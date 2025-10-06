„Ei sunt împărați”  Mirel Rădoi s-a enervat la flash-interviul de după meciul cu FCSB: „Cine sunt oamenii care spun asta?” +48 foto
Mirel Rădoi FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
„Ei sunt împărați" Mirel Rădoi s-a enervat la flash-interviului de după meciul cu FCSB: „Cine sunt oamenii care spun asta?"

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 06.10.2025, ora 00:06
Actualizat: 06.10.2025, ora 00:07
  • FCSB - U CRAIOVA 1-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre partida pierdută de echipa sa pe Arena Națională.

Universitatea Craiova a pierdut derby-ul etapei #12 din Liga 1 cu FCSB și a ratat șansa de a reveni pe prima poziție a campionatului, loc ocupat în acest moment de Rapid.

FCSB - U CRAIOVA. Mirel Rădoi, la finalul partidei: „Sunt mulțumit de băieți”

Tehnicianul oltenilor s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi, însă a ținut să vorbească și despre deciziile arbitrilor.

„Am început foarte bine meciul. După aceea a fost acea fază pe care nu vreau să o comentez (n.r. penalty-ul acordat la duelul Screciu-Stoian). Sunt mulțumit de băieți, de felul în care au abordat această partidă. Nu am ce să le reproșez.

Ne-am obișnuit să luăm cartonaș roșu, facem și la antrenament exerciții de inferioritate. Sunt foarte mulțumit de atitudine și joc. Rezultatul e supărător, dar nu e un capăt de țară. Până acum nicio echipă nu e calificată în play-off, deci nu e o tragedie.

Ei (n.r. arbitrii) sunt împărați. Eu n-am nicio formă de protest, dar miercuri am fost invitați la adunarea cluburilor. Mi-am anunțat prezența dar nu mă duc. Asta e singura formă de protest. Ce au văzut ei nu știu, pentru că probabil văd alte faze decât vedem noi”, a declarat Mirel Rădoi.

FCSB - U Craiova FOTO GOLAZO (6).jpg
FCSB - U Craiova FOTO GOLAZO (6).jpg

Rădoi s-a enervat atunci când a fost întrebat de relația cu Baiaram

„Cred că am lămurit că n-am avut nicio discuție cu Baiaram (n.r. legat de motivul pentru care nu l-a folosit titular). Dacă începem să inventăm lucruri...

Dacă am lămurit asta de două ori, cum puteți să inventați iar asta? Dacă vreți doar să faceți o polemică o faceți degeaba.

E a treia oară când mă întrebați asta. Cine sunt oamenii care spun asta? Veniți cu un nume, spuneți cine a zis asta!”, a spus Rădoi.

Mirel Rădoi îl apără pe Mircea Lucescu

Tehnicianul Universității Craiova l-a apărat pe selecționerul Mircea Lucescu, după ce acesta a fost jignit de Marian Iancu, fostul finanțator de la Poli Timișoara.

„Nu vreau să vorbesc despre echipa națională. Dacă noi acum începem să discutăm alegerile lui Mircea Lucescu...cum am văzut de dimineață că domnul Lucescu a fost jignit în direct. Dacă lui i se întâmplă asta, înseamnă că noi ceilalți nu însemnăm nimic.

Eu am un respect imens pentru Răzvan, nici nu pot vorbi de Mircea Lucescu. Am și avut o discuție cu el înainte de barajul cu Islanda și mi s-a părut un om fenomenal. Dacă mă apuc să vorbesc despre deciziile lui, sincer vă spun, aș fi penibil”, a conchis Mirel Rădoi.

Mă faci escroc ordinar? Am escrocat eu pe cineva? Băi, dobitocule, care ești tu, Mircea Lucescu, eu n-am escrocat pe nimeni.

Eu am plătit taxe și impozite statului român. 1,2 miliarde de euro. Asta am plătit eu din munca mea fără să lucrez la stat. Ei au considerat că n-am plătit încă 30 de milioane.

Ca să mă faci tu escroc și să te aștepți că eu nu răspund, ai greșit. Și de aici încolo, te voi ține numai în alarme”, a declarat Marian Iancu, la Digi Sport.

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 fcsb
Prezență - surpriză pe Arenă  Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Superliga
05.10
Prezență - surpriză pe Arenă Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Citește mai mult
Prezență - surpriză pe Arenă  Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Tenis
05.10
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Citește mai mult
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Superliga
05.10
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Citește mai mult
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Handbal
05.10
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Citește mai mult
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea

