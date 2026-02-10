Fanii Rapid, furioși în Gruia VIDEO: Jucătorii lui Costel Gâlcă, puși la zid după eliminarea din Cupa României: „Rușine să vă fie!” +43 foto
10.02.2026
  • CFR Cluj - Rapid 1-1. Dezamăgire totală în tabără giuleștenilor, după ce echipa a ratat primul obiectiv al sezonului.
  • Elevii lui Costel Gâlcă au obținut doar un punct în deplasarea de la Cluj și au fost eliminați din Cupa României, fiind taxați dur la final de suporterii care au făcut deplasarea.

Rapid avea nevoie de o victorie pentru a obține calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, trofeu care se număra printre principalele obiective ale clubului în acest sezon.

CFR Cluj - Rapid 1-1. Jucătorii lui Gâlcă, puși la zid de suporteri după eliminarea din Cupă

La finalul partidei, jucătorii au mers în fața suporterilor, care au făcut deplasarea la Cluj, aceștia fiind complet iritați de ratarea calificării.

Mai multe înjurături s-au auzit din peluza destinată fanilor veniți de la București, Alex Dobre și Alex Pașcanu fiind printre jucătorii luați în vizor de fani.

Ulterior, suporterii aflați în peluză au scandat: „Rușine, rușine să vă fie!”, la adresa propriilor jucători.

În același timp, la tribuna a doua, pe colț, s-au aflat tot suporteri rapidiști, veniți din provincie, care i-au aplaudat pe elevii lui Costel Gâlcă.

