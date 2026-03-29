FCSB și Hermannstadt urmează să reia negocierile pentru transferul lui Kevin Ciubotaru (22 de ani) după finalul acestui sezon.

Cele două cluburi au purtat discuții și în iarnă pentru mutarea tânărului fundaș al sibienilor, însă negocierile nu s-au concretizat, urmând să încerce din nou să ajungă la un acord.

Claudiu Rotar, despre transferul lui Ciubotaru: „A rămas că discutăm în vară cu FCSB”

Claudiu Rotar, acționarul celor de la Hermannstadt, transmitea la începutul lunii trecute că va lua din nou legătura cu Gigi Becali în privința transferului, imediat după ce Mihai Stoica transmitea că oferta nu mai este de actualitate.

Acum, oficialul sibienilor a vorbit despre convocarea lui Ciubotaru la echipa națională, înaintea meciului cu Turcia, scor 0-1, dar și despre discuțiile pe care urmează să le reia cu FCSB.

„A fost o surpriză. Știam că o să meargă acolo și o să fie a treia opțiune, dar e important pentru el și moralul lui. Domnului Lucescu îi place foarte mult de jucător.

Nu, nu, nu, n-au existat oferte în ultima perioadă. Nici nu vrea să meargă nicăieri până în vară. Dacă discutăm, discutăm din vară. Să salvăm echipa și apoi discutăm de vânzări.

Cu FCSB a rămas că discutăm în vară. Să se concentreze la echipa de club, să scoatem echipa. Prioritar este să evităm locurile de baraj”, a declarat Claudiu Rotar, potrivit sport.ro.

Citește și

