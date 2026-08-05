CFR Cluj vs. Tromso Cote și statistici  de la Don.ro, partenerul oficial al CFR Cluj
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CFR Cluj vs. Tromso Cote și statistici de la Don.ro, partenerul oficial al CFR Cluj

alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 17:13
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 18:29
  • CFR Cluj, una dintre cele două reprezentante ale României rămase în cupele europene, va da un „examen” dificil în turul al treilea preliminar din Conference League.
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Ardelenii primesc joi, 6 august, vizita celor de la Tromso, în manșa tur din această etapă a calificărilor din cupelor europene. Partida se va juca pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca joi, de la ora 19:30.

În secțiunea pariuri sportive online pe Don.ro (L1234101W001500 ONJN, 18+), partenerul oficial al celor de la CFR Cluj, sunt afișate cotele pentru confruntarea CFR Cluj vs Tromso, dar și câteva statistici foarte interesante cu privire la istoricul gazdelor în ultimele meciuri.

Statistici CFR Cluj în Conference League

Conform statisticilor afișate de Don, CFR Cluj a marcat prima în 11 din ultimele 14 partide jucate în Conference League. „Feroviarii” primesc o cotă de 2.00 pentru a deschide scorul în meciul de joi, iar Tromso are cotă 1.86 să deschidă scorul. Varianta „Niciun gol” primește cota 9.50.

În ceea ce privește pariul de tip „Ambele echipe marchează” (GG), statistica este din nou una interesantă. Ambele formații au marcat în doar unul din precedentele 15 meciuri jucate în Gruia de CFR Cluj în Conference League. Varianta GG primește o cotă de 1.80, iar pentru NGG (nu marchează ambele echipe), cota este 1.90.

CFR Cluj vs. Tromso Cote și statistici  de la Don.ro, partenerul oficial al CFR Cluj CFR Cluj vs. Tromso Cote și statistici  de la Don.ro, partenerul oficial al CFR Cluj

Operatorul oferă, desigur, și variante de pariu solist. CFR Cluj este văzută cu a doua șansă, chiar dacă a câștigat 11 din precedentele 14 meciuri jucate acasă. „Feroviarii” primesc o cotă de 2.66 pentru un succes la final. Tromso este considerată favorită, cu o cotă de 2.40. Varianta de egal primește cota de 3.25.

Desigur, se poate miza și pe selecția „Echipa care va conduce la pauză”, iar statisticile ne arată că CFR Cluj a condus la pauză în opt din precedentele 14 meciuri de acasă în Conference League.

Selecția „CFR Cluj conduce la pauză” primește o cotă de 3.33, cea în care „Tromso este în avantaj la pauză” are o cotă de 2.90, iar un rezultat de egalitate la pauză este cotat cu 2.10.

Alte cote pariuri pentru CFR Cluj vs. Tromso

Pe lângă pariurile clasice și altele bazate pe statistici, Don oferă și cote mărite pe unele opțiuni de pariuri din meci, cum ar fi:

  • CFR Cluj să câștige ambele reprize (1/1) – cota 7.00 mărită la 8.50.
  • Egal la final și GG (X & GG) – cota 4.33 mărită la 4.70.
  • Ambele marchează și peste 2,5 goluri (GG & 3+) – cota 2.28 mărită 2.42.
  • Ambele echipe să înscrie – NU – cota 1.90 mărită la 2.07.
  • Tromso va marca primul gol în meci – cota 1.96 mărită la 2.10.

CFR Cluj, calificare fără emoții în turul precedent din Conference League

CFR Cluj a terminat sezonul precedent din Superliga pe poziția a treia și a intrat direct în turul al doilea preliminar din Conference League. „Feroviarii” au dat peste armenii de la Alashkert. Turul s-a jucat la Erevan, iar returul la Cluj-Napoca.

Confruntarea din tur s-a terminat la egalitate, scor 1-1, după ce armenii au deschis scorul. La retur, CFR Cluj a făcut instrucție cu formația din Armenia, reușind să câștige cu 3-0 la final. Clujenii s-au calificat în turul al treilea preliminar cu 4-1 la general.

„Feroviarii” reprezentă România și Superliga în cupele europene alături de Universitatea Craiova. Cele două formații vor juca împotriva a două formații din țările nordice: Tromso, respectiv KuPS. Ardelenii dispută turul pe teren propriu, iar returul se va juca în Norvegia o săptămână mai târziu.

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