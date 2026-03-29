CFR Cluj traversează o formă foarte bună în campionat, fiind la doar 3 puncte distanță de lider, însă clubul ar trece prin multiple probleme de ordin financiar.

Patronul Ioan Varga a fost nevoit să achite mai multe datorii care ar fi pus echipa în pericol în ultimii ani, iar acum s-ar confrunta din nou cu probleme financiare, având restanțe și față de jucători.

Jucătorii de la CFR Cluj ar avea trei salarii restante

Situația ardelenilor ar fi mult mai dificilă decât pare, întrucât jucătorii lui Daniel Pancu ar avea de primit trei salarii, la care se mai adaugă și alte prime promise de conducere, conform gsp.ro.

Care sunt variantele clubului în acest caz? Fie achită salariile, dar și alte datorii, până la data 31 martie, fie reușește să obțină acorduri de amânare.

Dacă oficialii nu vor reuși să plătească datoriile până la acest termen, clubul nu va primi licența pentru cupele europene din partea UEFA și ar putea risca chiar și o depunctare din partea FRF.

Datoria totală a celor de la CFR Cluj s-ar ridica la peste un milion de euro, însă patronul Ioan Varga a oferit asigurări că situația va fi rezolvată în zilele următoare.

„Rezolv zilele astea totul. Nu se pune problema să nu achit din datorii și să nu primim licența. Vă promit!”, a fost mesajul lui Varga către cei din conducere, aflați la Cluj.

FOTO. CFR Cluj - Rapid 1-0 , ultimul meci jucat de ardeleni

Daniel Pancu: „Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân”

Sâmbătă, tehnicianul Daniel Pancu transmitea că ia în calcul despărțirea de echipă, dacă nu licența pentru cupele europene nu va fi obținută.

„Nu am emoții privind licența. E domnul Iuliu Mureșan acolo, sunt mulți oameni care susțin CFR Cluj, îi văd în fiecare zi.

Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân. Îmi place clubul, e imens, dar ăsta ar fi un obiectiv ratat. Dacă mă întrebi acum, aș lua-o ca pe un eșec și ar fi o mare dezamăgire, mi-ar fi greu să continui.

Așa gândesc acum, mai sunt 8 etape, să vedem. Dar șansele să ating acest obiectiv sunt mai mari decât să nu reușesc”, a declarat Daniel Pancu pentru sursa citată.

În plus, Pancu a vorbit și el despre problemele financiare sau din cadrul clubului:

Situația financiară e ca întotdeauna. Se mai adună câte o lună de restanțe, însă așa a funcționat clubul tot timpul, e ceva normal. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport