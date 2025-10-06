FCSB - U CRAIOVA 1-0. Florin Tănase, 30 de ani, a tras primele concluzii după victoria în fața formației lui Mirel Rădoi.

Marcatorul unicului gol al meciului, Tănase crede că victoria este meritată, mai ales pentru o echipă ca FCSB, care efectuează multe schimbări.

Campioana României a reușit să lege două victorii consecutive în Liga 1 și mai redus din diferența față de echipele aflate în aceste moment pe locurile de play-off.

FCSB - Craiova 1-0 . Florin Tănase: „Nu e ușor când schimbi atâția jucători”

„Este o victorie foarte importantă, împotriva unei echipe foarte bune, care joacă un fotbal ofensiv. Suntem bucuroși că am obținut cele trei puncte și cu aceste puncte ne apropiem de locurile de play-off.

Dacă pierdeam, lucrurile erau foarte dificile pentru a mai prinde locurile de play-off. Dar această victorie cu siguranță ne va da încredere și sperăm să legăm mai multe.

A fost dificil în startul sezonului pentru că ați observat multe schimbări. Lucrul acesta nu e ușor pentru o echipă, să schimbe atâți ajutători de la meci la meci. Și nu te ajută nici pentru omogenitate, nici pentru nimic.

Acum sperăm să creștem, că mai e marjă de creștere ca joc”, a declarat Tănase după meci.

Întrebat dacă dialogul cu Istvan Kovacs din teren a fost unul aprins, Tănase a răspuns:

„Nu, nu a fost aprins. Poate așa vi s-a părut. Datorită atmosferei, se cânta pe stadion, nu poți să vorbești cum vorbim noi aici.

Sincer, la penalty-ul al doilea era greu să vezi acea mână, părerea mea.

Și la primul nu era poziționat în partea aceasta, în stânga, de unde se putea vedea. A fost un arbitraj bun, după părerea mea. Are experiență, îl știm. În seara asta nu cred că avem ce să-i reproșăm”.

Cât despre șansele la titlu și lupta la primele locuri, jucătorul a transmis:

„Ce lupte să fie sus? Noi nu suntem de luptele de sus, noi suntem jos încă. Mai întâi trebuie să obținem câte puncte. Câte avem? Mai trebuie să obținem 14 victorii, să vedem”.

VIDEO. Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport