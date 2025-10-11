Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru  GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal” +10 foto
Răzvan Marin. Foto: Sportpictures
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”

Ionuț Cojocaru , Cristian Munteanu
Publicat: 11.10.2025, ora 20:09
Actualizat: 11.10.2025, ora 20:28
  • Petre Marin (52 de ani), tatăl lui Răzvan Marin, a confirmat pentru GOLAZO.ro că fiul său este apt de joc și a revenit la antrenamentele echipei naționale.
  • România - Austria se va disputa duminică, de la 21:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Joi, la o zi după victoria din amicalul cu Moldova, scor 2-1, Mircea Lucescu a decis să-l cheme în lot pe Adrian Șut pentru partida crucială cu Austria, după ce Răzvan Marin ar fi acuzat probleme medicale.

Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat că mijlocașul poate juca împotriva Austriei: „Era normal”

Totuși mijlocașul lui AEK s-a antrenat normal înaintea meciului cu Austria.

Mai mult, rezultatele RMN-ului au confirmat că fotbalistul este apt de joc.

Tatăl fotbalistului, Petre Marin, a confirmat în această seară, pentru GOLAZO.ro, că Răzvan poate fi utilizat de Mircea Lucescu:

S-a întâmplat ceea ce era normal să se întâmple. Eu am mai spus asta. Informația e corectă (n.r. că e apt de joc). Mai mult nu am ce să spun Petre Marin

Răzvan Marin s-a transferat în această vară la AEK Atena, unde a adunat 13 meciuri și a marcat de două ori.

FOTO Imagini de la antrenament oficial al României

Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (2).jpg
Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (2).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (1).jpg Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (2).jpg Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (3).jpg Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (4).jpg Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (5).jpg
+10 Foto
Ce a declarat inițial Mircea Lucescu

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Austria, Mircea Lucescu a precizat că fotbalistul nu s-a antrenat și că ar putea avea anumite leziuni musculare, care s-ar putea agrava.

„Cu siguranță e o situație în care nu există altă soluție decât Răzvan să nu joace.

Nu s-a antrenat toată săptămâna. M-aș bucura foarte mult să nu aibă vreo problemă care să-l țină departe de terenul de joc, așa cum s-a întâmplat cu foarte mulți alți jucători.

Galerie foto (8 imagini)

Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (3).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (4).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (5).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (6).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (7).jpeg
+8 Foto
Cel mai important lucru pentru el în momentul de față este să se refacă. Pentru că asta e meseria lui, pentru că asta își dorește foarte mult.

Eu nu forțez niciodată jucătorii care resimt ceva, pentru că dacă resimt, asta înseamnă că e o ruptură microscopică, care se poate accentua și poate duce la o perioadă foarte lungă în afara terenului de joc.

Deci vom vedea, o să facă un RMN, dar vreau să spun foarte clar, m-aș bucura pentru el să nu fie foarte grav”, a declarat Mircea Lucescu.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Lotul României pentru meciul cu Austria

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 5/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 26/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 6/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Adrian ȘUT (FCSB 8/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 2/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 40/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1),  Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 48/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 2/1), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 5/0).

