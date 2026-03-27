CFR Cluj a stins un litigiu de 200.000 de € Ardelenii au plătit sub amenințarea depunctării, dar n-au scăpat total de griji

CFR Cluj a închis litigiul cu impresarul Cătălin Sărmășan. Clubul din Gruia a achitat integral datoria stabilită de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, evitând astfel sancțiuni sportive care ar fi putut influența clasamentul.

Comisia de Disciplină și Etică a FRF a anunțat că dosarul a fost închis: „Comisia a dispus încetarea executării și închiderea dosarului ca urmare a achitării debitului de către debitorul FC CFR 1907 Cluj SA față de creditorul Cătălin Sărmășan Football Management S.R.L”.

Decizia vine după ce CFR Cluj a pierdut litigiul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv și risca sancțiuni severe, inclusiv depunctarea, dacă nu achita suma de aproximativ 200.000 de euro.

Conflictul dintre cele două părți a pornit de la transferul portarului Răzvan Sava la Udinese, realizat în august 2024 pentru 2.537.500 de euro.

Conform contractului de reprezentare, impresarul avea dreptul la un comision de 10% din valoarea transferului, ajustat cu contribuția de solidaritate FIFA, rezultând suma totală de 241.062,50 euro.

Cum a apărut litigiul

Înțelegerea dintre club și agent prevedea plata comisionului proporțional cu tranșele încasate din transfer. Suma urma să fie achitată în cinci rate egale, între august 2024 și septembrie 2026.

Problemele au apărut după ce CFR Cluj a încasat de la Udinese prima tranșă fără a notifica impresarul și, ulterior, a cesionat restul ratelor către o bancă din Germania printr-un contract de factoring.

Clubul a preferat să primească rapid lichidități, încasând în avans 1.928.500 de euro pentru tranșe în valoare totală de 2.030.000 de euro.

Din comisionul total, CFR Cluj i-a achitat lui Cătălin Sărmășan doar suma aferentă primei tranșe, aproximativ 48.000 de euro, restul rămânând neachitat, în ciuda notificărilor repetate.

Argumentele respinse de TAS

În fața TAS, CFR Cluj a susținut că plata comisionului ar trebui făcută doar după încasarea efectivă a fiecărei tranșe de la clubul italian, încercând să prezinte cesiunea ca pe un împrumut garantat.

Tribunalul de la Lausanne a respins însă această interpretare și a stabilit că, prin factoring, clubul a încasat practic banii în avans. În consecință, comisionul agentului trebuia plătit proporțional cu sumele deja încasate, indiferent de mecanismul financiar folosit.

Decizia finală a obligat CFR Cluj să achite 212.050 de euro, sumă compusă din restul comisionului, penalități pentru întârziere și sancțiuni pentru lipsa notificării agentului.

CFR Cluj n-a scăpat de amenințarea depunctării

CFR Cluj a șters o datorie, dar are n-a scăpat complet de probleme. Comisia de Disciplină și Etică a FRF a anunțat pe 18 martie că gruparea din Gruia riscă să fie depunctată și să nu mai poată transfera sau legitima jucători dacă nu-și va achita toate datoriile față de un alt impresar.

Clujenii trebuie să-i achite lui Lucian Marinescu aproximativ 70.000 de euro, reprezentând un comision de transfer neonorat de doi ani.

CFR Cluj are termen până pe 15 aprilie 2026 să facă dovada plății.

