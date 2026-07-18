Dalian Yingbo - Shandong Taishan 3-1. Nicolae Stanciu (33 de ani) a marcat ultimul gol al echipei sale în victoria de sâmbătă.

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Căpitanul echipei naționale traversează o perioadă excelentă în China. Stanciu a marcat pentru a treia etapă consecutiv și a risipit orice emoție pentru Dalian Yingbo în duelul cu Shandong Taishan.

FOTO. Nicolae Stanciu a pus-o în vinclu! Căpitanul naționalei, o nouă reușită pentru Dalian Yingbo

Dalian Yingbo a deschis scorul în minutul 16 prin Frank Achampong (32 de ani).

Șase minute mai târziu, Cephas Malele (32 de ani), fostul atacant al celor de la FC Argeș și CFR Cluj, a „dublat” avantajul gazdelor.

Shandong Taishan a redus din diferență prin Valeri Qazaishvili (33 de ani), dar apoi a venit rândul lui Nicolae Stanciu să iasă la rampă.

În minutul 56, Achampong i-a pasat perfect internaționalului român, în apropierea punctului cu var. Stanciu nu a stat pe gânduri și a șutat din prima, trimițând mingea imparabil în vinclu.

Pentru Stanciu, reușita de sâmbătă a fost cea cu numărul 6 pentru Dalian Yingbo, la care se mai adaugă două pase decisive, într-un total de 15 apariții.

Echipa căpitanului naționalei se află pe locul 3 în primul eșalon din China, însă e la 15 puncte în spatele liderului Chengdu Rongchen, după 18 etape disputate.

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