CFR Cluj a primit interdicție la transferuri din partea FIFA, la o zi distanță după ce forul internațional a luat o decizie similară în cazul celor de la UTA Arad.

Ioan Varga, patronul ardelenilor, a confirmat și el situația în care se află clubul.

CFR Cluj se află într-o situație critică după primele 10 etape din Liga 1, fiind pe locul 12 în Liga 1, cu doar 8 puncte. Acum, situația formației din Gruia s-a complicat și la nivel de transferuri.

CFR Cluj a primit interdicție pentru transferuri

Interdicția primită de ardeleni a venit după ce Fiorentina a făcut plângere la adresa acestora, deoarece încă nu a încasat banii pentru Louis Munteanu, jucător transferat în vara lui 2024.

„Transferurile sunt blocate, dar nu este o chestiune gravă, în sensul în care săptămâna viitoare am convenit cu Fiorentina să facem plata acelor 400.000 de euro, care înseamnă rata scadentă prezentă.

Italienii mi-au explicat că au trebuit să facă aceste demersuri, nu din răutate față de CFR sau din lipsă de răbdare, ci fiindcă trebuie să își facă și ei calculele financiare pe circuit intern.

Urmează să mai plătim apoi încă 1,6 milioane de euro rate viitoare”, a spus Ioan Varga, potrivit gsp.ro.

Până la achitarea datoriei, CFR va putea transfera doar jucători liberi de contract.

Louis Munteanu a ajuns în Gruia în vara anului trecut, reușind un sezon anterior foarte bun, în care a devenit golgheterul Ligii 1, cu 23 de reușite.

