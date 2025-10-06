„Noi încă suntem jos” Florin Tănase, despre lipsa de omogenitate de la FCSB: „Nu e ușor când schimbi atâția jucători” +10 foto
Florin Tănase foto: GOLAZO.ro
„Noi încă suntem jos” Florin Tănase, despre lipsa de omogenitate de la FCSB: „Nu e ușor când schimbi atâția jucători”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Ștefan Neda , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 06.10.2025, ora 00:02
  • FCSB - U CRAIOVA 1-0. Florin Tănase, 30 de ani, a tras primele concluzii după victoria în fața formației lui Mirel Rădoi.
  • Marcatorul unicului gol al meciului, Tănase crede că victoria este meritată, mai ales pentru o echipă ca FCSB, care efectuează multe schimbări.

Campioana României a reușit să lege două victorii consecutive în Liga 1 și mai redus din diferența față de echipele aflate în aceste moment pe locurile de play-off.

FCSB - Craiova 1-0. Florin Tănase: „Nu e ușor când schimbi atâția jucători”

„Este o victorie foarte importantă, împotriva unei echipe foarte bune, care joacă un fotbal ofensiv. Suntem bucuroși că am obținut cele trei puncte și cu aceste puncte ne apropiem de locurile de play-off.

Dacă pierdeam, lucrurile erau foarte dificile pentru a mai prinde locurile de play-off. Dar această victorie cu siguranță ne va da încredere și sperăm să legăm mai multe.

A fost dificil în startul sezonului pentru că ați observat multe schimbări. Lucrul acesta nu e ușor pentru o echipă, să schimbe atâți ajutători de la meci la meci. Și nu te ajută nici pentru omogenitate, nici pentru nimic. 

Acum sperăm să creștem, că mai e marjă de creștere ca joc”, a declarat Tănase după meci.

Întrebat dacă dialogul cu Istvan Kovacs din teren a fost unul aprins, Tănase a răspuns:

„Nu, nu a fost aprins. Poate așa vi s-a părut. Datorită atmosferei, se cânta pe stadion, nu poți să vorbești cum vorbim noi aici.

Sincer, la penalty-ul al doilea era greu să vezi acea mână, părerea mea. 

FCSB - U Craiova, penalty aparat de Isenko Captura Prima Sport (3).jpg
FCSB - U Craiova, penalty aparat de Isenko Captura Prima Sport (3).jpg

FCSB - U Craiova, penalty aparat de Isenko Captura Prima Sport (2).jpg FCSB - U Craiova, penalty aparat de Isenko Captura Prima Sport (3).jpg FCSB - U Craiova, penalty aparat de Isenko Captura Prima Sport (4).jpg FCSB - U Craiova, penalty aparat de Isenko Captura Prima Sport (1).jpg FCSB - U Craiova, penalty aparat de Isenko Captura Prima Sport (5).jpg
+10 Foto
Și la primul nu era poziționat în partea aceasta, în stânga, de unde se putea vedea. A fost un arbitraj bun, după părerea mea. Are experiență, îl știm. În seara asta nu cred că avem ce să-i reproșăm”.

FCSB - U Craiova FOTO GOLAZO (3).jpg
FCSB - U Craiova FOTO GOLAZO (3).jpg

FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (1).jpg FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (2).jpg FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (3).jpg FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (4).jpg FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (5).jpg
+48 Foto
Cât despre șansele la titlu și lupta la primele locuri, jucătorul a transmis:

„Ce lupte să fie sus? Noi nu suntem de luptele de sus, noi suntem jos încă. Mai întâi trebuie să obținem câte puncte. Câte avem? Mai trebuie să obținem 14 victorii, să vedem”.

VIDEO. Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Universitatea Craiova liga 1 Istvan Kovacs Florin Tanase fcsb
09:32
Prezență - surpriză pe Arenă  Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Superliga
05.10
Prezență - surpriză pe Arenă Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Citește mai mult
Prezență - surpriză pe Arenă  Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Tenis
05.10
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Citește mai mult
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Superliga
05.10
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Citește mai mult
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Handbal
05.10
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Citește mai mult
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea

