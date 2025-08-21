Asta e culmea!  A dat 5 pase decisive la umilința CFR-ului și a venit nervos la interviuri: „Sunt al dracului de supărat!”

În ciuda prestației foarte bune din această seară, Layouni a declarat la finalul partidei că este nervos din cauza unor greșeli colective făcute cu ușurință.

Amor Layouni, după meciul cu CFR: „Sunt al dracului de supărat”

„ Sunt al dracului de supărat, ca să fiu sincer. Toată săptămâna am vorbit să nu mai pierdem în mod stupid balonul și să luăm prostește goluri. Mă enervează al naibii că am făcut-o din nou azi.

Jucăm un fotbal grozav. Asta am vorbit să facem și am reușit-o și astăzi. Așa că sunt nervos”, a declarat Layouni, conform aftonbladet.se.

Hacken - CFR Cluj 7-2 . Dezastru pentru clujeni în play-off -ul Conference League

CFR a fost înfrântă la scor de Hacken, în Suedia, în prima manșă a play-off-ului din Conference League, cu scorul de 7-2.

Gustafson a reușit o dublă în minutele 2 și 34, Andersen a înscris în minutul 18 și Svanback în minutul 24. Celelalte goluri au fost marcate de Brusberg în minutul 49 și Dembe, în minutele 61 și 70.

Golurile lui CFR au fost marcate de Korenica în minutul 38 și Andrei Cordea în minutul 50.

