „Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân”

Sâmbătă, tehnicianul Daniel Pancu transmitea că ia în calcul despărțirea de echipă, dacă nu licența pentru cupele europene nu va fi obținută.

„Nu am emoții privind licența. E domnul Iuliu Mureșan acolo, sunt mulți oameni care susțin CFR Cluj, îi văd în fiecare zi.

Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân. Îmi place clubul, e imens, dar ăsta ar fi un obiectiv ratat. Dacă mă întrebi acum, aș lua-o ca pe un eșec și ar fi o mare dezamăgire, mi-ar fi greu să continui.

Așa gândesc acum, mai sunt 8 etape, să vedem. Dar șansele să ating acest obiectiv sunt mai mari decât să nu reușesc”, a declarat Daniel Pancu pentru sursa citată.

În plus, Pancu a vorbit și el despre problemele financiare sau din cadrul clubului:

Situația financiară e ca întotdeauna. Se mai adună câte o lună de restanțe, însă așa a funcționat clubul tot timpul, e ceva normal. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Întăriri pentru sezonul viitor FCSB va relua negocierile pentru un internațional: „A rămas că discutăm în vară”
Întăriri pentru sezonul viitor FCSB va relua negocierile pentru un internațional: „A rămas că discutăm în vară”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”

Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea   FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif  îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea  îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Sabalenka, regină la Miami Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
Sabalenka, regină la Miami  Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
