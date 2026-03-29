„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB , a lansat un atac la adresa lui Adrian Dulcea (47 de ani), selecționerul României U19.

, a lansat un atac la adresa lui Adrian Dulcea (47 de ani), selecționerul României U19. Oficialul campioanei s-a arătat indignat de faptul că portarul roș-albaștrilor, Matei Popa (18 ani) nu a fost folosit în partidele din cadrul calificărilor la Campionatul European.

Titular în poarta celor de la FCSB la ultimele 10 meciuri ale campioanei, Matei Popa a fost convocat de Adrian Dulcea la acțiunea naționalei U19, însă a privit din tribune meciurile cu Kazahstan (0-2) și Irlanda de Nord (0-0).

Mihai Stoica: „Dulcea l-a batjocorit pe Popa”

În ambele partide, selecționerul „tricolorilor” a început cu Bogdan Ungureanu (Sepsi) între buturi, în timp ce pe bancă s-a aflat Mihai Răcășan (CSM Slatina).

Nemulțumit de modul în care Matei Popa a fost tratat, Mihai Stoica a răbufnit.

„Domnul Dulcea… nu știu. L-a chemat pe Matei Popa, care apără titular la noi și nu a primit gol în ultimele două meciuri, având o intervenție foarte bună cu UTA, și l-a trimis în tribună!

A fost în tribună! Pentru el a fost al treilea portar. Dulcea l-a batjocorit pe Popa. Nu e așa «dulce» cu noi, Dulcea.

Am înțeles că s-a plâns într-un cerc că cei de la FCSB nu îl bagă în seamă. A venit la antrenament, în Antalya, împreună cu Roșca, iar noi am stat cu ei personal, din primul până în ultimul minut al sesiunii de pregătire.

Am răspuns la orice fel de întrebare și am abordat foarte multe subiecte. În fine, e problema lui, dar și a fotbalului românesc. Popa a fost trimis în tribună”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Cred că Dulcea are ceva cu FCSB”

De asemenea, președintele CA de la FCSB susține că Adrian Dulcea a evitat în mod deliberat să-l convoace pe pe Ricardo Pădurariu, jucător împrumutat de FCSB la Corvinul Hunedoara.

„Avem echipe naționale de juniori care au început să joace în acest sistem, cu trei fundași centrali. Asta nu se întâmplă și la România U19, unde construcția este în trei. Acolo, marele selecționer Dulcea are niște probleme, nu înțelege foarte bine câteva lucruri.

Dacă tot face construcția în trei, ar trebui să aibă fundași laterali ofensivi.

Este Ricardo Pădurariu, care joacă meci de meci la Corvinul, o echipă care este deja în SuperLigă. Probabil că nu îl ia pentru că este jucătorul nostru, fiind împrumutat acolo. Cred că are o problemă cu FCSB!”, a mai spus Mihai Stoica.

România U19 a ratat matematic calificarea la EURO, după rezultatele înregistrate în primele două meciuri din Turul de Elită.

Pentru „tricolori” urmează un meci de palmares contra Ucrainei, programat marți, cu începere de la ora 17:00, pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari.

Clasamentul grupei 5

Poziție/Echipă Meciuri jucate (golaveraj) Puncte 1. Ucraina U19 2 (4-0) 6 2. Kazakhstan U19 2 (2-3) 3 3. Irlanda de Nord U 19 2 (0-1) 1 4. România U19 2 (0-2) 1

De menționat că doar prima clasată se califică la turneul final

La ultimul Campionat European găzduit chiar de România, „tricolorii” ajungeau până în semifinale, unde erau eliminați de Olanda, scor 3-1.

Lotul convocat de Adrian Dulcea

Portari : Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Florin Răcășan (CSM Slatina), Matei Popa (FCSB);

: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Florin Răcășan (CSM Slatina), Matei Popa (FCSB); Fundași : Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Alex Urcan (Gimnastic Manresa / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Rareș Fotin (Farul Constanța), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Alin Techereș (Sepsi OSK);

: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Alex Urcan (Gimnastic Manresa / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Rareș Fotin (Farul Constanța), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Alin Techereș (Sepsi OSK); Mijlocași : Robert Necșulescu (Chindia Târgoviște), Ianis Doană (Steaua București), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bödő (FK Csikszereda), Yanis Pîrvu (FC Argeș), Robert Petculescu (FC Voluntari), Raul Vereș (Las Rozas / Spania), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Mihai Toma (FCSB);

: Robert Necșulescu (Chindia Târgoviște), Ianis Doană (Steaua București), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bödő (FK Csikszereda), Yanis Pîrvu (FC Argeș), Robert Petculescu (FC Voluntari), Raul Vereș (Las Rozas / Spania), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Mihai Toma (FCSB); Atacanți: Alexandru Stoian (FCSB), Iustin Doicaru (Farul Constanța).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport