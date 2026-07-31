„O noapte extraordinară” Muhar și Fică, entuziasmați după calificarea obținută de CFR Cluj + ce au spus despre problemele financiare
Karlo Muhar. Foto: Sport Pictures
Conference League

„O noapte extraordinară” Muhar și Fică, entuziasmați după calificarea obținută de CFR Cluj + ce au spus despre problemele financiare

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 00:10
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 00:10
  • CFR Cluj - Alashkert 3-0. Alin Fică și Karlo Muhar au oferit primele reacții după calificarea în turul 3 preliminar din Conference League.
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Formația din Gruia este singura care a reușit să treacă mai departe, joi, în competiția europeană.

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Karlo Muhar: „O noapte extraordinară petrecută în Gruia”

„E foarte frumos, înapoi în Europa, o noapte extraordinară petrecută în Gruia. Abia așteptam acest moment și în sfârșit a sosit, jucăm în Europa și e foarte frumos să-mi reamintesc unele momente. Sper să continuăm tot așa.

Am pus presiune încă de la început, am dat niște centrări bune, am început să jucăm, să punem mai multă presiune, cu multe centrări, am trimis pe toată lumea în careu și am fost și eu acolo și am marcat.

Vom vedea ce va fi cu Tromso. E evident că echipele scandinave sunt foarte greu de învins, așa că ne vom pregăti pentru asta.

Sincer, nu știu nimic despre ei, dar îi vom studia și sperăm să ne continuăm parcursul cu succes”, a declarat Muhar, la Digi Sport.

Întrebat despre problemele financiare ale clubului, Muhar a transmis:

„Desigur, pe teren, în afara terenului, la antrenamente, în ceea ce privește fotbalul, noi trebuie să ne comportăm ca niște profesioniști, așa că dau tot ce am mai bun.

Îmi respect contractul și sper că și ei îl vor respecta la rândul lor. Sper că vom găsi o soluție bună”.

Alin Fică: „Ne-am pregătit timp de o săptămână”

Marcator al golului care a închis tabela, Fică speră ca CFR să păstreze ritmul și în meciurile viitoare.

„Este o victorie muncită a noastră, ne-am pregătit timp de o săptămână, de la meciul trecut. Am analizat foarte bine adversarul și ne bucurăm că astăzi ne-am calificat cu o victorie categorică.

Așa ne-am propus în vestiar, să mergem sus peste ei, să mergem în presing în primele 15-20 de minute. Mă bucur că am reușit să ne facem meciul mai ușor și acum, de mâine, ne gândim la viitorii adversari din campionat și din Europa.

Este un bonus pentru mine că am marcat. Vreau să-mi fac treaba aici, la echipa asta. Mă bucur că Mister și staff-ul au încredere în mine, iar eu vreau să dau totul pe teren cât timp sunt aici”, a spus Alin Fică.

În privința problemelor financiare de la club, Fică este și mai optimist decât Muhar:

„Nu, nu sunt îngrijorat. De când sunt aici toate problemele s-au rezolvat. Mă bucur pentru că lumea, chiar și presa, vorbește despre noi.

Dar pe noi doar ne motivează lucrurile acestea, ca să ne facem cât mai bine treaba, iar apoi sunt sigur că totul se va așeza”.

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