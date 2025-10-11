Islam Slimani (37 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a făcut show în amicalul formației ardelene cu Gloria Bistrița, scor 3-0.

Slimani a ajuns la CFR Cluj în luna septembrie, fiind liber de contract, după ce angajamentul său la trupa algeriană Belouzidad nu a fost prelungit.

Slimani a făcut SHOW în amicalul CFR-ului

În pauza pentru meciurile echipelor naționale, CFR Cluj a disputat un meci amical împotriva celor de la Gloria Bistrița, formație aflată la subsolul clasamentului din Liga 2.

Trupa lui Andrea Mandorlini s-a impus fără probleme, după ce Islam Slimani a contribuit la toate cele 3 goluri marcate de CFR Cluj.

Atacantul algerian a marcat două goluri în prima repriză, în minutele 2 respectiv 28. Totodată, el i-a pasat decisiv lui Șfaiț la golul de 3-0.

De la venirea sa la CFR, Slimani a jucat două meciuri pentru CFR, reușind să ofere o pasă decisivă în remiza cu UTA Arad, scor 1-1.

Islam Slimani a petrecut cea mai bună perioadă din carieră la Leicester, când era cotat la 25.000.000 de euro. Atacantul a marcat 13 goluri pentru „vulpi”

De-a lungul carierei sale, Slimani a jucat la formații importante ale Europei. El a înscris în tricoul celor de la Newcastle, Fenerbahce, Sporting, Anderlecht sau Lyon.

În acest moment, conform transfermarkt.com, Islam Slimani este cotat la 500.000 de euro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport