S-au încins spiritele la Cluj! FOTO. Conflict în drum spre vestiare la CFR - UTA Arad » Camora a sărit la adversari

CFR CLUJ - UTA ARAD 1-1. Un conflict între mai mulți jucători ai celor două echipe s-a ivit pe drum spre tunelul ce ducea la vestiare.

După fluierul de final al primei reprize, Marcus Coco, fundașul lateral ajuns recent la CFR, l-a îmbrâncit pe Alin Roman, mijlocașul arădenilor.

CFR CLUJ - UTA ARAD 1-1 . Spiritele s-au încins la pauză

Mario Camora, căpitanul clujenilor, a sărit în ajutorul coechiperului său și i-a dat și el un brânci lui Roman, ca mai apoi Andrea Padula, fundașul oaspeților, să intervină și el.

Ulterior, după intervenția mai multor oameni din staff-ul celor două echipe, spiritele s-au calmat, însă Camora și Roman s-au ales cu un cartonaș galben din partea „centralului” Andrei Chivulete.

„Sunt chestii care se întâmplă la fotbal, nu a fost nimic, nu avem nicio problemă!” , a spus Camora la Digi Sport, la finalul partidei.

CFR Cluj și UTA Arad și-au împărțit punctele

La 10 minute după reluarea jocului, Marcus Coco și-a trimis mingea în proprie poartă, la doar al doilea meci disputat în tricoul celor de la CFR Cluj.

Formația antrenată de Andrea Mandorlini a egalat prin Lorenzo Biliboc, în minutul 60. Ambele echipe au forțat pentru victorie, dar tabela nu s-a mai schimbat până la final.

De precizat că la CFR Cluj a debutat și Kurt Zouma. Câștigător de UEFA Champions League, cu Chelsea, stoperul a fost trimis pe teren în minutul 80, chiar în locul lui Marcus Coco. S-a ales și cu un cartonaș galben, la doar 6 minute după ce a intrat pe gazon.

