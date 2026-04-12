Chivu, cu o mână pe Scudetto Inter, remontada de senzație cu revelația Como! Tot mai aproape de titlu

Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) a făcut un pas uriaș spre titlu în Serie A, după ce a învins-o pe Como, scor 4-3.

Nerazzurrii au un avans de 9 puncte față de Napoli cu 6 etape rămase de jucat.

Seară incredibilă la Como pentru Cristi Chivu. Inter a reușit să revină spectaculos de la 0-2 și să obțină 3 puncte uriașe în drumul spre titlul #21.

Chivu, cu o mână pe Scudetto! Inter, remontada de senzație cu revelația Como

Como a deschis scorul în minutul 36, după Alex Valle a reluat în plasă mingea respinsă de Sommer la șutul lui Nico Paz. Mijlocașul adus de la Real Madrid și-a încercat norocul și în minutul 45, când portarul elvețian n-a mai reușit să intervină la o reluare pe jos la colțul lung.

Ștearsă până atunci, Inter a reușit să lovească în prelungiri prin Thuram. Atacantul francez l-a dominat pe Van der Brempt și a reluat cu talpa în plasă din 8 metri mingea centrată de Barella. Thuram a lovit din nou imediat după pauză, când a profitat de o bâlbâială în defensiva gazdelor și l-a lobat pe Butez, ieșind neinspirat la marginea careului.

În minutul 59, Inter a trecut în avantaj după o lovitură liberă executată de Calhanoglu. Turcul l-a găsit perfect la 6 metri de poartă pe Dumfries, care a reluat cu capul în plasă. Dumfries a înscris din nou în minutul 73, după o nouă schemă la o fază fixă. Calhanoglu a aruncat balonul în careu, în colțul careului mic, la Akanji, care l-a trimis în fața porții pentru fundașul olandez, care n-a iertat din apropiere.

Meciul a fost relansat în minutul 89, când Da Cunha a reușit să înscrie din penalty, dar Como n-a mai reușit să egaleze.

Inter a ajuns astfel la 75 de puncte după 32 de etape și are un avans de 9 lungimi față de Napoli și 12 față de AC Milan.

