„L-a batjocorit!" Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!"
Mihai Stoica și Matei Popa/ Foto: sportpictures.eu - montaj GOLAZO.ro
Nationala

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 17:43
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 17:43
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a lansat un atac la adresa lui Adrian Dulcea (47 de ani), selecționerul României U19.
  • Oficialul campioanei s-a arătat indignat de faptul că portarul roș-albaștrilor, Matei Popa (18 ani) nu a fost folosit în partidele din cadrul calificărilor la Campionatul European.

Titular în poarta celor de la FCSB la ultimele 10 meciuri ale campioanei, Matei Popa a fost convocat de Adrian Dulcea la acțiunea naționalei U19, însă a privit din tribune meciurile cu Kazahstan (0-2) și Irlanda de Nord (0-0).

Barcelona propune un schimb Fotbaliștii pe care catalanii sunt pregătiți să-i cedeze pentru a-l transfera pe starul lui Chivu
Citește și
Barcelona propune un schimb Fotbaliștii pe care catalanii sunt pregătiți să-i cedeze pentru a-l transfera pe starul lui Chivu
Citește mai mult
Barcelona propune un schimb Fotbaliștii pe care catalanii sunt pregătiți să-i cedeze pentru a-l transfera pe starul lui Chivu

Mihai Stoica: „Dulcea l-a batjocorit pe Popa”

În ambele partide, selecționerul „tricolorilor” a început cu Bogdan Ungureanu (Sepsi) între buturi, în timp ce pe bancă s-a aflat Mihai Răcășan (CSM Slatina).

Nemulțumit de modul în care Matei Popa a fost tratat, Mihai Stoica a răbufnit.

„Domnul Dulcea… nu știu. L-a chemat pe Matei Popa, care apără titular la noi și nu a primit gol în ultimele două meciuri, având o intervenție foarte bună cu UTA, și l-a trimis în tribună!

A fost în tribună! Pentru el a fost al treilea portar. Dulcea l-a batjocorit pe Popa. Nu e așa «dulce» cu noi, Dulcea.

Am înțeles că s-a plâns într-un cerc că cei de la FCSB nu îl bagă în seamă. A venit la antrenament, în Antalya, împreună cu Roșca, iar noi am stat cu ei personal, din primul până în ultimul minut al sesiunii de pregătire.

Am răspuns la orice fel de întrebare și am abordat foarte multe subiecte. În fine, e problema lui, dar și a fotbalului românesc. Popa a fost trimis în tribună”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Cred că Dulcea are ceva cu FCSB”

De asemenea, președintele CA de la FCSB susține că Adrian Dulcea a evitat în mod deliberat să-l convoace pe pe Ricardo Pădurariu, jucător împrumutat de FCSB la Corvinul Hunedoara.

„Avem echipe naționale de juniori care au început să joace în acest sistem, cu trei fundași centrali. Asta nu se întâmplă și la România U19, unde construcția este în trei. Acolo, marele selecționer Dulcea are niște probleme, nu înțelege foarte bine câteva lucruri.

Dacă tot face construcția în trei, ar trebui să aibă fundași laterali ofensivi.

Este Ricardo Pădurariu, care joacă meci de meci la Corvinul, o echipă care este deja în SuperLigă. Probabil că nu îl ia pentru că este jucătorul nostru, fiind împrumutat acolo. Cred că are o problemă cu FCSB!”, a mai spus Mihai Stoica.

România U19 a ratat matematic calificarea la EURO, după rezultatele înregistrate în primele două meciuri din Turul de Elită.

Pentru „tricolori” urmează un meci de palmares contra Ucrainei, programat marți, cu începere de la ora 17:00, pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari.

Clasamentul grupei 5

Poziție/EchipăMeciuri jucate (golaveraj)Puncte
1. Ucraina U192 (4-0)6
2. Kazakhstan U192 (2-3)3
3. Irlanda de Nord U 192 (0-1)1
4. România U192 (0-2)1
  • De menționat că doar prima clasată se califică la turneul final
  • La ultimul Campionat European găzduit chiar de România, „tricolorii” ajungeau până în semifinale, unde erau eliminați de Olanda, scor 3-1.

Lotul convocat de Adrian Dulcea

  • Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Florin Răcășan (CSM Slatina), Matei Popa (FCSB);
  • Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Alex Urcan (Gimnastic Manresa / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Rareș Fotin (Farul Constanța), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Alin Techereș (Sepsi OSK);
  • Mijlocași: Robert Necșulescu (Chindia Târgoviște), Ianis Doană (Steaua București), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bödő (FK Csikszereda), Yanis Pîrvu (FC Argeș), Robert Petculescu (FC Voluntari), Raul Vereș (Las Rozas / Spania), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Mihai Toma (FCSB);
  • Atacanți: Alexandru Stoian (FCSB), Iustin Doicaru (Farul Constanța).

Citește și

Reacție de neînțeles  FOTO: Scandal la Cupa Mondială, după ce și-a lovit adversarul peste față
Alte sporturi
17:17
Reacție de neînțeles FOTO: Scandal la Cupa Mondială, după ce și-a lovit adversarul peste față
Citește mai mult
Reacție de neînțeles  FOTO: Scandal la Cupa Mondială, după ce și-a lovit adversarul peste față
Barcelona propune un schimb Fotbaliștii pe care catalanii sunt pregătiți să-i cedeze pentru a-l transfera pe starul lui Chivu
Campionate
16:51
Barcelona propune un schimb Fotbaliștii pe care catalanii sunt pregătiți să-i cedeze pentru a-l transfera pe starul lui Chivu
Citește mai mult
Barcelona propune un schimb Fotbaliștii pe care catalanii sunt pregătiți să-i cedeze pentru a-l transfera pe starul lui Chivu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Mihai Stoica fcsb romania u19 adrian dulcea Matei Popa
Știrile zilei din sport
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
Nationala
29.03
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
Citește mai mult
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
Superliga
29.03
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
Citește mai mult
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Nationala
29.03
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Citește mai mult
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Nationala
29.03
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Citește mai mult
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
11:04
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea   FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif  îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
11:15
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea  îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
09:59
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Top stiri
Sabalenka, regină la Miami  Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
Tenis
29.03
Sabalenka, regină la Miami Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
Citește mai mult
Sabalenka, regină la Miami  Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
Moto GP
29.03
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
Citește mai mult
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Formula 1
29.03
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Citește mai mult
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală
B365
29.03
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală
Citește mai mult
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală

Echipe/Competiții

fcsb 14 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 14 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
30.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share