Hacken n-are milă Adversara CFR-ului nu dă semne că se va menaja în Gruia! A făcut show și în campionat!

Varnamo - Hacken 1-5. Adversarii celor de la CFR Cluj s-au distrat și în ultimul meci de campionat, după victoria de joi contra ardelenilor, 7-2.

Returul CFR Cluj - Hacken se joacă joi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

CFR Cluj a suferit un eșec drastic în fața suedezilor, 2-7, și n-au reușit să-și revină nici duminică în campionat, pierzând scor 1-4 la Galați.

Varnamo - Hacken 1-5 . Încă un „antrenament” bifat de adversara clujenilor

Hacken i-a administrat CFR-ului o lecție de fotbal joia trecută, în turul play-off-ului din Conference League, iar duminică nu a avut milă nici de Varnamo, ultima clasată din prima ligă suedeză.

Adversarii formației din Gruia s-au impus cu 5-1 în deplasare, Svanback fiind autorul unei „duble” după ce a marcat și a pasat decisiv și în turul cu CFR.

Hacken a avut parte de o primă jumătate de sezon modestă, fiind pe locul 9, cu 26 de puncte după 21 de etape, însă pare să se afle acum într-o mare revenire de formă, fiind deja cu un pas în faza principală din Conference League.

Returul cu CFR Cluj se va juca joi, de la 20:30, unde echipa noastră va avea o misiune extrem de dificilă, recuperarea unui handicap de 5 goluri.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport