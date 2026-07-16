CFR nu și-a plătit datoria Anunț despre restanța de 1,4 milioane de euro. Termenul dat de UEFA a trecut » Clujenii riscă excluderea din cupele europene

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a oferit detalii noi despre datoria de 1,4 milioane de euro pe care clubul trebuia să o plătească pe 15 iulie.

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Problemele financiare ale clubului din Gruia nu sunt noi. CFR Cluj a primit licența UEFA pentru sezonul 2026-2027, dar a fost ulterior sancționată de forul european cu o amendă în valoare de 200.000 de euro pentru restanțe. Mai mult, a fost amenințată cu excluderea din cupele europene.

Ioan Varga: „Am derogare de la UEFA pentru o săptămână”

Inițial, CFR Cluj trebuia să plătească datoria până miercuri, 15 iulie. Ioan Varga a anunțat că UEFA a prelungit termenul cu încă o săptămână.

„Eu sunt în Africa acum și îmi pregătesc plecarea, până duminică să fiu acasă. Am derogare de la UEFA pentru o săptămână. Voi plăti totul, nu există vreo problemă. Eu nu am ajuns acasă până acum, pentru că este complicat să vin de aici în România.

Când voi ajunge acasă se va rezolva totul, se fac toate plățile. Întotdeauna am plătit, nu au fost probleme. UEFA m-a înțeles, a văzut că suntem plătitori. Eu fac eforturi, muncesc.

Și datoria de luna trecută a fost plătită fără probleme. Tocmai de asta am primit și derogare, pentru că UEFA a văzut că am plătit mereu”, a declarat Ioan Varga, conform digisport.ro.

În caz că datoriile nu vor fi achitate, atunci UEFA ar putea să o excludă pe CFR Cluj din competițiile europene.

Ce urmează pentru CFR Cluj în noul sezon

Ardelenii vor evolua în turul doi din Conference League, cu învingătoarea dublei dintre Alashkert și Yelimay Semey, formații care au remizat în tur, 1-1.

Returul este programat astăzi, 16 iulie, atunci când CFR își va afla adversara pe care o va întâlni pe 23 și 30 iulie.

Până atunci, CFR va debuta în noul sezon al Ligii 1, sâmbătă, 18 iulie, de la 18:30, pe terenul celor de la Oțelul Galați.

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