CFR Cluj răspunde acuzațiilor Iuliu Mureșan a lămurit situația lui Islam Slimani: „Nu a venit pentru bani la noi” » Ce salariu avea algerianul
Iuliu Mureșan FOTO: YouTube / CFR Cluj
CFR Cluj răspunde acuzațiilor Iuliu Mureșan a lămurit situația lui Islam Slimani: „Nu a venit pentru bani la noi” » Ce salariu avea algerianul

alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 13:51
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 13:52
  • Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre despărțirea formației clujene de Islam Slimani (37 de ani).
  • Presa din Africa a acuzat clubul din Gruianu i-ar fi achitat salariile fotbalistului.

Islam Slimani, cunoscutul atacant care a trecut pe la Leicester City, Olympique Lyon sau Sporting, a prins doar 3 minute în ultimele cinci partide ale trupei lui Daniel Pancu.

Iuliu Mureșan a lămurit situația lui Slimani: „Nu a venit pentru bani la noi. Își va primi banii”

„Noi, împreună cu Daniel Pancu, ne-am bazat pe el și am sperat că ne va ajuta mai mult. Are o vârstă, totuși. Din păcate, nu ne-a ajutat cum ne-am fi dorit și acesta este singurul motiv pentru care s-a produs despărțirea. Am făcut o reziliere amiabilă. A dat mult mai puțin decât am sperat și atunci nu avea sens să o mai lungim.

Conform acordului pe care l-am făcut, Slimani își va primi toți banii. Nu este nicio problemă, este rezolvată deja situația. El nu a venit pentru bani la noi, a vrut să joace și să-și ajute naționala la Cupa Mondială.

El câștiga 100.000 de euro în apogeul său. La noi a avut 5.000 de euro lunar, apoi i-am mărit la 10.000 de euro pe lună. Nu putea să vină ca amator, trebuia să-i dăm un salariu”, a spus Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

Ca om, Slimani este deosebit, nu este cu nasul pe sus, nu făcea pe grozavul. A încercat să ajute, era un exemplu pentru colegii lui, în special pentru cei mai tineri. Doar că are o vârstă și, mai ales ca atacant, este greu să ții pasul, nu este suficientă experiența. Nu joacă numele. Am reziliat amiabil, în două zile ne-am înțeles cu totul. Iuliu Mureșan

După despărțirea de CFR, presa din Africa a notat că fotbalistul nu ar fi încasat niciun ban pe durata perioadei petrecute în Gruia.

„Deși câștiga doar 5.000 de euro pe lună, jucătorul originar din Alger nu a primit niciun salariu de la sosirea sa, pe fondul gravelor dificultăți financiare ale clubului.

În plus, era ținta criticilor fanilor, care îi puneau la îndoială angajamentul”, au notat cei de la afrik-foot.com.

16 meciuri
a adunat Slimani în tricoul celor de la CFR Cluj, perioadă în care a marcat un singur gol, în remiza cu Csikszereda, scor 2-2, disputată pe 16 octombrie 2025

