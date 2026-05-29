FRF i-a acordat revanșa Artistul care a avut probleme tehnice la ultimul meci al naționalei a fost ales din nou pentru intonarea imnului la România - Țara Galilor

Cezar Ouatu a fost desemnat din nou de FRF pentru a interpreta imnul României, la amicalul cu Țara Galilor.

România - Țara Galilor se va juca pe 6 iunie, de la 20:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Artistul s-a confruntat cu mai multe probleme tehnice legate de sonorizare la partida România - San Marino 7-1, iar vocea lui nu s-a auzit în mare parte, ci mai mult instrumentalul.

Deși momentul de la Ploiești din finalul anului 2025 a stârnit critici și controverse, FRF i-a mai acordat acum o șansă lui Ouatu, așa cum a promis, continuând seria artiștilor care interpretează imnul, în ciuda nemulțumirii multor suporteri.

„Înainte de meciul România - Țara Galilor, programat pe 6 iunie, pe stadionul Steaua, de la ora 20:45, imnul de stat al României va fi interpretat de binecunoscutul artist Cezar Ouatu”, a transmis FRF, pe pagina de Facebook a echipei naționale.

Până la partida de la București, România va înfrunta Georgia, într-un alt amical, pe 2 iunie, de la ora 20:00, la Tbilisi.

FOTO. România - San Marino 7-1 , calificări CM 2026

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Portari : Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0); Fundași : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Explicațiile Federației după momentul jenant de la Ploiești

„Federația Română de Fotbal regretă incidentul tehnic petrecut marți, 18 noiembrie, pe stadionul «Ilie Oană» din Ploiești, la momentul intonării imnului național înaintea meciului România – San Marino.

Deși întregul moment fusese pregătit temeinic, iar repetițiile desfășurate timp de două ore cu o zi înainte de meci au confirmat funcționarea impecabilă a echipamentelor, o defecțiune tehnică a împiedicat desfășurarea momentului.

Ploaia abundentă a provocat o cedare a conexiunii dintre microfonul artistului Cezar Ouatu și receptorul conectat la instalația de sonorizare a stadionului, iar administratorii stadionului nu au putut rezolva situația.

Din acest motiv, prestația sa nu a putut fi redată în mod corespunzător publicului.

FRF își exprimă regretul profund pentru acest incident și subliniază că experiența spectatorilor la meciurile echipei naționale reprezintă o prioritate absolută.

Federația Română de fotbal îi mulțumește lui Cezar Ouatu pentru profesionalism, disponibilitate și pentru faptul că a acceptat invitația de a interpreta imnul.

Suntem onorați să anunțăm că artistul va relua momentul la o viitoare partidă disputată pe teren propriu, într-o formulă care să asigure desfășurarea impecabilă a interpretării sale.

Totodată, FRF dorește să reamintească faptul că artiștii invitați pentru interpretarea imnului o fac pro-bono, din dorința de a susține echipa națională și de a fi aproape de publicul român.

Federația Română de Fotbal rămâne angajată în îmbunătățirea continuă a experienței de meci și în respectul față de toți colaboratorii și suporterii echipei naționale”, explica atunci FRF pe site-ul oficial.

