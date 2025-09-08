Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) l-a confundat pe Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) cu Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), la o emisiune în direct.

Aryna Sabalenka și Carlos Alcaraz, cei doi campioni de la US Open, au fost invitați la o emisiune din Statele Unite.

Cei doi au vorbit despre succesul de la Flushing Meadows și au oferit un moment amuzant.

Aryna Sabalenka l-a confundat pe Alcaraz cu Sinner

Sportiva din Belarus a vorbit despre cât de groaznică este la dans și s-a referit în mod eronat la colegul ei, numărul 1 mondial, ca fiind „Jannik” - adică Sinner, cel pe care Alcaraz l-a învins în finala de duminică.

„Sunt groaznică la dans, dar încerc să dau tot ce pot. Întotdeauna aleg cele mai ușoare mișcări.

Trebuie să vezi prima încercare, e un dezastru. Apropo, am avut o postare pe TikTok cu Jannik...” a spus Sabalenka, citată de express.co.uk

În momentul în care și-a dat seama de gafa făcută, Sabalenka a încetat imediat să vorbească, acoperindu-și gura cu mâna, parcă uimită și ea de afirmația făcută.

Carlos s-a ridicat în glumă de pe scaun, pentru a pleca. Amuzat și el, spaniolul s-a așezat apoi la loc și a replicat râzând:

„E ora nouă dimineața, nu-ți face griji. Totul e în regulă. Nu am auzit nimic, nu-ți face griji!”.

E teve vídeo no tiktok com Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka ❤️



Obrigada por isso Aryna 😅😂 pic.twitter.com/bb1clOUEYY — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) September 8, 2025

Sabalenka și-a cerut scuze și a spus: „E cel mai jenant moment din viața mea. Putem să tăiem?”.

Ulterior, cei doi campioni de la US Open au încheiat segmentul cu un toast cu șampanie.

„Încă miros a șampanie”, a recunoscut lidera mondială referindu-se la petrecerea după finala câștigată în fața sâmbătă, scor 6-3, 7-6(3), cu Amanda Anisimova (24 de ani, #9 WTA).

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport